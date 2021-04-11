RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7212721372147215
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:10

pesikot
Ну ти й клоун.
Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.

За свої!!! слова спробуй відповісти.
Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24179
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1988 раз.
Подякували: 3207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:13

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку. :D

Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботам

Потому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ

Тупий брехунець - це саме ти.
Бо тупо ліпиш брехню на інших.

Как тебя прорвало, який потік підсвідомості :)

Вы врёте, а когда вас макают в вашу брехню, вы становитесь в третью позицию обиженок и начинают изрыгать понос
Но НИ-КОГ-ДА не признаетесь в своём вранье

Ты, лично ты, так и не видишь угроз со стороны РФ и их марионеток в ОРДЛО.
Ты их допускаешь. И это на восьмом году войны.
В твоей голове, Украина сама на себя напала

Тебе не нравится, что говорит Казанский. Потому что, он рушит твою розовую картину мира, где РФ - это душки и хотят мира

так что, начни с себя.
А потом учи других.
Тебе об этом давно говорилось :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5795
З нами з: 31.08.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:17

  detroytred написав:pesikot
Ну ти й клоун.
Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.

За свої!!! слова спробуй відповісти.
Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті.

Это ты выбрал клоуна, с него и спрашивай

А я только даю факты
Тебе не нравятся факты ? Ну так все претензии не ко мне, а к клоуну, который эти факты генерит

Я так смотрю учётку detroytred покусал unicdima :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5795
З нами з: 31.08.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:25

  pesikot написав:
  detroytred"[quote="5208400:pesikot написав:
  unicdima написав:От ти сам і підтвердив, що підтримка Заходом України при Зеленському набагато вища ніж при Порошенку. :D

Это помогают украинцам, а не вам, тупым зелеботам

Потому что, вы, тупые зелеботы, в упор не видите угроз со стороны РФ

Тупий брехунець - це саме ти.
Бо тупо ліпиш брехню на інших.

Как тебя прорвало, який потік підсвідомості :)

Вы врёте, а когда вас макают в вашу брехню, вы становитесь в третью позицию обиженок и начинают изрыгать понос
Но НИ-КОГ-ДА не признаетесь в своём вранье

Ты, лично ты, так и не видишь угроз со стороны РФ и их марионеток в ОРДЛО.
Ты их допускаешь. И это на восьмом году войны.
В твоей голове, Украина сама на себя напала

Тебе не нравится, что говорит Казанский. Потому что, он рушит твою розовую картину мира, где РФ - это душки и хотят мира

так что, начни с себя.
А потом учи других.
Тебе об этом давно говорилось :)[/quote]

___________________________

Клоун, ти вважаєш, що цією новою брехнею зі стелі про мої погляди (що я не бачу загроз і т.д.), яку ти тільки що нагородив, можеш зіскочити від того, що я тобі конкретно вказав --- спробуй відповісти за свою особисту брехню, наклепи про росагента, операторів учьотки.


Ну ти копія рашокисильових, які замість відповісти за брехню нову генерять.

Злився, цуценя, так, якщо вирішив нове згенерити, то цитати давай.
На що конкретно я вказав у Казанського, а не демагічні свої узагальнені домисли.
Та уявлення, що когось прорвало, когось макають. Це типова демагогія. Брехня...


Я ж тебе макаю в ТВОЇ КОНКРЕТНІ БРЕХЛИВІ ТВЕРДЖЕННЯ.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24179
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1988 раз.
Подякували: 3207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:31

  pesikot написав:
  detroytred написав:pesikot
Ну ти й клоун.
Знов відморозився, а потім знов почнеш брехню з наклепами ліпити.

За свої!!! слова спробуй відповісти.
Не чиїсь коментуй (того ж ЗЕ), а за свої особисті.

Это ты выбрал клоуна, с него и спрашивай

А я только даю факты
Тебе не нравятся факты ? Ну так все претензии не ко мне, а к клоуну, который эти факты генерит

Я так смотрю учётку detroytred покусал unicdima :)

От не виляй або відмовчуйся, а скажи -- звідки ти взяв оцю свою брехню, що я вибрав клоуна?

