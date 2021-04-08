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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7209721072117212
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 06:58

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:49

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Не с Гиркиным. С уважаемыми в регионе людьми: мэрами городов, руководителями предприятий. Было бы желание разрулить мирно, нашлось бы с кем. Но желания не было.

З ними розмовляли Ахметов, Лук'янченко, Тарута - марно. Занадто упоротими були і є донецькі ватани, які чекали кримського щастя.
  Tegularius написав:«Янукович, я знаю его, очень боялся крови, он трус страшный, и сказать «зачистить Майдан» Янукович не мог по определению. «Очистите» Майдан, а вы понимаете, что для силовиков значит «зачистить» и «очистить». Очистить это оттеснить, а зачистить это сделать кровавую резню. Кто-то должен слово «очистить» поменять на «зачистить», я не знаю, кто кроме Левочкина, мог передавать эти данные», – говорит Чорновил.

Рафік неувіноват.
Льовочкін усім командував, а Яник так - шістка на побігеньках, який нікого не міг звільнити і зупинити.
  Tegularius написав:Почему же бывший президент Петр Порошенко, зашедший на Банковую на крови тех, кто стоял на Евромайдане, прекрасно зная о роли Левочкина в побоище 30 ноября 2013 года, не предпринял никаких шагов, чтобы чиновник Януковича предстал перед судом? Более того: Левочкин, в отличие от своих «коллег по цеху» из Партии Регионов, удивительным образом, не попал ни под какие санкции, а снова стал народным депутатом и полностью сохранил весь свой бизнес. Ответ прост: Порошенко, известный своими амбициями и жадностью, «оправдал» Левочкина в обмен на поддержку его бизнес-партнера Фирташа на президентских выборах и Виталия Кличко на мэра столицы. Именно для этого Порошенко, Левочкин и Фирташ встречались весной 2014 года в Вене аккурат перед президентскими выборами."

Глибше треба копати, до печеньок і наколотих апельсинів, до ваашингтонського обкома, а то якийсь Льовочкін - не солідно.

Смішно дивитись на спроби виправдати Бандюковича. Він вже своє отримав в суді, як і його подільники. А Льовочкін чистий, не зважаючи на заяви деяких:


Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що депутат від "Опозиційного блоку" Льовочкін - автор розгону Майдану.

Про це він сказав 23 листопада під час відкриття нового сервісного центру в Луганській області, повідомляє 112 Україна.

"Тому що пану Льовочкіну місце в тюрмі, а не в парламенті, тому що він автор розгону Майдану", - сказав глава МВС України.

Такі звинувачення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше не висловлював.
Читайте також: Льовочкін у французьких ЗМІ "співає" в унісон із Кремлем

112 канал нагадує, що ГПУ розслідує фінансування тероризму компанією Фірташа і Льовочкіна. Зокрема компанію GDF Media Limited підозрюють у перерахуванні на 100 млн доларів США на користь російського "Першого каналу" як плати за придбання 29% акцій телеканалу "Інтер" у рамках удаваного контракту за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу. Зазначалося, що 80% компанії GDF Media Limited належить бізнесменові Дмитру Фірташу, 20% - народному депутату від "Опозиційного блоку" Сергію Льовочкіну.

Зазначимо, раніше Льовочкіна звинувачував у розгоні Майдану екс-президент України Віктор Янукович.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... jdanu.html
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:01

  lapay написав:
  Tegularius написав:«Янукович, я знаю его, очень боялся крови, он трус страшный, и сказать «зачистить Майдан» Янукович не мог по определению. «Очистите» Майдан, а вы понимаете, что для силовиков значит «зачистить» и «очистить». Очистить это оттеснить, а зачистить это сделать кровавую резню. Кто-то должен слово «очистить» поменять на «зачистить», я не знаю, кто кроме Левочкина, мог передавать эти данные», – говорит Чорновил.

Рафік неувіноват.
Льовочкін усім командував, а Яник так - шістка на побігеньках, який нікого не міг звільнити і зупинити.

Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах.
Не говоря уже о Ринате.
Янык делал то, что ему позволяли. А когда зарвался со стоматологом и прочими курчонками - зубры его убрали.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:23

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах.
Не говоря уже о Ринате.
Янык делал то, что ему позволяли. А когда зарвался со стоматологом и прочими курчонками - зубры его убрали.

Опоблок навіть в Раду вже не потрапив, бо не було благословіння з запоребрика. Не Льовочкін організовував тітушек на Антимайдані, кидав БТРи на майданні барикади і давав наказ стріляти на Інстітутській.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:28

  Starikan написав:Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах.

Типова казочка конспірологів. Що президент нічого не рішає, рішають придворні. :D
Може Путін також нічого не рішає, а ми дарма його звинувачуємо?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:55

  andrijk777 написав:
  Starikan написав: Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах.
Типова казочка конспірологів. Що президент нічого не рішає, рішають придворні. :D
Може Путін також нічого не рішає, а ми дарма його звинувачуємо?

Какая конспирология? Янык что - царем был?
И Путин действительно не всё сам решает. У него есть Совбез, который собирается еженедельно.
Оставайтесь при своем мнении, я останусь при своем.
Starikan
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