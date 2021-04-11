Додано: Нед 11 кві, 2021 15:38

чик написав: "ваты" в одессе больше, чем 50%. разослал ради прикола ссылку на пост prodigy - матюков и ржачки 90% и токо 10% одобрямс. в "опросе" участвуют не только мои знакомые - у меня их мало. доктора, таксисты, ремонтники, парикмахерша - вообщем все контакты вайбера... "ваты" в одессе больше, чем 50%. разослал ради прикола ссылку на пост prodigy - матюков и ржачки 90% и токо 10% одобрямс. в "опросе" участвуют не только мои знакомые - у меня их мало. доктора, таксисты, ремонтники, парикмахерша - вообщем все контакты вайбера...

"Эвакуация прошла с 1 по 16 октября 1941 г. организованно и без потерь, с собой забрали военную технику и снаряжение."

бравировать своим ватным мировоззрением в наши дни, это не просто глупость, этой большой грех против своего народа, своей страны и своей земли

можно еще на, и еще масса помоек, где будете иметь 100% поддержки ваты.а хвастать тем, что вата и сепар-это от недостатка ума(не в обиду сказано)надо вам прекращать жить 60 лет(уже почти? или уже) мифами о войне(о победе)мне вот интересен другой день в истории моего города -и ни слова о раненых в госпиталях (госпиталей было много, практически в каждой школе), т.е. этих солдат даже в потери не записали??? а зачем , солдат ведь-расходной материал, а вот за технику генерала Петрова отдали бы под воен.трибунал. Только не говорите, что не было возможности эвакуировать (ведь на технику-хватило и судов и кораблей.более 20 тыс. раненых было оставлено в Одессе , а в Севастополе более 35 тыс. (мелочь, пустячок), главное отметить день освобожденияв Севастополе (как в Одессе) спасали только комсостав (не ниже майора/капитана)цитата:а вы никогда не задумывались, почему абсолютно все мемуары "великих полководцев"- маршалов ( Жуков Георгий Константинович,Василевский Александр Михайлович,Конев Иван Степанович,Рокоссовский Константин Константинович,Малиновский Родион Яковлевич,Мерецков Кирилл Афанасьевич) не вышли при жизни Сталина, мало того их не было вплоть до 20-го съезда КПСС (фев 1956), до и в этих мемуарах не было и 10% правды о периоде 1941/42 лет войны.(как известно всем, чтопоявилась гораздо позже окончания самой войны.Никак не прощу коммунякам их людоедское отношение к солдатам и мирному гражданскому населению (чего стоит только смерть более миллиона ленинградцев от голода), при том советская "мудрая" власть перед блокадой вывезла из города продовольствие из складов госрезерва: Вы полагаете, можно было не допустить голода, если лучше наладить снабжение?: Я полагаю, что сначала надо выяснить, собирался ли кто-то снабжать город. А если собирался - то когда, с какого момента? Ответ найти несложно - не требуется никаких секретных архивов, надо только захотеть.Начнем с начала. С постановки задачи. Задачу поставил верховный руководитель страны: "При вынужденном отходе частей Красной Армии не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего". Это знаменитое, ничуть не секретное, тысячу раз процитированное выступление Сталина по радио 3 июля 1941 года.Обратите внимание на построение фразы (а товарищ Сталин слов на ветер не бросал): "Не оставлять противнику...".Сталин был большой специалист по хлебозаготовкам, лично участвовал в "борьбе за хлеб" в 1928 году, про раскулачивание я уж и не говорю. Он был уверен, что все найденное на оккупированной территории, до последней крошки, немцы заберут себе: что смогут - съедят, что не съедят - отправят в Германию.Если на оккупированной территории все же смогли выжить мирные граждане, то лишь потому, что в хаосе лета 41-го года не все приказы Сталина выполнялись. Что говорить про "килограмм хлеба", когда оставляли невзорванные мосты и несожженные склады с авиабензином.Так, Петрозаводск - столица советской Карелии - перед уходом Красной Армии был тотально разрушен.(кстати в Киеве Хрещатик взорвали не немцы )К тому же готовили и Ленинград: об этом можно прочесть в изданных миллионными тиражами мемуарах маршала Жукова. И первые трупы умерших от голода появились на улицах Ленинграда в том самом ноябре 1941 годаВ итоге власть ограничилась только тем, что вывезла, так сказать, "свое" - содержимое складов Госрезерва.Би-би-си: Неужели из Ленинграда накануне блокады вывозили продовольствие?М.С. А что вас удивляет? Ленинград находился в другой стране? На него приказ Сталина не распространялся?(тут есть только одно объяснение, что при СССР в Украину(включая Донбасс, Крым, Одессу и даже Львов) завезли (около 2 млн) переселенцев с территории РСФСР (потому что после депортации татар в 1944 году Крым был почти безлюдным.