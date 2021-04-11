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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7212721372147215 Додано: Нед 11 кві, 2021 17:10 pesikot

Ну ти й клоун.

Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.



За свої!!! слова спробуй відповісти.

Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті. detroytred

Повідомлень: 24179 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1988 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 17:13 detroytred написав: pesikot написав: unicdima написав: От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку. От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку.

Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботам



Потому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботамПотому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ

Тупий брехунець - це саме ти.

Бо тупо ліпиш брехню на інших. Тупий брехунець - це саме ти.Бо тупо ліпиш брехню на інших.

Как тебя прорвало, який потік підсвідомості



Вы врёте, а когда вас макают в вашу брехню, вы становитесь в третью позицию обиженок и начинают изрыгать понос

Но НИ-КОГ-ДА не признаетесь в своём вранье



Ты, лично ты, так и не видишь угроз со стороны РФ и их марионеток в ОРДЛО.

Ты их допускаешь. И это на восьмом году войны.

В твоей голове, Украина сама на себя напала



Тебе не нравится, что говорит Казанский. Потому что, он рушит твою розовую картину мира, где РФ - это душки и хотят мира



так что, начни с себя.

А потом учи других.

Тебе об этом давно говорилось Как тебя прорвало, який потік підсвідомостіВы врёте, а когда вас макают в вашу брехню, вы становитесь в третью позицию обиженок и начинают изрыгать поносНо НИ-КОГ-ДА не признаетесь в своём враньеТы, лично ты, так и не видишь угроз со стороны РФ и их марионеток в ОРДЛО.Ты их допускаешь. И это на восьмом году войны.В твоей голове, Украина сама на себя напалаТебе не нравится, что говорит Казанский. Потому что, он рушит твою розовую картину мира, где РФ - это душки и хотят миратак что, начни с себя.А потом учи других.Тебе об этом давно говорилось pesikot

Повідомлень: 5795 З нами з: 31.08.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 17:17 detroytred написав: pesikot

Ну ти й клоун.

Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.



За свої!!! слова спробуй відповісти.

Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті. pesikotНу ти й клоун.Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.За свої!!! слова спробуй відповісти.Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті.

Это ты выбрал клоуна, с него и спрашивай



А я только даю факты

Тебе не нравятся факты ? Ну так все претензии не ко мне, а к клоуну, который эти факты генерит



Я так смотрю учётку detroytred покусал unicdima Это ты выбрал клоуна, с него и спрашивайА я только даю фактыТебе не нравятся факты ? Ну так все претензии не ко мне, а к клоуну, который эти факты генеритЯ так смотрю учёткупокусал pesikot

Повідомлень: 5795 З нами з: 31.08.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 17:25 pesikot написав: detroytred"[quote="5208400:pesikot написав: unicdima написав: От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку. От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку.

Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботам



Потому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботамПотому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ

Тупий брехунець - це саме ти.

Бо тупо ліпиш брехню на інших. Тупий брехунець - це саме ти.Бо тупо ліпиш брехню на інших.

Как тебя прорвало, який потік підсвідомості



Вы врёте, а когда вас макают в вашу брехню, вы становитесь в третью позицию обиженок и начинают изрыгать понос

Но НИ-КОГ-ДА не признаетесь в своём вранье



Ты, лично ты, так и не видишь угроз со стороны РФ и их марионеток в ОРДЛО.

Ты их допускаешь. И это на восьмом году войны.

В твоей голове, Украина сама на себя напала



Тебе не нравится, что говорит Казанский. Потому что, он рушит твою розовую картину мира, где РФ - это душки и хотят мира



так что, начни с себя.

А потом учи других.

Тебе об этом давно говорилось [/quote]



___________________________



Клоун, ти вважаєш, що цією новою брехнею зі стелі про мої погляди (що я не бачу загроз і т.д.), яку ти тільки що нагородив, можеш зіскочити від того, що я тобі конкретно вказав --- спробуй відповісти за свою особисту брехню, наклепи про росагента, операторів учьотки.





Ну ти копія рашокисильових, які замість відповісти за брехню нову генерять.



Злився, цуценя, так, якщо вирішив нове згенерити, то цитати давай.

На що конкретно я вказав у Казанського, а не демагічні свої узагальнені домисли.

Та уявлення, що когось прорвало, когось макають. Це типова демагогія. Брехня...





Я ж тебе макаю в ТВОЇ КОНКРЕТНІ БРЕХЛИВІ ТВЕРДЖЕННЯ. Как тебя прорвало, який потік підсвідомостіВы врёте, а когда вас макают в вашу брехню, вы становитесь в третью позицию обиженок и начинают изрыгать поносНо НИ-КОГ-ДА не признаетесь в своём враньеТы, лично ты, так и не видишь угроз со стороны РФ и их марионеток в ОРДЛО.Ты их допускаешь. И это на восьмом году войны.В твоей голове, Украина сама на себя напалаТебе не нравится, что говорит Казанский. Потому что, он рушит твою розовую картину мира, где РФ - это душки и хотят миратак что, начни с себя.А потом учи других.Тебе об этом давно говорилось[/quote]___________________________Клоун, ти вважаєш, що цією новою брехнею зі стелі про мої погляди (що я не бачу загроз і т.д.), яку ти тільки що нагородив, можеш зіскочити від того, що я тобі конкретно вказав --- спробуй відповісти за свою особисту брехню, наклепи про росагента, операторів учьотки.Ну ти копія рашокисильових, які замість відповісти за брехню нову генерять.Злився, цуценя, так, якщо вирішив нове згенерити, то цитати давай.На що конкретно я вказав у Казанського, а не демагічні свої узагальнені домисли.Та уявлення, що когось прорвало, когось макають. Це типова демагогія. Брехня...Я ж тебе макаю в ТВОЇ КОНКРЕТНІ БРЕХЛИВІ ТВЕРДЖЕННЯ. detroytred

