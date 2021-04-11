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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:11
Starikan написав:
А что им делать, если они вложили в рашку сотни ярдов инвестиций, в частности, в СП2?
Я до сих пор удивляюсь, как Саркози осмелился отказать в поставке вертолетоносцев.
Сейчас, наверное, на такое бы не пошли, как же, это же потерянный профит.
Ничего нового под луной. Мюнхен-38, сейчас толерантно называемый RealPolitik.
Містралі французи все одно продали, не одному, так іншому. ПП2 західним інвесторам вигілно добудувати, а далі хоч трава не рости, вони все одно будуть отримувати прибуток по принципу качайабоплати.
Тому Путін і не боїться не добудувати ПП2 - США все одно не дадуть качати газ, а так буде на кого спихнути провину за недобудований потік, щоб у німців була образа на США.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 08:17
Ukrainian написав:
Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд
Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе
Тому що Порошенко, як нормальний політик, розумів наслідки своїх дій, і не шарахався в крайнощі, як Зеленський. То йому треба дивитись в очі і просто перестати стріляти, то мочити санкіями, без суду і слідства, конкурентів.
Якщо Зеленський хоче вийти з Мінських угод, то Путін організує йому особисте Дебальцеве, за себе і за кума. До цього все йде.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 09:25
Наш источник сообщает, что американские «think tanks» (аналитические центры) просчитали, что для США и Британии выгодно было разменять некую «маленькую часть» Украины (условно говоря полностью Донецкую и Луганскую область отдать под ЛДНР/Россию) на блокировку и полное уничтожение кейса Северного Потока – 2 и многих других «ништяков», которые получат условные «англосаксы».
По закрытым аналитическим данным, такой исход событий давал бы всем сторонам свои «ништяки», а также давал бы новые «козыря» в международной игре против России, и также в санкционном кейсе. Эта «маленькая война» полностью бы «убила» разговоры в кулуарах европейского лобби, что надо восстанавливать бизнес с Россией и отказываться от санкционной политики, которая в первую очередь бьет по ЕС (Британия и США не заинтересованы в укреплении Европы, так как они все равно являются их конкурентами в глобальной игре).
Зеленскому эта «игра» преподносилось как возможность перезаключить минские соглашения, которые бы под давлением западного мира, Россия вынуждена была прописать и подписать на более лаконичных и мягких условиях для Украины и носили бы они название к примеру «Стамбульские соглашения».
Россияне эту игру вскрыли по своим источникам, поэтому реакция была жесткой и незамедлительной, а со всех экранов звучал месседж, что никто останавливаться не будет если Киев начнет боевые действия, это будет «началом конца Украины» (так заявил Дмитрий Козак, который как все знают, человек не особо публичный).
Все официальные лица РФ озвучивали «скрытый месседж», что «новая война» быстрой не будет и она закончится только в том случае, если «падет официальный Киев – подпишет капитуляцию». Как поясняет источник – эти смысловые месседжи были адресованы Зеленскому, которого «некие» лобби группы «подталкивали» начать локальный конфликт.
Сейчас этот кейс поставлен на паузу, но угроза начала войны не исчезла. Просто все стороны подняли ставки, идут торги.
Вобщем-то с Крымом так и было: дали России заглотить наживку, чтоб потом "бороться с агрессией".
И параллельно зарабатывать себе ништяки на "решении конфликта"
В более широком смысле - Украина используется "западными партнёрами" как наживка для РФ, чтобы потом "наказывать" РФ.
Не нужно говорить, что об "интересах Украины" речь не идёт. Как не идёт речь о лучше жизни для червячка, который одевают на крючок
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Додано: Пон 12 кві, 2021 09:40
Вкладчик1234 написав:
Вобщем-то с Крымом так и было: дали России заглотить наживку, чтоб потом "бороться с агрессией".
Бідна Раша. Ну не хотіла вона анексувати Крим, брикалась з усіх ніг, але Захід змусив проковтнути хробака. А зараз хоче запихнути в Рашу дві області.
Жертва, однозначно жертва бідна Раша.
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