Простіше нікуди.
Є твоє твердження. Конкретне.
Я кажу, що воно брехливе. І можу надати цитати, де я вказував, як проголосував.

А ти звідки береш грунт для своїх тверджень?
Як кисильови ... що схотілося, то й брешеш.

Оце факт. Дійсно факт.
І я тебе макаю саме в такі факти.
А ти все рівно знову брешеш і брешеш.
В тебе там хоч крапля-то порядності чи самповаги є?

Ну не можна бути таким патологічним брехуном.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24179
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1988 раз.
Подякували: 3207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:37

  pesikot написав:
Сегодня Россия отказалась участвовать в инициированном Украиной заседании ОБСЕ. Франция и Германия выступили с заявлением, в котором написали, что поддерживают Украину и "сожалеют о такой позиции РФ"
РФ - агрессор и сожалений здесь мало

А что им делать, если они вложили в рашку сотни ярдов инвестиций, в частности, в СП2?
Я до сих пор удивляюсь, как Саркози осмелился отказать в поставке вертолетоносцев.
Сейчас, наверное, на такое бы не пошли, как же, это же потерянный профит.

Ничего нового под луной. Мюнхен-38, сейчас толерантно называемый RealPolitik.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18054
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2142 раз.
Подякували: 2950 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 18:44

  prodigy написав:vitaliian
знаком с книгами Марка Солонина еще с 2000-го года, рекомендую вате посмотреть (даже не прочесть книги, книги стоят денег) несколько его передач в Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=plEaSn8YC2w
https://www.youtube.com/watch?v=1-5oX0WKH_M
https://www.youtube.com/watch?v=KN4BA3hexlk

куда то на ветке делись плюсы, Солонин интересный историк, спасибо что напомнили надо пересмотреть может что нового о планах путина скажет, если встречали дайте ссылку)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6645
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1322 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:53


На 26 хв дивитись
Місцева вата думає шо вони свої для кацапів. :lol:
Сначала она поддерживала русский мир, из-за которого пришлось бежать из родного города, потом разжигала ненависть фейковыми историями, и теперь её чмырят в России за то что она из Украины. Просто шедевр.


Тут на форумі і на інших форумах ватани рвуть за рашку пукани, а рашка і кауапи їм потім кажуть пнх ми вас сюди не звали, рушать весь «мы же братья» устрой. Як же так?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Пон 12 кві, 2021 03:28, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9705
З нами з: 18.06.08
Подякував: 31 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 02:51

  Schmit написав:Армянская армия и есть российская в миниатюре. Карабах и Сирия показали, что рфии пока нечего противопоставить турецким и израильским дронам.

Так какой процент территории Сирии сейчас контролирует пророссийский режим Асада, и какой - протурецкие группировки?
(это ответ на то, кто там по факту победил, и есть ли что противопоставить)

Защитники всегда более мотивированы, чем захватчики. Вот армяне были более мотивированны, поскольку защищали "свою землю" но против высоких технологий им ни мотивация, ни горы не помогли.

Армян банально слили "союзники", рассчет на содействие которых был в основе их стратегии обороны.
После победы Пашиняна, который выступал за выход Армении из союзных объединений с РФ, за ее евроатлантическую интеграцию - Россия показательно "умыла руки".
И даже то, что Пашинян после победы 3 года назад изменил риторику, ничего не поменяло. После посадки в тюрьму экс-президента и кума Путина - глупо было на что-то с этой стороны рассчитывать. Ну а реакция Запада на атаку Азербайджана (остутствие оной) - красноречива и должна стать уроком для нас.

Перемирие - это хорошо, но надо было понимать, что Минские договоренности подписывались не столько для выполнения, сколько для санкций и выигрыша во времени для усиления еще довольно слабой на то время армии.

Ну конечно, в Москве же сидят полные идиоты, которые на такое подписались после, по-сути, разгрома нашей армии в Иловайске и Дебальцево.
Tegularius
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 11.02.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7212721372147215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.