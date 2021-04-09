Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7210721172127213 Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:51 Schmit

Повідомлень: 2101 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:09 Schmit написав:

От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку. От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку. unicdima

Повідомлень: 1346 З нами з: 10.06.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 08:17 unicdima написав: Schmit написав: https://www.youtube.com/watch?v=YjNrtPRa0zU&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2

От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку. https://www.youtube.com/watch?v=YjNrtPRa0zU&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку.

Склалась така ситуація, що Захід змушений сьогодні співпрацювати з будь-якою демократично обраною владою в Україні, інакше країну просто поглине рускій мір. Але два роки фактично був застій (якщо не відкат) у співпраці, почастішали обговорення України без України, чого ПО в останні роки не допускав, літаючи по світу як угорілий на різноманітні переговори з лідерами.

У результаті віри зеленої влади у швидкий мир на армію фактично забили, два річних держоборонзамовленя провалили (про "Хочеш миру - готуйся до війни" - забули). Відбувся дворічний застій (відкат) у розвитку армії і коли ворог підійшов до воріт - заворушили дупами. Пізно заворушились, вже давно можна було довести кількість Байрактарів до сотні (вже мовчу про завершення ракетних програм).

Головне, щоб у Зе зараз не здали нерви і він не підписав щось гірше Мінських угод. Склалась така ситуація, що Захід змушений сьогодні співпрацювати з будь-якою демократично обраною владою в Україні, інакше країну просто поглине рускій мір. Але два роки фактично був застій (якщо не відкат) у співпраці, почастішали обговорення України без України, чого ПО в останні роки не допускав, літаючи по світу як угорілий на різноманітні переговори з лідерами.У результаті віри зеленої влади у швидкий мир на армію фактично забили, два річних держоборонзамовленя провалили (про "Хочеш миру - готуйся до війни" - забули). Відбувся дворічний застій (відкат) у розвитку армії і коли ворог підійшов до воріт - заворушили дупами. Пізно заворушились, вже давно можна було довести кількість Байрактарів до сотні (вже мовчу про завершення ракетних програм).Головне, щоб у Зе зараз не здали нерви і він не підписав щось гірше Мінських угод. Schmit

Повідомлень: 2101 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 09:37 Schmit

Байрактары хороши против армянской армии.

Но не против вооруженных до зубов и хорошо мотивированных российских дивизий.



Поэтому путь войны для нас неприемлем в любом случае .

Тем более при наличии многочисленной пятой колонны среди населения.



А полтора года борьбы зеленых за перемирие - это попытка выполнения их основного предвыборного обязательства, на которое в случае успеха они бы могли всегда ссылаться (понимая, что победа над тарифами и прочим зубожинням им не по зубам). Starikan 2 Повідомлень: 18044 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2138 раз. Подякували: 2948 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 10:29 Starikan написав: Schmit

Байрактары хороши против армянской армии.

Но не против вооруженных до зубов и хорошо мотивированных российских дивизий. Байрактары хороши против армянской армии.Но не против вооруженных до зубов и хорошо мотивированных российских дивизий.



Армянская армия и есть российская в миниатюре. Карабах и Сирия показали, что рфии пока нечего противопоставить турецким и израильским дронам.

Про мотивацию - спорный вопрос. Защитники всегда более мотивированы, чем захватчики. Вот армяне были более мотивированны, поскольку защищали "свою землю" но против высоких технологий им ни мотивация, ни горы не помогли. ПВО просто обосралось.



Starikan написав: Поэтому путь войны для нас неприемлем в любом случае .

Тем более при наличии многочисленной пятой колонны среди населения. Тем более при наличии многочисленной пятой колонны среди населения.

Согласен. Но для того, чтобы не было войны, нужно или вступить в НАТО (что сейчас трудновыполнимо, шанс потерян еще при Ющенко), или как Израиль, постоянно усиливать и держать в тонусе армию. Ведь рфия нападает только на слабых, как Украина в 2014



Starikan написав: А полтора года борьбы зеленых за перемирие - это попытка выполнения их основного предвыборного обязательства, на которое в случае успеха они бы могли всегда ссылаться (понимая, что победа над тарифами и прочим зубожинням им не по зубам). А полтора года борьбы зеленых за перемирие - это попытка выполнения их основного предвыборного обязательства, на которое в случае успеха они бы могли всегда ссылаться (понимая, что победа над тарифами и прочим зубожинням им не по зубам).

Перемирие - это хорошо, но надо было понимать, что Минские договоренности подписывались не столько для выполнения, сколько для санкций и выигрыша во времени для усиления еще довольно слабой на то время армии. Зеленые, достигнув перемирия, должны были ударными темпами усиливать войска, продолжив дело ПО, это дало бы возможность Украине уже сегодня договариваться с позиции силы. Но драгоценное время было потеряно в пустую, армия за последние два года ничуть не усилилась. Армянская армия и есть российская в миниатюре. Карабах и Сирия показали, что рфии пока нечего противопоставить турецким и израильским дронам.Про мотивацию - спорный вопрос. Защитники всегда более мотивированы, чем захватчики. Вот армяне были более мотивированны, поскольку защищали "свою землю" но против высоких технологий им ни мотивация, ни горы не помогли. ПВО просто обосралось.Согласен. Но для того, чтобы не было войны, нужно или вступить в НАТО (что сейчас трудновыполнимо, шанс потерян еще при Ющенко), или как Израиль, постоянно усиливать и держать в тонусе армию. Ведь рфия нападает только на слабых, как Украина в 2014Перемирие - это хорошо, но надо было понимать, что Минские договоренности подписывались не столько для выполнения, сколько для санкций и выигрыша во времени для усиления еще довольно слабой на то время армии. Зеленые, достигнув перемирия, должны были ударными темпами усиливать войска, продолжив дело ПО, это дало бы возможность Украине уже сегодня договариваться с позиции силы. Но драгоценное время было потеряно в пустую, армия за последние два года ничуть не усилилась. Schmit

Повідомлень: 2101 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 12:28 Re: Політичні дискусії Одни сейчас говорят, что а зачем Хутину захватывать Украина? Ведь это надо тогда содердать дополнительно 40 млн.

