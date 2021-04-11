Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботам
Потому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 кві, 2021 17:18
Додано: Суб 10 кві, 2021 17:53
Тупий брехунець - це саме ти.
Бо тупо ліпиш брехню на інших.
Ти за свою брехню, за свої слова спробуй відповісти хоч раз.
А не вже втретє відмовчуєшся та зливаєшся, як цуценя, і, як нічого не було, продовжуєш лепетати.
Вчетверте -- збрехав відносно російського агента, збрехав про операторів учьотки -- 2 куе. і перевіряємо в твоєму!!! ж СБУ.
Ніякого для тебе напруження, я сам до тебе приїду, зустрінемося в СБУ перевіримо.
Відповісиш за свою!!! брехню разок, може навчися не брехати на форумчан.
Вас тупих тільки грошима навчити можна...
Знов відмовчися?
Ти ж впевнено заявляєш. І не просто дріб'язок, а серйозний злочин (агент, оператори учьотки). Сам робиш наклеп.
Чого ж не можеш відповісти за свої! слова.
Зрозумій, цуценя, що я так прискипався до тебе по цьому питанню для того, щоб саме тобі показати -- якщо ти так брешеш по таким серйозним питанням, як злочини такого рівня, то про іншу брехню, яку ти л'єш, не надаючи жодних обгрунтувань-цитат, вже й казати нічого.
Просто потоки негативної брехні зі стелі. Аби вкусити опонентів. Ні за що.
Додано: Суб 10 кві, 2021 18:03
Панове, хватит ругаться, а то вдруг попадете в один взвод - друг друга постреляете.
Додано: Суб 10 кві, 2021 18:16
Да це дріб'язки...
Я на таке даже уваги б не звернув...
Критерій один -- виконання завдання, а що лепече до лампочки.
Для стрільби є набагато серйозніші підстави...
І немало.
В реаліях такі брехунці, попавши в армійську систему, таких політесів не розводять.
Слова ... Це просто слова.
Є реальні проблеми. З-за яких стріляють.
*Спина к спине* -- як тут написали хфантасти)))
Зи. Воно 2 куе. очкує відповісти і тупо продовжує і продовжує! робити наклепи, бо не відповість за них, а Ви про стрільнути в спину загнули, за яку в'язницею відповісти можна.
Якщо ж нап'ється або обкуриться, так все одно -- будуть образи або ні.
В реаліях в окопчику будуть поруч справжні ... І з ними треба буде працювати.
А це людина фінансами, політикою цікавиться. Да це супер! Якщо хоч такий. Військова система таких ставить на рейки без зовсім ніякої напруги.
Інша річ, що може также легко, як тут, наклепи, наприклад, у контору строчити.
Так там швидко навчать не відволікати брехнею. І буде нормальний боєць.
З.И. повірте, що майже любий з тутешніх форумчан -- це, як мінімум, добрий майбутній соокопник. І про кращу спільноту можна тільки мріяти...
Уж про рядовий та сержантський склад 100%.
Додано: Суб 10 кві, 2021 21:03
Россия сосредоточила у границ Украины свои войска для того, чтобы продемонстрировать силу.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников, близких к террористам на Донбассе и Кремлю. Все они заверяют, что стягивание армии якобы не являются подготовкой ко вторжению.
"Москва делает это открыто, сознательно показывая танки днем. Война готовится не так – это просто демонстрация силы", – отметили собеседники.
По их словам, в последнее время на линии разграничения участились обстрелы и бои, особенно возле оккупированного Донецка.
Еще один источник в Белом доме подчеркнул, что своими действиями Москва хочет проверить президента Украины Владимира Зеленского и американского лидер Джо Байдена.
В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии агентству сказал, что еще одним из мотивов России может быть желание отвлечь внимание своих граждан от ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным накануне выборов в парламент, которые назначены на сентябрь.
Рашка блефує, кишка тонка дратувати США
Американські літаки розвідники прочісують околиці і мабуть краще знають ситуацію
В субботу, 10 апреля, рядом с аннексированным Крымом работали одновременно три самолета-разведчика армии США. О полете американской авиации рядом с полуостровом стало известно благодаря ресурсу Flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов по всему миру, передает Диалог.UA. Первым возле Крыма был замечен высотный разведывательный дрон США RQ4 Global Hawk с позывным Forte10. Пролетев рядом с западной частью Крыма, он направился в сторону Грузии. Вскоре рядом с полуостровом появился береговой разведывательный самолет ВМС США Lockheed EP-3E. Он мониторил ситуацию в Крыму, а также пролетел у побережья Краснодарского края РФ рядом с Геленджиком, где был построен уже легендарный дворец президента РФ Владимира Путина. Примечательно, что у воздушного судна был весьма красноречивый позывной AK47. Намеренно ли американцы намекнули России на автомат Калашникова, неизвестно. Последним "гостем" у Крыма стал американский противолодочный корабль Boeing P-8A "Посейдон". Основная задача данного борта - обнаружение подлодок противника, а также разведка.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:18
10 апреля 1944 День освобождения Одессы от немецко-румынских-итальянских оккупантов советскими оккупантами (больше половины одесситов -это пророссийская вата (более 50% голосовали за ОПЗЖ, Шария и Труханова)
на сегодня фашики только на паРаше, вот когда станет вільна Ураїна-тогда и будем праздновать Победу на фашиками
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 11 кві, 2021 12:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:38
можно еще на RT, Вечер с Вл.Соловьевым, 60 минут, и еще масса помоек, где будете иметь 100% поддержки ваты.
