Незаконно засуджені вони лише в порохатій пропаганді.
Нормальна людина не може захищати бандюків.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:03
Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:09
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