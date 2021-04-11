pesikot
Ну ти й клоун.
Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.
За свої!!! слова спробуй відповісти.
Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:10
pesikot
Ну ти й клоун.
Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.
За свої!!! слова спробуй відповісти.
Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті.
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:13
Как тебя прорвало, який потік підсвідомості
Вы врёте, а когда вас макают в вашу брехню, вы становитесь в третью позицию обиженок и начинают изрыгать понос
Но НИ-КОГ-ДА не признаетесь в своём вранье
Ты, лично ты, так и не видишь угроз со стороны РФ и их марионеток в ОРДЛО.
Ты их допускаешь. И это на восьмом году войны.
В твоей голове, Украина сама на себя напала
Тебе не нравится, что говорит Казанский. Потому что, он рушит твою розовую картину мира, где РФ - это душки и хотят мира
так что, начни с себя.
А потом учи других.
Тебе об этом давно говорилось
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:17
Это ты выбрал клоуна, с него и спрашивай
А я только даю факты
Тебе не нравятся факты ? Ну так все претензии не ко мне, а к клоуну, который эти факты генерит
Я так смотрю учётку detroytred покусал unicdima
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:25
Как тебя прорвало, який потік підсвідомості
Вы врёте, а когда вас макают в вашу брехню, вы становитесь в третью позицию обиженок и начинают изрыгать понос
Но НИ-КОГ-ДА не признаетесь в своём вранье
Ты, лично ты, так и не видишь угроз со стороны РФ и их марионеток в ОРДЛО.
Ты их допускаешь. И это на восьмом году войны.
В твоей голове, Украина сама на себя напала
Тебе не нравится, что говорит Казанский. Потому что, он рушит твою розовую картину мира, где РФ - это душки и хотят мира
так что, начни с себя.
А потом учи других.
Тебе об этом давно говорилось [/quote]
___________________________
Клоун, ти вважаєш, що цією новою брехнею зі стелі про мої погляди (що я не бачу загроз і т.д.), яку ти тільки що нагородив, можеш зіскочити від того, що я тобі конкретно вказав --- спробуй відповісти за свою особисту брехню, наклепи про росагента, операторів учьотки.
Ну ти копія рашокисильових, які замість відповісти за брехню нову генерять.
Злився, цуценя, так, якщо вирішив нове згенерити, то цитати давай.
На що конкретно я вказав у Казанського, а не демагічні свої узагальнені домисли.
Та уявлення, що когось прорвало, когось макають. Це типова демагогія. Брехня...
Я ж тебе макаю в ТВОЇ КОНКРЕТНІ БРЕХЛИВІ ТВЕРДЖЕННЯ.
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:31
От не виляй або відмовчуйся, а скажи -- звідки ти взяв оцю свою брехню, що я вибрав клоуна?
Простіше нікуди.
Є твоє твердження. Конкретне.
Я кажу, що воно брехливе. І можу надати цитати, де я вказував, як проголосував.
А ти звідки береш грунт для своїх тверджень?
Як кисильови ... що схотілося, то й брешеш.
Оце факт. Дійсно факт.
І я тебе макаю саме в такі факти.
А ти все рівно знову брешеш і брешеш.
В тебе там хоч крапля-то порядності чи самповаги є?
Ну не можна бути таким патологічним брехуном.
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:37
А что им делать, если они вложили в рашку сотни ярдов инвестиций, в частности, в СП2?
Я до сих пор удивляюсь, как Саркози осмелился отказать в поставке вертолетоносцев.
Сейчас, наверное, на такое бы не пошли, как же, это же потерянный профит.
Ничего нового под луной. Мюнхен-38, сейчас толерантно называемый RealPolitik.
Додано: Нед 11 кві, 2021 18:44
куда то на ветке делись плюсы, Солонин интересный историк, спасибо что напомнили надо пересмотреть может что нового о планах путина скажет, если встречали дайте ссылку)
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