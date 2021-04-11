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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7213721472157216 Додано: Пон 12 кві, 2021 08:11 Re: Політичні дискусії Starikan написав: А что им делать, если они вложили в рашку сотни ярдов инвестиций, в частности, в СП2?

Я до сих пор удивляюсь, как Саркози осмелился отказать в поставке вертолетоносцев.

Сейчас, наверное, на такое бы не пошли, как же, это же потерянный профит.



Ничего нового под луной. Мюнхен-38, сейчас толерантно называемый RealPolitik. А что им делать, если они вложили в рашку сотни ярдов инвестиций, в частности, в СП2?Я до сих пор удивляюсь, как Саркози осмелился отказать в поставке вертолетоносцев.Сейчас, наверное, на такое бы не пошли, как же, это же потерянный профит.Ничего нового под луной. Мюнхен-38, сейчас толерантно называемый RealPolitik.

Містралі французи все одно продали, не одному, так іншому. ПП2 західним інвесторам вигілно добудувати, а далі хоч трава не рости, вони все одно будуть отримувати прибуток по принципу качайабоплати.

Тому Путін і не боїться не добудувати ПП2 - США все одно не дадуть качати газ, а так буде на кого спихнути провину за недобудований потік, щоб у німців була образа на США. Містралі французи все одно продали, не одному, так іншому. ПП2 західним інвесторам вигілно добудувати, а далі хоч трава не рости, вони все одно будуть отримувати прибуток по принципу качайабоплати.Тому Путін і не боїться не добудувати ПП2 - США все одно не дадуть качати газ, а так буде на кого спихнути провину за недобудований потік, щоб у німців була образа на США. lapay Повідомлень: 12134 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 08:17 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд

Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тдЗеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе

Тому що Порошенко, як нормальний політик, розумів наслідки своїх дій, і не шарахався в крайнощі, як Зеленський. То йому треба дивитись в очі і просто перестати стріляти, то мочити санкіями, без суду і слідства, конкурентів.

Якщо Зеленський хоче вийти з Мінських угод, то Путін організує йому особисте Дебальцеве, за себе і за кума. До цього все йде. Тому що Порошенко, як нормальний політик, розумів наслідки своїх дій, і не шарахався в крайнощі, як Зеленський. То йому треба дивитись в очі і просто перестати стріляти, то мочити санкіями, без суду і слідства, конкурентів.Якщо Зеленський хоче вийти з Мінських угод, то Путін організує йому особисте Дебальцеве, за себе і за кума. До цього все йде. lapay Повідомлень: 12134 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 09:25 Наш источник сообщает, что американские «think tanks» (аналитические центры) просчитали, что для США и Британии выгодно было разменять некую «маленькую часть» Украины (условно говоря полностью Донецкую и Луганскую область отдать под ЛДНР/Россию) на блокировку и полное уничтожение кейса Северного Потока – 2 и многих других «ништяков», которые получат условные «англосаксы».

По закрытым аналитическим данным, такой исход событий давал бы всем сторонам свои «ништяки», а также давал бы новые «козыря» в международной игре против России, и также в санкционном кейсе. Эта «маленькая война» полностью бы «убила» разговоры в кулуарах европейского лобби, что надо восстанавливать бизнес с Россией и отказываться от санкционной политики, которая в первую очередь бьет по ЕС (Британия и США не заинтересованы в укреплении Европы, так как они все равно являются их конкурентами в глобальной игре).

Зеленскому эта «игра» преподносилось как возможность перезаключить минские соглашения, которые бы под давлением западного мира, Россия вынуждена была прописать и подписать на более лаконичных и мягких условиях для Украины и носили бы они название к примеру «Стамбульские соглашения».

Россияне эту игру вскрыли по своим источникам, поэтому реакция была жесткой и незамедлительной, а со всех экранов звучал месседж, что никто останавливаться не будет если Киев начнет боевые действия, это будет «началом конца Украины» (так заявил Дмитрий Козак, который как все знают, человек не особо публичный).

Все официальные лица РФ озвучивали «скрытый месседж», что «новая война» быстрой не будет и она закончится только в том случае, если «падет официальный Киев – подпишет капитуляцию». Как поясняет источник – эти смысловые месседжи были адресованы Зеленскому, которого «некие» лобби группы «подталкивали» начать локальный конфликт.

Сейчас этот кейс поставлен на паузу, но угроза начала войны не исчезла. Просто все стороны подняли ставки, идут торги.



Вобщем-то с Крымом так и было: дали России заглотить наживку, чтоб потом "бороться с агрессией".

И параллельно зарабатывать себе ништяки на "решении конфликта"



В более широком смысле - Украина используется "западными партнёрами" как наживка для РФ, чтобы потом "наказывать" РФ.



Не нужно говорить, что об "интересах Украины" речь не идёт. Как не идёт речь о лучше жизни для червячка, который одевают на крючок Вобщем-то с Крымом так и было: дали России заглотить наживку, чтоб потом "бороться с агрессией".И параллельно зарабатывать себе ништяки на "решении конфликта"В более широком смысле - Украина используется "западными партнёрами" как наживка для РФ, чтобы потом "наказывать" РФ.Не нужно говорить, что об "интересах Украины" речь не идёт. Как не идёт речь о лучше жизни для червячка, который одевают на крючок Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14431 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7898 раз. Подякували: 3816 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 09:40 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Вобщем-то с Крымом так и было: дали России заглотить наживку, чтоб потом "бороться с агрессией". Вобщем-то с Крымом так и было: дали России заглотить наживку, чтоб потом "бороться с агрессией".

Бідна Раша. Ну не хотіла вона анексувати Крим, брикалась з усіх ніг, але Захід змусив проковтнути хробака. А зараз хоче запихнути в Рашу дві області.

Жертва, однозначно жертва бідна Раша. Бідна Раша. Ну не хотіла вона анексувати Крим, брикалась з усіх ніг, але Захід змусив проковтнути хробака. А зараз хоче запихнути в Рашу дві області.Жертва, однозначно жертва бідна Раша. lapay Повідомлень: 12134 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1175 раз. Подякували: 1384 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7213721472157216 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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