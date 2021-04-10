Додано: Суб 10 кві, 2021 10:29

Starikan написав: Schmit

Байрактары хороши против армянской армии.

Но не против вооруженных до зубов и хорошо мотивированных российских дивизий. Байрактары хороши против армянской армии.Но не против вооруженных до зубов и хорошо мотивированных российских дивизий.

Starikan написав: Поэтому путь войны для нас неприемлем в любом случае .

Тем более при наличии многочисленной пятой колонны среди населения. Тем более при наличии многочисленной пятой колонны среди населения.

Starikan написав: А полтора года борьбы зеленых за перемирие - это попытка выполнения их основного предвыборного обязательства, на которое в случае успеха они бы могли всегда ссылаться (понимая, что победа над тарифами и прочим зубожинням им не по зубам). А полтора года борьбы зеленых за перемирие - это попытка выполнения их основного предвыборного обязательства, на которое в случае успеха они бы могли всегда ссылаться (понимая, что победа над тарифами и прочим зубожинням им не по зубам).

Армянская армия и есть российская в миниатюре. Карабах и Сирия показали, что рфии пока нечего противопоставить турецким и израильским дронам.Про мотивацию - спорный вопрос. Защитники всегда более мотивированы, чем захватчики. Вот армяне были более мотивированны, поскольку защищали "свою землю" но против высоких технологий им ни мотивация, ни горы не помогли. ПВО просто обосралось.Согласен. Но для того, чтобы не было войны, нужно или вступить в НАТО (что сейчас трудновыполнимо, шанс потерян еще при Ющенко), или как Израиль, постоянно усиливать и держать в тонусе армию. Ведь рфия нападает только на слабых, как Украина в 2014Перемирие - это хорошо, но надо было понимать, что Минские договоренности подписывались не столько для выполнения, сколько для санкций и выигрыша во времени для усиления еще довольно слабой на то время армии. Зеленые, достигнув перемирия, должны были ударными темпами усиливать войска, продолжив дело ПО, это дало бы возможность Украине уже сегодня договариваться с позиции силы. Но драгоценное время было потеряно в пустую, армия за последние два года ничуть не усилилась.