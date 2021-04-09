От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:09
Додано: Суб 10 кві, 2021 08:17
Склалась така ситуація, що Захід змушений сьогодні співпрацювати з будь-якою демократично обраною владою в Україні, інакше країну просто поглине рускій мір. Але два роки фактично був застій (якщо не відкат) у співпраці, почастішали обговорення України без України, чого ПО в останні роки не допускав, літаючи по світу як угорілий на різноманітні переговори з лідерами.
У результаті віри зеленої влади у швидкий мир на армію фактично забили, два річних держоборонзамовленя провалили (про "Хочеш миру - готуйся до війни" - забули). Відбувся дворічний застій (відкат) у розвитку армії і коли ворог підійшов до воріт - заворушили дупами. Пізно заворушились, вже давно можна було довести кількість Байрактарів до сотні (вже мовчу про завершення ракетних програм).
Головне, щоб у Зе зараз не здали нерви і він не підписав щось гірше Мінських угод.
Додано: Суб 10 кві, 2021 09:37
Schmit
Байрактары хороши против армянской армии.
Но не против вооруженных до зубов и хорошо мотивированных российских дивизий.
Поэтому путь войны для нас неприемлем в любом случае.
Тем более при наличии многочисленной пятой колонны среди населения.
А полтора года борьбы зеленых за перемирие - это попытка выполнения их основного предвыборного обязательства, на которое в случае успеха они бы могли всегда ссылаться (понимая, что победа над тарифами и прочим зубожинням им не по зубам).
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:29
Армянская армия и есть российская в миниатюре. Карабах и Сирия показали, что рфии пока нечего противопоставить турецким и израильским дронам.
Про мотивацию - спорный вопрос. Защитники всегда более мотивированы, чем захватчики. Вот армяне были более мотивированны, поскольку защищали "свою землю" но против высоких технологий им ни мотивация, ни горы не помогли. ПВО просто обосралось.
Согласен. Но для того, чтобы не было войны, нужно или вступить в НАТО (что сейчас трудновыполнимо, шанс потерян еще при Ющенко), или как Израиль, постоянно усиливать и держать в тонусе армию. Ведь рфия нападает только на слабых, как Украина в 2014
Перемирие - это хорошо, но надо было понимать, что Минские договоренности подписывались не столько для выполнения, сколько для санкций и выигрыша во времени для усиления еще довольно слабой на то время армии. Зеленые, достигнув перемирия, должны были ударными темпами усиливать войска, продолжив дело ПО, это дало бы возможность Украине уже сегодня договариваться с позиции силы. Но драгоценное время было потеряно в пустую, армия за последние два года ничуть не усилилась.
Додано: Суб 10 кві, 2021 12:28
Re: Політичні дискусії
Одни сейчас говорят, что а зачем Хутину захватывать Украина? Ведь это надо тогда содердать дополнительно 40 млн.
Другие говорят, что Хутин нападёт на Украину, ибо если она в НАТО войдёт, это дурной пример для областей его империи. Они перестанут боятся Хутина и тогда его сегодняшня империя развалится на куски.
Ещё говорят, что эта империя может родить только таких как Хутин. Эта империя всегда была агрессором.
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:05
Starikan мав на увазі що 100 Байрактарів це мізер проти армії РФ. Це звичайно великий плюс і РФ дійсно не має чим їм протистояти, але це все-рівно мізер, якщо буде повноцінна війна з РФ.
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:18
Я так і вважаю. Ну не бачу я змісту Путіну вести велику війну. Мілкі уколи він буде робити - це факт.
Точно аналогічна ситуація була з Балканами!!! Але нічого, вступили вони в НАТО і нічого Путін не зробив.
Пунін взагалі на словах дуже крутий чувак, на ведмедях їздить, але на ділі він навіть Гіркіну побоявся помогти. В Карабаху він повністю "обкакався" в воєнному плані. В Сирії розстрілюють його вбивць, а йому пофіг.
Він навіть з нещасним Лукашенком не може НІЧОГО зробити. Той йому лапшу на вуха вішає вже 20 років, а Путін тільки ультиматуми ставить, якими Лука тільки одне місце витирає.
Так родила Горбачова, родила Єльцина. Вона завжди була агресором, коли були бабки. Напали на Афганістан - бо нафта різко подорожчала, напали на Грузію - бо нафта дорожчала, напали не Україну - бо нафта найдорожча в історії.
Зараз нафта не дорога, тому надія на "ненапад" є.
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