Повідомлень: 24179 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1988 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 17:31 pesikot написав: detroytred написав: pesikot

Ну ти й клоун.

Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.



За свої!!! слова спробуй відповісти.

Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті. pesikotНу ти й клоун.Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.За свої!!! слова спробуй відповісти.Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті.

Это ты выбрал клоуна, с него и спрашивай



А я только даю факты

Тебе не нравятся факты ? Ну так все претензии не ко мне, а к клоуну, который эти факты генерит



Я так смотрю учётку detroytred покусал unicdima Это ты выбрал клоуна, с него и спрашивайА я только даю фактыТебе не нравятся факты ? Ну так все претензии не ко мне, а к клоуну, который эти факты генеритЯ так смотрю учёткупокусал

От не виляй або відмовчуйся, а скажи -- звідки ти взяв оцю свою брехню, що я вибрав клоуна?



Простіше нікуди.

Є твоє твердження. Конкретне.

Я кажу, що воно брехливе. І можу надати цитати, де я вказував, як проголосував.



А ти звідки береш грунт для своїх тверджень?

Як кисильови ... що схотілося, то й брешеш.



Оце факт. Дійсно факт.

І я тебе макаю саме в такі факти.

А ти все рівно знову брешеш і брешеш.

В тебе там хоч крапля-то порядності чи самповаги є?



Ну не можна бути таким патологічним брехуном. От не виляй або відмовчуйся, а скажи -- звідки ти взяв оцю свою брехню, що я вибрав клоуна?Простіше нікуди.Є твоє твердження. Конкретне.Я кажу, що воно брехливе. І можу надати цитати, де я вказував, як проголосував.А ти звідки береш грунт для своїх тверджень?Як кисильови ... що схотілося, то й брешеш.Оце факт. Дійсно факт.І я тебе макаю саме в такі факти.А ти все рівно знову брешеш і брешеш.В тебе там хоч крапля-то порядності чи самповаги є?Ну не можна бути таким патологічним брехуном. detroytred

Повідомлень: 24179 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1988 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 17:37 pesikot написав: Сегодня Россия отказалась участвовать в инициированном Украиной заседании ОБСЕ. Франция и Германия выступили с заявлением, в котором написали, что поддерживают Украину и "сожалеют о такой позиции РФ" РФ - агрессор и сожалений здесь мало РФ - агрессор и сожалений здесь мало

А что им делать, если они вложили в рашку сотни ярдов инвестиций, в частности, в СП2?

Я до сих пор удивляюсь, как Саркози осмелился отказать в поставке вертолетоносцев.

Сейчас, наверное, на такое бы не пошли, как же, это же потерянный профит.



Ничего нового под луной. Мюнхен-38, сейчас толерантно называемый RealPolitik. А что им делать, если они вложили в рашку сотни ярдов инвестиций, в частности, в СП2?Я до сих пор удивляюсь, как Саркози осмелился отказать в поставке вертолетоносцев.Сейчас, наверное, на такое бы не пошли, как же, это же потерянный профит.Ничего нового под луной. Мюнхен-38, сейчас толерантно называемый RealPolitik. Starikan 2 Повідомлень: 18054 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2142 раз. Подякували: 2950 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 18:44 prodigy написав: vitaliian

знаком с книгами Марка Солонина еще с 2000-го года, рекомендую вате посмотреть (даже не прочесть книги, книги стоят денег) несколько его передач в Youtube



https://www.youtube.com/watch?v=plEaSn8YC2w

https://www.youtube.com/watch?v=1-5oX0WKH_M

https://www.youtube.com/watch?v=KN4BA3hexlk знаком с книгами Марка Солонина еще с 2000-го года, рекомендую вате посмотреть (даже не прочесть книги, книги стоят денег) несколько его передач в Youtube

куда то на ветке делись плюсы, Солонин интересный историк, спасибо что напомнили надо пересмотреть может что нового о планах путина скажет, если встречали дайте ссылку) куда то на ветке делись плюсы, Солонин интересный историк, спасибо что напомнили надо пересмотреть может что нового о планах путина скажет, если встречали дайте ссылку) vitaliian

Повідомлень: 6645 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1322 раз. Подякували: 1866 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 20:53

На 26 хв дивитись

Місцева вата думає шо вони свої для кацапів. На 26 хв дивитисьМісцева вата думає шо вони свої для кацапів. Ukrainian

Повідомлень: 9705 З нами з: 18.06.08 Подякував: 31 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7212721372147215 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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