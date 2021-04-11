Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботам
Потому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 кві, 2021 17:18
Додано: Суб 10 кві, 2021 17:53
Тупий брехунець - це саме ти.
Бо тупо ліпиш брехню на інших.
Ти за свою брехню, за свої слова спробуй відповісти хоч раз.
А не вже втретє відмовчуєшся та зливаєшся, як цуценя, і, як нічого не було, продовжуєш лепетати.
Вчетверте -- збрехав відносно російського агента, збрехав про операторів учьотки -- 2 куе. і перевіряємо в твоєму!!! ж СБУ.
Ніякого для тебе напруження, я сам до тебе приїду, зустрінемося в СБУ перевіримо.
Відповісиш за свою!!! брехню разок, може навчися не брехати на форумчан.
Вас тупих тільки грошима навчити можна...
Знов відмовчися?
Ти ж впевнено заявляєш. І не просто дріб'язок, а серйозний злочин (агент, оператори учьотки). Сам робиш наклеп.
Чого ж не можеш відповісти за свої! слова.
Зрозумій, цуценя, що я так прискипався до тебе по цьому питанню для того, щоб саме тобі показати -- якщо ти так брешеш по таким серйозним питанням, як злочини такого рівня, то про іншу брехню, яку ти л'єш, не надаючи жодних обгрунтувань-цитат, вже й казати нічого.
Просто потоки негативної брехні зі стелі. Аби вкусити опонентів. Ні за що.
Додано: Суб 10 кві, 2021 18:03
Панове, хватит ругаться, а то вдруг попадете в один взвод - друг друга постреляете.
Додано: Суб 10 кві, 2021 18:16
Да це дріб'язки...
Я на таке даже уваги б не звернув...
Критерій один -- виконання завдання, а що лепече до лампочки.
Для стрільби є набагато серйозніші підстави...
І немало.
В реаліях такі брехунці, попавши в армійську систему, таких політесів не розводять.
Слова ... Це просто слова.
Є реальні проблеми. З-за яких стріляють.
*Спина к спине* -- як тут написали хфантасти)))
Зи. Воно 2 куе. очкує відповісти і тупо продовжує і продовжує! робити наклепи, бо не відповість за них, а Ви про стрільнути в спину загнули, за яку в'язницею відповісти можна.
Якщо ж нап'ється або обкуриться, так все одно -- будуть образи або ні.
В реаліях в окопчику будуть поруч справжні ... І з ними треба буде працювати.
А це людина фінансами, політикою цікавиться. Да це супер! Якщо хоч такий. Військова система таких ставить на рейки без зовсім ніякої напруги.
Інша річ, що може также легко, як тут, наклепи, наприклад, у контору строчити.
Так там швидко навчать не відволікати брехнею. І буде нормальний боєць.
З.И. повірте, що майже любий з тутешніх форумчан -- це, як мінімум, добрий майбутній соокопник. І про кращу спільноту можна тільки мріяти...
Уж про рядовий та сержантський склад 100%.
Додано: Суб 10 кві, 2021 21:03
Россия сосредоточила у границ Украины свои войска для того, чтобы продемонстрировать силу.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников, близких к террористам на Донбассе и Кремлю. Все они заверяют, что стягивание армии якобы не являются подготовкой ко вторжению.
"Москва делает это открыто, сознательно показывая танки днем. Война готовится не так – это просто демонстрация силы", – отметили собеседники.
По их словам, в последнее время на линии разграничения участились обстрелы и бои, особенно возле оккупированного Донецка.
Еще один источник в Белом доме подчеркнул, что своими действиями Москва хочет проверить президента Украины Владимира Зеленского и американского лидер Джо Байдена.
В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии агентству сказал, что еще одним из мотивов России может быть желание отвлечь внимание своих граждан от ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным накануне выборов в парламент, которые назначены на сентябрь.
Рашка блефує, кишка тонка дратувати США
Американські літаки розвідники прочісують околиці і мабуть краще знають ситуацію
В субботу, 10 апреля, рядом с аннексированным Крымом работали одновременно три самолета-разведчика армии США. О полете американской авиации рядом с полуостровом стало известно благодаря ресурсу Flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов по всему миру, передает Диалог.UA. Первым возле Крыма был замечен высотный разведывательный дрон США RQ4 Global Hawk с позывным Forte10. Пролетев рядом с западной частью Крыма, он направился в сторону Грузии. Вскоре рядом с полуостровом появился береговой разведывательный самолет ВМС США Lockheed EP-3E. Он мониторил ситуацию в Крыму, а также пролетел у побережья Краснодарского края РФ рядом с Геленджиком, где был построен уже легендарный дворец президента РФ Владимира Путина. Примечательно, что у воздушного судна был весьма красноречивый позывной AK47. Намеренно ли американцы намекнули России на автомат Калашникова, неизвестно. Последним "гостем" у Крыма стал американский противолодочный корабль Boeing P-8A "Посейдон". Основная задача данного борта - обнаружение подлодок противника, а также разведка.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:56
Кратко. 2021-04-11
Кратко. 2021-04-11
1)
2)
РФ - агрессор и сожалений здесь мало
3)
То что Бубочка поехал к Эрдогану - это правильно.
На сейчас Турция - наш партнёр.
Только ... только, блядь, ЭТО опять подписало нечто декларативное, а не конкретное.
Усилим, углубим, расширим
ЭТО не знает, и хуже всего, даже не понимает, как вести переговоры с другими лидерами государств
4)
Ну таке ... ничего такого, чего не было ранее
5)
Not bad, not bad
PS.
Российские братушки боснийские сербы устроили геноцид боснийским муслимам
Козак говори, а-та-та, если будет как в Сребренице, то мы защитим
Но вот какой нюанс
Как обычно, мы будем защищать то, чего не признаем
И это плохие новости.
РФ готова устроить резню в ОРДЛО, как предпосылку, для ввода своих войск в Украину
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:10
pesikot
Ну ти й клоун.
Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.
За свої!!! слова спробуй відповісти.
Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті.
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:13
Как тебя прорвало, який потік підсвідомості
Вы врёте, а когда вас макают в вашу брехню, вы становитесь в третью позицию обиженок и начинают изрыгать понос
Но НИ-КОГ-ДА не признаетесь в своём вранье
Ты, лично ты, так и не видишь угроз со стороны РФ и их марионеток в ОРДЛО.
Ты их допускаешь. И это на восьмом году войны.
В твоей голове, Украина сама на себя напала
Тебе не нравится, что говорит Казанский. Потому что, он рушит твою розовую картину мира, где РФ - это душки и хотят мира
так что, начни с себя.
А потом учи других.
Тебе об этом давно говорилось
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|