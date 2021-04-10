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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7211721272137214 Додано: Суб 10 кві, 2021 17:18 unicdima написав: От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку. От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку.

Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботам



Потому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботамПотому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ pesikot

Повідомлень: 5792 З нами з: 31.08.09 Подякував: 394 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 17:53 pesikot написав: unicdima написав: От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку. От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку.

Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботам



Потому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботамПотому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ

Тупий брехунець - це саме ти.

Бо тупо ліпиш брехню на інших.



Ти за свою брехню, за свої слова спробуй відповісти хоч раз.

А не вже втретє відмовчуєшся та зливаєшся, як цуценя, і, як нічого не було, продовжуєш лепетати.



Вчетверте -- збрехав відносно російського агента, збрехав про операторів учьотки -- 2 куе. і перевіряємо в твоєму!!! ж СБУ.

Ніякого для тебе напруження, я сам до тебе приїду, зустрінемося в СБУ перевіримо.



Відповісиш за свою!!! брехню разок, може навчися не брехати на форумчан.

Вас тупих тільки грошима навчити можна...



Знов відмовчися?

Ти ж впевнено заявляєш. І не просто дріб'язок, а серйозний злочин (агент, оператори учьотки). Сам робиш наклеп.

Чого ж не можеш відповісти за свої! слова.



Зрозумій, цуценя, що я так прискипався до тебе по цьому питанню для того, щоб саме тобі показати -- якщо ти так брешеш по таким серйозним питанням, як злочини такого рівня, то про іншу брехню, яку ти л'єш, не надаючи жодних обгрунтувань-цитат, вже й казати нічого.

Просто потоки негативної брехні зі стелі. Аби вкусити опонентів. Ні за що. Тупий брехунець - це саме ти.Бо тупо ліпиш брехню на інших.Ти за свою брехню, за свої слова спробуй відповісти хоч раз.А не вже втретє відмовчуєшся та зливаєшся, як цуценя, і, як нічого не було, продовжуєш лепетати.Вчетверте -- збрехав відносно російського агента, збрехав про операторів учьотки -- 2 куе. і перевіряємо в твоєму!!! ж СБУ.Ніякого для тебе напруження, я сам до тебе приїду, зустрінемося в СБУ перевіримо.Відповісиш за свою!!! брехню разок, може навчися не брехати на форумчан.Вас тупих тільки грошима навчити можна...Знов відмовчися?Ти ж впевнено заявляєш. І не просто дріб'язок, а серйозний злочин (агент, оператори учьотки). Сам робиш наклеп.Чого ж не можеш відповісти за свої! слова.Зрозумій, цуценя, що я так прискипався до тебе по цьому питанню для того, щоб саме тобі показати -- якщо ти так брешеш по таким серйозним питанням, як злочини такого рівня, то про іншу брехню, яку ти л'єш, не надаючи жодних обгрунтувань-цитат, вже й казати нічого.Просто потоки негативної брехні зі стелі. Аби вкусити опонентів. Ні за що. detroytred

Повідомлень: 24176 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1987 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 18:03 Панове, хватит ругаться, а то вдруг попадете в один взвод - друг друга постреляете. Starikan 2 Повідомлень: 18050 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2142 раз. Подякували: 2950 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 18:16 Starikan написав: Панове, хватит ругаться, а то вдруг попадете в один взвод - друг друга постреляете. Панове, хватит ругаться, а то вдруг попадете в один взвод - друг друга постреляете.



Да це дріб'язки...

Я на таке даже уваги б не звернув...

Критерій один -- виконання завдання, а що лепече до лампочки.



Для стрільби є набагато серйозніші підстави...

І немало.



В реаліях такі брехунці, попавши в армійську систему, таких політесів не розводять.

Слова ... Це просто слова.

Є реальні проблеми. З-за яких стріляють.



*Спина к спине* -- як тут написали хфантасти)))



Зи. Воно 2 куе. очкує відповісти і тупо продовжує і продовжує! робити наклепи, бо не відповість за них, а Ви про стрільнути в спину загнули, за яку в'язницею відповісти можна.

Якщо ж нап'ється або обкуриться, так все одно -- будуть образи або ні.



В реаліях в окопчику будуть поруч справжні ... І з ними треба буде працювати.

А це людина фінансами, політикою цікавиться. Да це супер! Якщо хоч такий. Військова система таких ставить на рейки без зовсім ніякої напруги.



Інша річ, що може также легко, як тут, наклепи, наприклад, у контору строчити.

Так там швидко навчать не відволікати брехнею. І буде нормальний боєць.



З.И. повірте, що майже любий з тутешніх форумчан -- це, як мінімум, добрий майбутній соокопник. І про кращу спільноту можна тільки мріяти...

Уж про рядовий та сержантський склад 100%. Да це дріб'язки...Я на таке даже уваги б не звернув...Критерій один -- виконання завдання, а що лепече до лампочки.Для стрільби є набагато серйозніші підстави...І немало.В реаліях такі брехунці, попавши в армійську систему, таких політесів не розводять.Слова ... Це просто слова.Є реальні проблеми. З-за яких стріляють.*Спина к спине* -- як тут написали хфантасти)))Зи. Воно 2 куе. очкує відповісти і тупо продовжує і продовжує! робити наклепи, бо не відповість за них, а Ви про стрільнути в спину загнули, за яку в'язницею відповісти можна.Якщо ж нап'ється або обкуриться, так все одно -- будуть образи або ні.В реаліях в окопчику будуть поруч справжні ... І з ними треба буде працювати.А це людина фінансами, політикою цікавиться. Да це супер! Якщо хоч такий. Військова система таких ставить на рейки без зовсім ніякої напруги.Інша річ, що може также легко, як тут, наклепи, наприклад, у контору строчити.Так там швидко навчать не відволікати брехнею. І буде нормальний боєць.З.И. повірте, що майже любий з тутешніх форумчан -- це, як мінімум, добрий майбутній соокопник. І про кращу спільноту можна тільки мріяти...Уж про рядовий та сержантський склад 100%. detroytred

Повідомлень: 24176 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1987 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7211721272137214 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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