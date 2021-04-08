Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Не с Гиркиным. С уважаемыми в регионе людьми: мэрами городов, руководителями предприятий. Было бы желание разрулить мирно, нашлось бы с кем. Но желания не было.
З ними розмовляли Ахметов, Лук'янченко, Тарута - марно. Занадто упоротими були і є донецькі ватани, які чекали кримського щастя.
Tegularius написав:«Янукович, я знаю его, очень боялся крови, он трус страшный, и сказать «зачистить Майдан» Янукович не мог по определению. «Очистите» Майдан, а вы понимаете, что для силовиков значит «зачистить» и «очистить». Очистить это оттеснить, а зачистить это сделать кровавую резню. Кто-то должен слово «очистить» поменять на «зачистить», я не знаю, кто кроме Левочкина, мог передавать эти данные», – говорит Чорновил.
Рафік неувіноват. Льовочкін усім командував, а Яник так - шістка на побігеньках, який нікого не міг звільнити і зупинити.
Tegularius написав:Почему же бывший президент Петр Порошенко, зашедший на Банковую на крови тех, кто стоял на Евромайдане, прекрасно зная о роли Левочкина в побоище 30 ноября 2013 года, не предпринял никаких шагов, чтобы чиновник Януковича предстал перед судом? Более того: Левочкин, в отличие от своих «коллег по цеху» из Партии Регионов, удивительным образом, не попал ни под какие санкции, а снова стал народным депутатом и полностью сохранил весь свой бизнес. Ответ прост: Порошенко, известный своими амбициями и жадностью, «оправдал» Левочкина в обмен на поддержку его бизнес-партнера Фирташа на президентских выборах и Виталия Кличко на мэра столицы. Именно для этого Порошенко, Левочкин и Фирташ встречались весной 2014 года в Вене аккурат перед президентскими выборами."
Глибше треба копати, до печеньок і наколотих апельсинів, до ваашингтонського обкома, а то якийсь Льовочкін - не солідно.
Смішно дивитись на спроби виправдати Бандюковича. Він вже своє отримав в суді, як і його подільники. А Льовочкін чистий, не зважаючи на заяви деяких:
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що депутат від "Опозиційного блоку" Льовочкін - автор розгону Майдану.
Про це він сказав 23 листопада під час відкриття нового сервісного центру в Луганській області, повідомляє 112 Україна.
"Тому що пану Льовочкіну місце в тюрмі, а не в парламенті, тому що він автор розгону Майдану", - сказав глава МВС України.
Такі звинувачення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше не висловлював. Читайте також: Льовочкін у французьких ЗМІ "співає" в унісон із Кремлем
112 канал нагадує, що ГПУ розслідує фінансування тероризму компанією Фірташа і Льовочкіна. Зокрема компанію GDF Media Limited підозрюють у перерахуванні на 100 млн доларів США на користь російського "Першого каналу" як плати за придбання 29% акцій телеканалу "Інтер" у рамках удаваного контракту за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу. Зазначалося, що 80% компанії GDF Media Limited належить бізнесменові Дмитру Фірташу, 20% - народному депутату від "Опозиційного блоку" Сергію Льовочкіну.
Tegularius написав:«Янукович, я знаю его, очень боялся крови, он трус страшный, и сказать «зачистить Майдан» Янукович не мог по определению. «Очистите» Майдан, а вы понимаете, что для силовиков значит «зачистить» и «очистить». Очистить это оттеснить, а зачистить это сделать кровавую резню. Кто-то должен слово «очистить» поменять на «зачистить», я не знаю, кто кроме Левочкина, мог передавать эти данные», – говорит Чорновил.
Рафік неувіноват. Льовочкін усім командував, а Яник так - шістка на побігеньках, який нікого не міг звільнити і зупинити.
Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах. Не говоря уже о Ринате. Янык делал то, что ему позволяли. А когда зарвался со стоматологом и прочими курчонками - зубры его убрали.
Starikan написав:Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах. Не говоря уже о Ринате. Янык делал то, что ему позволяли. А когда зарвался со стоматологом и прочими курчонками - зубры его убрали.
Опоблок навіть в Раду вже не потрапив, бо не було благословіння з запоребрика. Не Льовочкін організовував тітушек на Антимайдані, кидав БТРи на майданні барикади і давав наказ стріляти на Інстітутській.
Starikan написав: Левочкин и Фирташ - намного более влиятельные фигуры с гораздо бОльшими возможностями, нежели Янык. Во всех смыслах.
Типова казочка конспірологів. Що президент нічого не рішає, рішають придворні. Може Путін також нічого не рішає, а ми дарма його звинувачуємо?
Какая конспирология? Янык что - царем был? И Путин действительно не всё сам решает. У него есть Совбез, который собирается еженедельно. Оставайтесь при своем мнении, я останусь при своем.
Між "не всё сам решает" і "решает больше чем другие" є різниця??? Не маніпулюйте. Ні, царем не був. Але Янек рішав в (масштабах держави) набагато більше ніж Левочкин и Фирташ. Як мінімум Янек міг звільнити Левочкина, але Левочкин не міг звільнити Янека.
Похитили его с большой долей вероятности представители украинских спецслужб по приказу руководства страны.
Вероятно с целью получить показания против прежнего руководства - Порошенко и Грановского, которые в 2016 году организовали незаконный вывоз Чауса.
Но с точки зрения этих целей операция близка к провалу.
1. Украинские участники похищения засветились и известны правоохранителям Молдовы. Их имена уже появились в СМИ.
2. Непонятно, что теперь с Чаусом делать - он появился в Украине в обход экстрадиционных процедур. То есть незаконно. По сути, это похищение, осуществлённое одним государством на территории другого. По всем международным понятиям - тяжкое преступление и беспредел. Поэтому какие б показания по событиям 2016 года не дал бы сейчас Чаус их информационный эффект будет перекрыт мега-скандалом с похищением.
3. Похищение уже вызвало большой скандал в Молдове, которая сейчас находится на грани досрочных парламентских выборов. Оппозиция обвиняет президента Санду в том, что похищение произошло с ее позволения. И уже создана следственная комиссия в парламенте.
Вкладчик1234 написав: 2. Непонятно, что теперь с Чаусом делать - он появился в Украине в обход экстрадиционных процедур. То есть незаконно. По сути, это похищение, осуществлённое одним государством на территории другого. По всем международным понятиям - тяжкое преступление и беспредел. Поэтому
Тому доведеться йому поселитись на рівні його бутлів з баблом. Звісно, якщо не дасть показання, що це Порошенко змусив його ці бутлі закопувати.
Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал Стерненка.
Раніше повідомлялося, що чотири народні депутати від партій "Слуга народу", "Голос" та "Європейська солідарність" були готові взяти на поруки Стерненка, а також надали договір оренди житла в Одесі у разі зміни запобіжного заходу.
Як повідомляв Укрінформ, на початку засідання суддя дозволила випустити Стерненка і Демчука з клітки, щоб вони мали змогу ефективно брати участь у судовому засіданні. Активісти сьогодні не проводили традиційних акцій на підтримку Стерненка і Демчука, щоб не бути звинуваченими у тиску на правосуддя.
23 лютого Приморський райсуд під головуванням Віктора Попревича визнав Сергія Стерненка та Руслана Демчука винними у викраденні жителя Лиманського району Сергія Щербича, розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Суд призначив Стерненку і Демчуку покарання у вигляді 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
До оскарження вироку їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
26 березня адвокати Стерненка та Демчука подали апеляційні скарги на вироки.