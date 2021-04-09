От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:09
Додано: Суб 10 кві, 2021 08:17
Склалась така ситуація, що Захід змушений сьогодні співпрацювати з будь-якою демократично обраною владою в Україні, інакше країну просто поглине рускій мір. Але два роки фактично був застій (якщо не відкат) у співпраці, почастішали обговорення України без України, чого ПО в останні роки не допускав, літаючи по світу як угорілий на різноманітні переговори з лідерами.
У результаті віри зеленої влади у швидкий мир на армію фактично забили, два річних держоборонзамовленя провалили (про "Хочеш миру - готуйся до війни" - забули). Відбувся дворічний застій (відкат) у розвитку армії і коли ворог підійшов до воріт - заворушили дупами. Пізно заворушились, вже давно можна було довести кількість Байрактарів до сотні (вже мовчу про завершення ракетних програм).
Головне, щоб у Зе зараз не здали нерви і він не підписав щось гірше Мінських угод.
Додано: Суб 10 кві, 2021 09:37
Schmit
Байрактары хороши против армянской армии.
Но не против вооруженных до зубов и хорошо мотивированных российских дивизий.
Поэтому путь войны для нас неприемлем в любом случае.
Тем более при наличии многочисленной пятой колонны среди населения.
А полтора года борьбы зеленых за перемирие - это попытка выполнения их основного предвыборного обязательства, на которое в случае успеха они бы могли всегда ссылаться (понимая, что победа над тарифами и прочим зубожинням им не по зубам).
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:29
Армянская армия и есть российская в миниатюре. Карабах и Сирия показали, что рфии пока нечего противопоставить турецким и израильским дронам.
Про мотивацию - спорный вопрос. Защитники всегда более мотивированы, чем захватчики. Вот армяне были более мотивированны, поскольку защищали "свою землю" но против высоких технологий им ни мотивация, ни горы не помогли. ПВО просто обосралось.
Согласен. Но для того, чтобы не было войны, нужно или вступить в НАТО (что сейчас трудновыполнимо, шанс потерян еще при Ющенко), или как Израиль, постоянно усиливать и держать в тонусе армию. Ведь рфия нападает только на слабых, как Украина в 2014
Перемирие - это хорошо, но надо было понимать, что Минские договоренности подписывались не столько для выполнения, сколько для санкций и выигрыша во времени для усиления армии. Зеленые, достигнув перемирия, должны были ударными темпами усиливать войска, что дало бы возможность Украине сегодня уже договариваться с позиции силы. Но драгоценное время было потеряно в пустую, армия ничуть не усилилась.
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