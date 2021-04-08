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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7209721072117212 Додано: П'ят 09 кві, 2021 06:58 Libo

Фільм з нормальним перекладом для твоїх американців



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Повідомлень: 9698 З нами з: 18.06.08 Подякував: 30 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:49 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Не с Гиркиным. С уважаемыми в регионе людьми: мэрами городов, руководителями предприятий. Было бы желание разрулить мирно, нашлось бы с кем. Но желания не было. Не с Гиркиным. С уважаемыми в регионе людьми: мэрами городов, руководителями предприятий. Было бы желание разрулить мирно, нашлось бы с кем. Но желания не было.

З ними розмовляли Ахметов, Лук'янченко, Тарута - марно. Занадто упоротими були і є донецькі ватани, які чекали кримського щастя.

Tegularius написав: «Янукович, я знаю его, очень боялся крови, он трус страшный, и сказать «зачистить Майдан» Янукович не мог по определению. «Очистите» Майдан, а вы понимаете, что для силовиков значит «зачистить» и «очистить». Очистить это оттеснить, а зачистить это сделать кровавую резню. Кто-то должен слово «очистить» поменять на «зачистить», я не знаю, кто кроме Левочкина, мог передавать эти данные», – говорит Чорновил. «Янукович, я знаю его, очень боялся крови, он трус страшный, и сказать «зачистить Майдан» Янукович не мог по определению. «Очистите» Майдан, а вы понимаете, что для силовиков значит «зачистить» и «очистить». Очистить это оттеснить, а зачистить это сделать кровавую резню. Кто-то должен слово «очистить» поменять на «зачистить», я не знаю, кто кроме Левочкина, мог передавать эти данные», – говорит Чорновил.

Рафік неувіноват.

Льовочкін усім командував, а Яник так - шістка на побігеньках, який нікого не міг звільнити і зупинити.

Tegularius написав: Почему же бывший президент Петр Порошенко, зашедший на Банковую на крови тех, кто стоял на Евромайдане, прекрасно зная о роли Левочкина в побоище 30 ноября 2013 года, не предпринял никаких шагов, чтобы чиновник Януковича предстал перед судом? Более того: Левочкин, в отличие от своих «коллег по цеху» из Партии Регионов, удивительным образом, не попал ни под какие санкции, а снова стал народным депутатом и полностью сохранил весь свой бизнес. Ответ прост: Порошенко, известный своими амбициями и жадностью, «оправдал» Левочкина в обмен на поддержку его бизнес-партнера Фирташа на президентских выборах и Виталия Кличко на мэра столицы. Именно для этого Порошенко, Левочкин и Фирташ встречались весной 2014 года в Вене аккурат перед президентскими выборами." Почему же бывший президент Петр Порошенко, зашедший на Банковую на крови тех, кто стоял на Евромайдане, прекрасно зная о роли Левочкина в побоище 30 ноября 2013 года, не предпринял никаких шагов, чтобы чиновник Януковича предстал перед судом? Более того: Левочкин, в отличие от своих «коллег по цеху» из Партии Регионов, удивительным образом, не попал ни под какие санкции, а снова стал народным депутатом и полностью сохранил весь свой бизнес. Ответ прост: Порошенко, известный своими амбициями и жадностью, «оправдал» Левочкина в обмен на поддержку его бизнес-партнера Фирташа на президентских выборах и Виталия Кличко на мэра столицы. Именно для этого Порошенко, Левочкин и Фирташ встречались весной 2014 года в Вене аккурат перед президентскими выборами."

Глибше треба копати, до печеньок і наколотих апельсинів, до ваашингтонського обкома, а то якийсь Льовочкін - не солідно.



Смішно дивитись на спроби виправдати Бандюковича. Він вже своє отримав в суді, як і його подільники. А Льовочкін чистий, не зважаючи на заяви деяких:





Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що депутат від "Опозиційного блоку" Льовочкін - автор розгону Майдану.



Про це він сказав 23 листопада під час відкриття нового сервісного центру в Луганській області, повідомляє 112 Україна.



"Тому що пану Льовочкіну місце в тюрмі, а не в парламенті, тому що він автор розгону Майдану", - сказав глава МВС України.



Такі звинувачення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше не висловлював.

Читайте також: Льовочкін у французьких ЗМІ "співає" в унісон із Кремлем



112 канал нагадує, що ГПУ розслідує фінансування тероризму компанією Фірташа і Льовочкіна. Зокрема компанію GDF Media Limited підозрюють у перерахуванні на 100 млн доларів США на користь російського "Першого каналу" як плати за придбання 29% акцій телеканалу "Інтер" у рамках удаваного контракту за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу. Зазначалося, що 80% компанії GDF Media Limited належить бізнесменові Дмитру Фірташу, 20% - народному депутату від "Опозиційного блоку" Сергію Льовочкіну.