а хвастать тем, что вата и сепар-это от недостатка ума(не в обиду сказано)
надо вам прекращать жить 60 лет(уже почти? или уже) мифами о войне(о победе)
мне вот интересен другой день в истории моего города -16 октября 1941г
"Эвакуация прошла с 1 по 16 октября 1941 г. организованно и без потерь, с собой забрали военную технику и снаряжение."
и ни слова о раненых в госпиталях (госпиталей было много, практически в каждой школе), т.е. этих солдат даже в потери не записали??? а зачем , солдат ведь-расходной материал, а вот за технику генерала Петрова отдали бы под воен.трибунал. Только не говорите, что не было возможности эвакуировать (ведь на технику-хватило и судов и кораблей.
более 20 тыс. раненых было оставлено в Одессе , а в Севастополе более 35 тыс. (мелочь, пустячок), главное отметить день освобождения
в Севастополе (как в Одессе) спасали только комсостав (не ниже майора/капитана)
цитата:Эвакуация высшего командования началась с помощью авиации. 13 самолётов ПС-84 вывезли на Кавказ 222 начальника и 49 раненых. Около 700 человек начальствующего состава были вывезены подводными лодками. Ещё несколько тысяч смогли уйти на лёгких плавсредствах Черноморского флота.
а вы никогда не задумывались, почему абсолютно все мемуары "великих полководцев"- маршалов ( Жуков Георгий Константинович,Василевский Александр Михайлович,Конев Иван Степанович,Рокоссовский Константин Константинович,Малиновский Родион Яковлевич,Мерецков Кирилл Афанасьевич) не вышли при жизни Сталина, мало того их не было вплоть до 20-го съезда КПСС (фев 1956), до и в этих мемуарах не было и 10% правды о периоде 1941/42 лет войны.
низко преклоняюсь перед памятью всех наших дедов, отдавших жизнь во второй мировой(как известно всем, что Великая Отечественная появилась гораздо позже окончания самой войны.
Никак не прощу коммунякам их людоедское отношение к солдатам и мирному гражданскому населению (чего стоит только смерть более миллиона ленинградцев от голода), при том советская "мудрая" власть перед блокадой вывезла из города продовольствие из складов госрезерва
Би-би-си: Вы полагаете, можно было не допустить голода, если лучше наладить снабжение?
Марк Солонин: Я полагаю, что сначала надо выяснить, собирался ли кто-то снабжать город. А если собирался - то когда, с какого момента? Ответ найти несложно - не требуется никаких секретных архивов, надо только захотеть.
Начнем с начала. С постановки задачи. Задачу поставил верховный руководитель страны: "При вынужденном отходе частей Красной Армии не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего". Это знаменитое, ничуть не секретное, тысячу раз процитированное выступление Сталина по радио 3 июля 1941 года.
Обратите внимание на построение фразы (а товарищ Сталин слов на ветер не бросал): "Не оставлять противнику...".
Сталин был большой специалист по хлебозаготовкам, лично участвовал в "борьбе за хлеб" в 1928 году, про раскулачивание я уж и не говорю. Он был уверен, что все найденное на оккупированной территории, до последней крошки, немцы заберут себе: что смогут - съедят, что не съедят - отправят в Германию.
Если на оккупированной территории все же смогли выжить мирные граждане, то лишь потому, что в хаосе лета 41-го года не все приказы Сталина выполнялись. Что говорить про "килограмм хлеба", когда оставляли невзорванные мосты и несожженные склады с авиабензином.
Так, Петрозаводск - столица советской Карелии - перед уходом Красной Армии был тотально разрушен.(кстати в Киеве Хрещатик взорвали не немцы )
К тому же готовили и Ленинград: об этом можно прочесть в изданных миллионными тиражами мемуарах маршала Жукова. И первые трупы умерших от голода появились на улицах Ленинграда в том самом ноябре 1941 года
В итоге власть ограничилась только тем, что вывезла, так сказать, "свое" - содержимое складов Госрезерва.
Би-би-си: Неужели из Ленинграда накануне блокады вывозили продовольствие?
М.С. А что вас удивляет? Ленинград находился в другой стране? На него приказ Сталина не распространялся?
бравировать своим ватным мировоззрением в наши дни, это не просто глупость, этой большой грех против своего народа, своей страны и своей земли
(тут есть только одно объяснение, что при СССР в Украину(включая Донбасс, Крым, Одессу и даже Львов) завезли (около 2 млн) переселенцев с территории РСФСР (потому что после депортации татар в 1944 году Крым был почти безлюдным.
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 11 кві, 2021 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:56
Кратко. 2021-04-11
Кратко. 2021-04-11
1)
2)
РФ - агрессор и сожалений здесь мало
3)
То что Бубочка поехал к Эрдогану - это правильно.
На сейчас Турция - наш партнёр.
Только ... только, блядь, ЭТО опять подписало нечто декларативное, а не конкретное.
Усилим, углубим, расширим
ЭТО не знает, и хуже всего, даже не понимает, как вести переговоры с другими лидерами государств
4)
Ну таке ... ничего такого, чего не было ранее
5)
Not bad, not bad
PS.
Российские братушки боснийские сербы устроили геноцид боснийским муслимам
Козак говори, а-та-та, если будет как в Сребренице, то мы защитим
Но вот какой нюанс
Как обычно, мы будем защищать то, чего не признаем
И это плохие новости.
РФ готова устроить резню в ОРДЛО, как предпосылку, для ввода своих войск в Украину
Додано: Нед 11 кві, 2021 15:58
vitaliian
знаком с книгами Марка Солонина еще с 2000-го года, рекомендую вате посмотреть (даже не прочесть книги, книги стоят денег) несколько его передач в Youtube
|