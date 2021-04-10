Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботам
Потому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 кві, 2021 17:18
Додано: Суб 10 кві, 2021 17:53
Тупий брехунець - це саме ти.
Бо тупо ліпиш брехню на інших.
Ти за свою брехню, за свої слова спробуй відповісти хоч раз.
А не вже втретє відмовчуєшся та зливаєшся, як цуценя, і, як нічого не було, продовжуєш лепетати.
Вчетверте -- збрехав відносно російського агента, збрехав про операторів учьотки -- 2 куе. і перевіряємо в твоєму!!! ж СБУ.
Ніякого для тебе напруження, я сам до тебе приїду, зустрінемося в СБУ перевіримо.
Відповісиш за свою!!! брехню разок, може навчися не брехати на форумчан.
Вас тупих тільки грошима навчити можна...
Знов відмовчися?
Ти ж впевнено заявляєш. І не просто дріб'язок, а серйозний злочин (агент, оператори учьотки). Сам робиш наклеп.
Чого ж не можеш відповісти за свої! слова.
Зрозумій, цуценя, що я так прискипався до тебе по цьому питанню для того, щоб саме тобі показати -- якщо ти так брешеш по таким серйозним питанням, як злочини такого рівня, то про іншу брехню, яку ти л'єш, не надаючи жодних обгрунтувань-цитат, вже й казати нічого.
Просто потоки негативної брехні зі стелі. Аби вкусити опонентів. Ні за що.
Додано: Суб 10 кві, 2021 18:03
Панове, хватит ругаться, а то вдруг попадете в один взвод - друг друга постреляете.
Додано: Суб 10 кві, 2021 18:16
Да це дріб'язки...
Я на таке даже уваги б не звернув...
Критерій один -- виконання завдання, а що лепече до лампочки.
Для стрільби є набагато серйозніші підстави...
І немало.
В реаліях такі брехунці, попавши в армійську систему, таких політесів не розводять.
Слова ... Це просто слова.
Є реальні проблеми. З-за яких стріляють.
*Спина к спине* -- як тут написали хфантасти)))
Зи. Воно 2 куе. очкує відповісти, а Ви про стрільнути в спину загнули.
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