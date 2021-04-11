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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7212721372147215
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:10

pesikot
Ну ти й клоун.
Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.

За свої!!! слова спробуй відповісти.
Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:13

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку. :D

Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботам

Потому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ

Тупий брехунець - це саме ти.
Бо тупо ліпиш брехню на інших.

Как тебя прорвало, який потік підсвідомості :)

Вы врёте, а когда вас макают в вашу брехню, вы становитесь в третью позицию обиженок и начинают изрыгать понос
Но НИ-КОГ-ДА не признаетесь в своём вранье

Ты, лично ты, так и не видишь угроз со стороны РФ и их марионеток в ОРДЛО.
Ты их допускаешь. И это на восьмом году войны.
В твоей голове, Украина сама на себя напала

Тебе не нравится, что говорит Казанский. Потому что, он рушит твою розовую картину мира, где РФ - это душки и хотят мира

так что, начни с себя.
А потом учи других.
Тебе об этом давно говорилось :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:17

  detroytred написав:pesikot
Ну ти й клоун.
Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.

За свої!!! слова спробуй відповісти.
Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті.

Это ты выбрал клоуна, с него и спрашивай

А я только даю факты
Тебе не нравятся факты ? Ну так все претензии не ко мне, а к клоуну, который эти факты генерит

Я так смотрю учётку detroytred покусал unicdima :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:25

  pesikot написав:
  detroytred"[quote="5208400:pesikot написав:
  unicdima написав:От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку. :D

Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботам

Потому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ

Тупий брехунець - це саме ти.
Бо тупо ліпиш брехню на інших.

Как тебя прорвало, який потік підсвідомості :)

Вы врёте, а когда вас макают в вашу брехню, вы становитесь в третью позицию обиженок и начинают изрыгать понос
Но НИ-КОГ-ДА не признаетесь в своём вранье

Ты, лично ты, так и не видишь угроз со стороны РФ и их марионеток в ОРДЛО.
Ты их допускаешь. И это на восьмом году войны.
В твоей голове, Украина сама на себя напала

Тебе не нравится, что говорит Казанский. Потому что, он рушит твою розовую картину мира, где РФ - это душки и хотят мира

так что, начни с себя.
А потом учи других.
Тебе об этом давно говорилось :)[/quote]

___________________________

Клоун, ти вважаєш, що цією новою брехнею зі стелі про мої погляди (що я не бачу загроз і т.д.), яку ти тільки що нагородив, можеш зіскочити від того, що я тобі конкретно вказав --- спробуй відповісти за свою особисту брехню, наклепи про росагента, операторів учьотки.


Ну ти копія рашокисильових, які замість відповісти за брехню нову генерять.

Злився, цуценя, так, якщо вирішив нове згенерити, то цитати давай.
На що конкретно я вказав у Казанського, а не демагічні свої узагальнені домисли.
Та уявлення, що когось прорвало, когось макають. Це типова демагогія. Брехня...


Я ж тебе макаю в ТВОЇ КОНКРЕТНІ БРЕХЛИВІ ТВЕРДЖЕННЯ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:31

  pesikot написав:
  detroytred написав:pesikot
Ну ти й клоун.
Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.

За свої!!! слова спробуй відповісти.
Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті.

Это ты выбрал клоуна, с него и спрашивай

А я только даю факты
Тебе не нравятся факты ? Ну так все претензии не ко мне, а к клоуну, который эти факты генерит

Я так смотрю учётку detroytred покусал unicdima :)

От не виляй або відмовчуйся, а скажи -- звідки ти взяв оцю свою брехню, що я вибрав клоуна?

Простіше нікуди.
Є твоє твердження. Конкретне.
Я кажу, що воно брехливе. І можу надати цитати, де я вказував, як проголосував.

А ти звідки береш грунт для своїх тверджень?
Як кисильови ... що схотілося, то й брешеш.

Оце факт. Дійсно факт.
І я тебе макаю саме в такі факти.
А ти все рівно знову брешеш і брешеш.
В тебе там хоч крапля-то порядності чи самповаги є?

Ну не можна бути таким патологічним брехуном.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:37

  pesikot написав:
Сегодня Россия отказалась участвовать в инициированном Украиной заседании ОБСЕ. Франция и Германия выступили с заявлением, в котором написали, что поддерживают Украину и "сожалеют о такой позиции РФ"
РФ - агрессор и сожалений здесь мало

А что им делать, если они вложили в рашку сотни ярдов инвестиций, в частности, в СП2?
Я до сих пор удивляюсь, как Саркози осмелился отказать в поставке вертолетоносцев.
Сейчас, наверное, на такое бы не пошли, как же, это же потерянный профит.

Ничего нового под луной. Мюнхен-38, сейчас толерантно называемый RealPolitik.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 18:44

  prodigy написав:vitaliian
знаком с книгами Марка Солонина еще с 2000-го года, рекомендую вате посмотреть (даже не прочесть книги, книги стоят денег) несколько его передач в Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=plEaSn8YC2w
https://www.youtube.com/watch?v=1-5oX0WKH_M
https://www.youtube.com/watch?v=KN4BA3hexlk

куда то пропали плюсы, Соломин интересный историк, спасибо что напомнили надо пересмотреть может что нового о планах путина скажет.
vitaliian
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