Додано: Суб 10 кві, 2021 21:03

Россия сосредоточила у границ Украины свои войска для того, чтобы продемонстрировать силу.Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников, близких к террористам на Донбассе и Кремлю. Все они заверяют, что стягивание армии якобы не являются подготовкой ко вторжению."Москва делает это открыто, сознательно показывая танки днем. Война готовится не так – это просто демонстрация силы", – отметили собеседники.По их словам, в последнее время на линии разграничения участились обстрелы и бои, особенно возле оккупированного Донецка.Еще один источник в Белом доме подчеркнул, что своими действиями Москва хочет проверить президента Украины Владимира Зеленского и американского лидер Джо Байдена.В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии агентству сказал, что еще одним из мотивов России может быть желание отвлечь внимание своих граждан от ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным накануне выборов в парламент, которые назначены на сентябрь.Рашка блефує, кишка тонка дратувати СШААмериканські літаки розвідники прочісують околиці і мабуть краще знають ситуаціюВ субботу, 10 апреля, рядом с аннексированным Крымом работали одновременно три самолета-разведчика армии США. О полете американской авиации рядом с полуостровом стало известно благодаря ресурсу Flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов по всему миру, передает Диалог.UA. Первым возле Крыма был замечен высотный разведывательный дрон США RQ4 Global Hawk с позывным Forte10. Пролетев рядом с западной частью Крыма, он направился в сторону Грузии. Вскоре рядом с полуостровом появился береговой разведывательный самолет ВМС США Lockheed EP-3E. Он мониторил ситуацию в Крыму, а также пролетел у побережья Краснодарского края РФ рядом с Геленджиком, где был построен уже легендарный дворец президента РФ Владимира Путина. Примечательно, что у воздушного судна был весьма красноречивый позывной AK47. Намеренно ли американцы намекнули России на автомат Калашникова, неизвестно. Последним "гостем" у Крыма стал американский противолодочный корабль Boeing P-8A "Посейдон". Основная задача данного борта - обнаружение подлодок противника, а также разведка.читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":