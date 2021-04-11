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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:11
Starikan написав:
А что им делать, если они вложили в рашку сотни ярдов инвестиций, в частности, в СП2?
Я до сих пор удивляюсь, как Саркози осмелился отказать в поставке вертолетоносцев.
Сейчас, наверное, на такое бы не пошли, как же, это же потерянный профит.
Ничего нового под луной. Мюнхен-38, сейчас толерантно называемый RealPolitik.
Містралі французи все одно продали, не одному, так іншому. ПП2 західним інвесторам вигілно добудувати, а далі хоч трава не рости, вони все одно будуть отримувати прибуток по принципу качайабоплати.
Тому Путін і не боїться не добудувати ПП2 - США все одно не дадуть качати газ, а так буде на кого спихнути провину за недобудований потік, щоб у німців була образа на США.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 08:17
Ukrainian написав:
Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд
Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе
Тому що Порошенко, як нормальний політик, розумів наслідки своїх дій, і не шарахався в крайнощі, як Зеленський. То йому треба дивитись в очі і просто перестати стріляти, то мочити санкіями, без суду і слідства, конкурентів.
Якщо Зеленський хоче вийти з Мінських угод, то Путін організує йому особисте Дебальцеве, за себе і за кума. До цього все йде.
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