Итак, экс-судья Чаус, судя по всему в Украине.



Похитили его с большой долей вероятности представители украинских спецслужб по приказу руководства страны.



Вероятно с целью получить показания против прежнего руководства - Порошенко и Грановского, которые в 2016 году организовали незаконный вывоз Чауса.



Но с точки зрения этих целей операция близка к провалу.



1. Украинские участники похищения засветились и известны правоохранителям Молдовы. Их имена уже появились в СМИ.



2. Непонятно, что теперь с Чаусом делать - он появился в Украине в обход экстрадиционных процедур. То есть незаконно. По сути, это похищение, осуществлённое одним государством на территории другого. По всем международным понятиям - тяжкое преступление и беспредел. Поэтому какие б показания по событиям 2016 года не дал бы сейчас Чаус их информационный эффект будет перекрыт мега-скандалом с похищением.



3. Похищение уже вызвало большой скандал в Молдове, которая сейчас находится на грани досрочных парламентских выборов. Оппозиция обвиняет президента Санду в том, что похищение произошло с ее позволения. И уже создана следственная комиссия в парламенте.



Лихой сюжет закручивается.



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