Другие говорят, что Хутин нападёт на Украину, ибо если она в НАТО войдёт, это дурной пример для областей его империи. Они перестанут боятся Хутина и тогда его сегодняшня империя развалится на куски.

Ещё говорят, что эта империя может родить только таких как Хутин. Эта империя всегда была агрессором. Yuri_61 Повідомлень: 2181 З нами з: 30.09.15 Подякував: 234 раз. Подякували: 376 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 13:05 Schmit написав: Starikan написав: Schmit

Байрактары хороши против армянской армии.

Но не против вооруженных до зубов и хорошо мотивированных российских дивизий. Байрактары хороши против армянской армии.Но не против вооруженных до зубов и хорошо мотивированных российских дивизий.



Армянская армия и есть российская в миниатюре. Карабах и Сирия показали, что рфии пока нечего противопоставить турецким и израильским дронам.

Про мотивацию - спорный вопрос. Защитники всегда более мотивированы, чем захватчики. Вот армяне были более мотивированны, поскольку защищали "свою землю" но против высоких технологий им ни мотивация, ни горы не помогли. ПВО просто обосралось.

Армянская армия и есть российская в миниатюре. Карабах и Сирия показали, что рфии пока нечего противопоставить турецким и израильским дронам.Про мотивацию - спорный вопрос. Защитники всегда более мотивированы, чем захватчики. Вот армяне были более мотивированны, поскольку защищали "свою землю" но против высоких технологий им ни мотивация, ни горы не помогли. ПВО просто обосралось.

Starikan мав на увазі що 100 Байрактарів це мізер проти армії РФ. Це звичайно великий плюс і РФ дійсно не має чим їм протистояти, але це все-рівно мізер, якщо буде повноцінна війна з РФ. Starikan мав на увазі що 100 Байрактарів це мізер проти армії РФ. Це звичайно великий плюс і РФ дійсно не має чим їм протистояти, але це все-рівно мізер, якщо буде повноцінна війна з РФ. andrijk777

Повідомлень: 2992 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 13:18 Yuri_61 написав: Одни сейчас говорят, что а зачем Хутину захватывать Украина? Ведь это надо тогда содердать дополнительно 40 млн.

Одни сейчас говорят, что а зачем Хутину захватывать Украина? Ведь это надо тогда содердать дополнительно 40 млн.

Я так і вважаю. Ну не бачу я змісту Путіну вести велику війну. Мілкі уколи він буде робити - це факт.

Yuri_61 написав: Другие говорят, что Хутин нападёт на Украину, ибо если она в НАТО войдёт, это дурной пример для областей его империи. Они перестанут боятся Хутина и тогда его сегодняшня империя развалится на куски.

Другие говорят, что Хутин нападёт на Украину, ибо если она в НАТО войдёт, это дурной пример для областей его империи. Они перестанут боятся Хутина и тогда его сегодняшня империя развалится на куски.

Точно аналогічна ситуація була з Балканами!!! Але нічого, вступили вони в НАТО і нічого Путін не зробив.

Пунін взагалі на словах дуже крутий чувак, на ведмедях їздить, але на ділі він навіть Гіркіну побоявся помогти. В Карабаху він повністю "обкакався" в воєнному плані. В Сирії розстрілюють його вбивць, а йому пофіг.

Він навіть з нещасним Лукашенком не може НІЧОГО зробити. Той йому лапшу на вуха вішає вже 20 років, а Путін тільки ультиматуми ставить, якими Лука тільки одне місце витирає.

Yuri_61 написав: Ещё говорят, что эта империя может родить только таких как Хутин. Эта империя всегда была агрессором. Ещё говорят, что эта империя может родить только таких как Хутин. Эта империя всегда была агрессором.

Так родила Горбачова, родила Єльцина. Вона завжди була агресором, коли були бабки. Напали на Афганістан - бо нафта різко подорожчала, напали на Грузію - бо нафта дорожчала, напали не Україну - бо нафта найдорожча в історії.

Зараз нафта не дорога, тому надія на "ненапад" є. Я так і вважаю. Ну не бачу я змісту Путіну вести велику війну. Мілкі уколи він буде робити - це факт.Точно аналогічна ситуація була з Балканами!!! Але нічого, вступили вони в НАТО і нічого Путін не зробив.Пунін взагалі на словах дуже крутий чувак, на ведмедях їздить, але на ділі він навіть Гіркіну побоявся помогти. В Карабаху він повністю "обкакався" в воєнному плані. В Сирії розстрілюють його вбивць, а йому пофіг.Він навіть з нещасним Лукашенком не може НІЧОГО зробити. Той йому лапшу на вуха вішає вже 20 років, а Путін тільки ультиматуми ставить, якими Лука тільки одне місце витирає.Так родила Горбачова, родила Єльцина. Вона завжди була агресором, коли були бабки. Напали на Афганістан - бо нафта різко подорожчала, напали на Грузію - бо нафта дорожчала, напали не Україну - бо нафта найдорожча в історії.Зараз нафта не дорога, тому надія на "ненапад" є. andrijk777

Повідомлень: 2992 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7210721172127213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор