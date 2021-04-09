Незаконно засуджені вони лише в порохатій пропаганді.
Нормальна людина не може захищати бандюків.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:03
Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:09
Додано: Суб 10 кві, 2021 08:17
Склалась така ситуація, що Захід змушений сьогодні співпрацювати з будь-якою демократично обраною владою в Україні, інакше країну просто поглине рускій мір. Але два роки фактично був застій (якщо не відкат) у співпраці, почастішали обговорення України без України, чого ПО в останні роки не допускав, літаючи по світу як угорілий на різноманітні переговори з лідерами.
У результаті віри зеленої влади у швидкий мир на армію фактично забили, два річних держоборонзамовленя провалили (про "Хочеш миру - готуйся до війни" - забули). Відбувся дворічний застій (відкат) у розвитку армії і коли ворог підійшов до воріт - заворушили дупами. Пізно заворушились, вже давно можна було довести кількість Байрактарів до сотні (вже мовчу про завершення ракетних програм).
Головне, щоб у Зе зараз не здали нерви і він не підписав щось гірше Мінських угод.
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