Зазначимо, раніше Льовочкіна звинувачував у розгоні Майдану екс-президент України Віктор Янукович.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... jdanu.html З ними розмовляли Ахметов, Лук'янченко, Тарута - марно. Занадто упоротими були і є донецькі ватани, які чекали кримського щастя.Рафік неувіноват.Льовочкін усім командував, а Яник так - шістка на побігеньках, який нікого не міг звільнити і зупинити.Глибше треба копати, до печеньок і наколотих апельсинів, до ваашингтонського обкома, а то якийсь Льовочкін - не солідно.Смішно дивитись на спроби виправдати Бандюковича. Він вже своє отримав в суді, як і його подільники. А Льовочкін чистий, не зважаючи на заяви деяких:Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що депутат від "Опозиційного блоку" Льовочкін - автор розгону Майдану.Про це він сказав 23 листопада під час відкриття нового сервісного центру в Луганській області, повідомляє 112 Україна."Тому що пану Льовочкіну місце в тюрмі, а не в парламенті, тому що він автор розгону Майдану", - сказав глава МВС України.Такі звинувачення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше не висловлював.Читайте також: Льовочкін у французьких ЗМІ "співає" в унісон із Кремлем112 канал нагадує, що ГПУ розслідує фінансування тероризму компанією Фірташа і Льовочкіна. Зокрема компанію GDF Media Limited підозрюють у перерахуванні на 100 млн доларів США на користь російського "Першого каналу" як плати за придбання 29% акцій телеканалу "Інтер" у рамках удаваного контракту за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу. Зазначалося, що 80% компанії GDF Media Limited належить бізнесменові Дмитру Фірташу, 20% - народному депутату від "Опозиційного блоку" Сергію Льовочкіну.Зазначимо, раніше Льовочкіна звинувачував у розгоні Майдану екс-президент України Віктор Янукович. lapay Повідомлень: 12126 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:01 lapay написав: Tegularius написав: «Янукович, я знаю его, очень боялся крови, он трус страшный, и сказать «зачистить Майдан» Янукович не мог по определению. «Очистите» Майдан, а вы понимаете, что для силовиков значит «зачистить» и «очистить». Очистить это оттеснить, а зачистить это сделать кровавую резню. Кто-то должен слово «очистить» поменять на «зачистить», я не знаю, кто кроме Левочкина, мог передавать эти данные», – говорит Чорновил. «Янукович, я знаю его, очень боялся крови, он трус страшный, и сказать «зачистить Майдан» Янукович не мог по определению. «Очистите» Майдан, а вы понимаете, что для силовиков значит «зачистить» и «очистить». Очистить это оттеснить, а зачистить это сделать кровавую резню. Кто-то должен слово «очистить» поменять на «зачистить», я не знаю, кто кроме Левочкина, мог передавать эти данные», – говорит Чорновил.

Рафік неувіноват.

Льовочкін усім командував, а Яник так - шістка на побігеньках, який нікого не міг звільнити і зупинити. Рафік неувіноват.Льовочкін усім командував, а Яник так - шістка на побігеньках, який нікого не міг звільнити і зупинити.

Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах.

Не говоря уже о Ринате.

Янык делал то, что ему позволяли. А когда зарвался со стоматологом и прочими курчонками - зубры его убрали. Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах.Не говоря уже о Ринате.Янык делал то, что ему позволяли. А когда зарвался со стоматологом и прочими курчонками - зубры его убрали. Starikan 2 Повідомлень: 18040 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2138 раз. Подякували: 2948 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:23 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах.

Не говоря уже о Ринате.

Янык делал то, что ему позволяли. А когда зарвался со стоматологом и прочими курчонками - зубры его убрали. Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах.Не говоря уже о Ринате.Янык делал то, что ему позволяли. А когда зарвался со стоматологом и прочими курчонками - зубры его убрали.

Опоблок навіть в Раду вже не потрапив, бо не було благословіння з запоребрика. Не Льовочкін організовував тітушек на Антимайдані, кидав БТРи на майданні барикади і давав наказ стріляти на Інстітутській. Опоблок навіть в Раду вже не потрапив, бо не було благословіння з запоребрика. Не Льовочкін організовував тітушек на Антимайдані, кидав БТРи на майданні барикади і давав наказ стріляти на Інстітутській. lapay Повідомлень: 12126 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:28 Starikan написав: Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах.

Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах.

Типова казочка конспірологів. Що президент нічого не рішає, рішають придворні.

Може Путін також нічого не рішає, а ми дарма його звинувачуємо? Типова казочка конспірологів. Що президент нічого не рішає, рішають придворні.Може Путін також нічого не рішає, а ми дарма його звинувачуємо? andrijk777

Повідомлень: 2989 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:55 andrijk777 написав: Starikan написав: Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах. Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах. Типова казочка конспірологів. Що президент нічого не рішає, рішають придворні.

Може Путін також нічого не рішає, а ми дарма його звинувачуємо? Типова казочка конспірологів. Що президент нічого не рішає, рішають придворні.Може Путін також нічого не рішає, а ми дарма його звинувачуємо?

Какая конспирология? Янык что - царем был?

И Путин действительно не всё сам решает. У него есть Совбез, который собирается еженедельно.

Оставайтесь при своем мнении, я останусь при своем. Какая конспирология? Янык что - царем был?И Путин действительно не всё сам решает. У него есть Совбез, который собирается еженедельно.Оставайтесь при своем мнении, я останусь при своем. Starikan 2 Повідомлень: 18040 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2138 раз. Подякували: 2948 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7209721072117212 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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