Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:А что им делать, если они вложили в рашку сотни ярдов инвестиций, в частности, в СП2? Я до сих пор удивляюсь, как Саркози осмелился отказать в поставке вертолетоносцев. Сейчас, наверное, на такое бы не пошли, как же, это же потерянный профит.
Ничего нового под луной. Мюнхен-38, сейчас толерантно называемый RealPolitik.
Містралі французи все одно продали, не одному, так іншому. ПП2 західним інвесторам вигілно добудувати, а далі хоч трава не рости, вони все одно будуть отримувати прибуток по принципу качайабоплати. Тому Путін і не боїться не добудувати ПП2 - США все одно не дадуть качати газ, а так буде на кого спихнути провину за недобудований потік, щоб у німців була образа на США.
Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе
Тому що Порошенко, як нормальний політик, розумів наслідки своїх дій, і не шарахався в крайнощі, як Зеленський. То йому треба дивитись в очі і просто перестати стріляти, то мочити санкіями, без суду і слідства, конкурентів. Якщо Зеленський хоче вийти з Мінських угод, то Путін організує йому особисте Дебальцеве, за себе і за кума. До цього все йде.
Наш источник сообщает, что американские «think tanks» (аналитические центры) просчитали, что для США и Британии выгодно было разменять некую «маленькую часть» Украины (условно говоря полностью Донецкую и Луганскую область отдать под ЛДНР/Россию) на блокировку и полное уничтожение кейса Северного Потока – 2 и многих других «ништяков», которые получат условные «англосаксы». По закрытым аналитическим данным, такой исход событий давал бы всем сторонам свои «ништяки», а также давал бы новые «козыря» в международной игре против России, и также в санкционном кейсе. Эта «маленькая война» полностью бы «убила» разговоры в кулуарах европейского лобби, что надо восстанавливать бизнес с Россией и отказываться от санкционной политики, которая в первую очередь бьет по ЕС (Британия и США не заинтересованы в укреплении Европы, так как они все равно являются их конкурентами в глобальной игре). Зеленскому эта «игра» преподносилось как возможность перезаключить минские соглашения, которые бы под давлением западного мира, Россия вынуждена была прописать и подписать на более лаконичных и мягких условиях для Украины и носили бы они название к примеру «Стамбульские соглашения». Россияне эту игру вскрыли по своим источникам, поэтому реакция была жесткой и незамедлительной, а со всех экранов звучал месседж, что никто останавливаться не будет если Киев начнет боевые действия, это будет «началом конца Украины» (так заявил Дмитрий Козак, который как все знают, человек не особо публичный). Все официальные лица РФ озвучивали «скрытый месседж», что «новая война» быстрой не будет и она закончится только в том случае, если «падет официальный Киев – подпишет капитуляцию». Как поясняет источник – эти смысловые месседжи были адресованы Зеленскому, которого «некие» лобби группы «подталкивали» начать локальный конфликт. Сейчас этот кейс поставлен на паузу, но угроза начала войны не исчезла. Просто все стороны подняли ставки, идут торги.
Вобщем-то с Крымом так и было: дали России заглотить наживку, чтоб потом "бороться с агрессией". И параллельно зарабатывать себе ништяки на "решении конфликта"
В более широком смысле - Украина используется "западными партнёрами" как наживка для РФ, чтобы потом "наказывать" РФ.
Не нужно говорить, что об "интересах Украины" речь не идёт. Как не идёт речь о лучше жизни для червячка, который одевают на крючок
Вкладчик1234 написав:Вобщем-то с Крымом так и было: дали России заглотить наживку, чтоб потом "бороться с агрессией".
Бідна Раша. Ну не хотіла вона анексувати Крим, брикалась з усіх ніг, але Захід змусив проковтнути хробака. А зараз хоче запихнути в Рашу дві області. Жертва, однозначно жертва бідна Раша.
Питання про рашку, як жертву, навіть не ставилося. Звідки Ви це взяли? Рашка порушила, є порушником, агресором, загарбником і т.д. Мотиви, причини її не виправдовують, не є виправданням, а є тільки обгрунтуванням, причиною, мотивом злочину!!! і не більше. Мова була не про рашку. А про партнерів...
Ось загуглив отаку статтю: "Он сказал, что Обама четко говорил ему в 2014 году, что, если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, конфронтация по Украине может быть урегулирована. Однако по какой-то причине Обама передумал", — пишет Болтон. https://politics.segodnya.ua/politics/e ... 58894.html
По пам'яті, сегодня - наче ригівський ресурс. Так що можуть і явно збрехати. В кого є бажання може розібратись є така книга і такі висловлювання чи нема.
Але я ще здавна звернув увагу на слова самого Обамича про імпровізацію пу.
AP Решение о присоединении Крыма к России Владимир Путин принял «не из-за какой-то великой стратегии, а, по сути, в качестве ответной реакции, потому что он был застигнут врасплох из-за протестов на майдане и бегства (экс-президента Украины Виктора) Януковича», заявил президент США Барак Обама в интервью CNN. «Это была импровизация, после которой Россия стала все сильнее и сильнее нарушать международное право и территориальную целостность Украины», - считает Обама. Это, по словам Обамы, привело Россию к дипломатической изоляции и серьезным последствиям для бизнеса и экономики.* https://www.vedomosti.ru/politics/artic ... rovizaciej Посилання на CNN: https://edition.cnn.com/videos/tv/2015/ ... -putin.cnn
Теж одразу погоджусь, що рашковани могли перебрехати, але про "імпровізацію" я читав на наших нормальних ресурсах. Так от навіщо??? Обамич по суті виправдовувався, підкреслюючи про імпровізацію???
До того ж всі!)) тут впевнені, що яка до біса імпровізація?!)) Це була спланована операція, яка б була неодмінно здійснена. Навіть при збереженні того рівня впливу рашки на Україну, який був.
Зи. Але ще раз по буквах: якщо Обамич дійсно зробив таке висловлювання, як в цитаті, то це --- ... Тому що не хфорумчанин на хфорумі, а президент США прямо вказав -- рішення на анексію рашка прийняла з-за Майдану та *втечі*))) Яника. А не з якоїсь великої стратегії русомир'я, імперства і т.д.
Цитату Порошенка з інтерв'ю ББС про причину війни я вже не раз надавав.
Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517 Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна
Если РФ захватит, например, прибалтов (членов НАТО), никто и мизинцем не пошевелит. А в глубине души натовцы-европейцы облегченно вздохнут. Вы можете себе представить каких-нибудь бельгийцев, воюющих против России (а тем более немцев, лучших друзей путина)? Пусть даже и без применения ей ОМП? ЗЕ, как всегда, ляпнул, не подумав ни о реальности, ни о последствиях.
Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517 Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна
Если РФ захватит, например, прибалтов (членов НАТО), никто и мизинцем не пошевелит. А в глубине души натовцы-европейцы облегченно вздохнут. Вы можете себе представить каких-нибудь бельгийцев, воюющих против России (а тем более немцев, лучших друзей путина)? Пусть даже и без применения ей ОМП?
При всем их нежелании воевать придется. Иначе это будет позорный развал НАТО.
Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517
Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна
Зеленський за 2 роки зробив один хороший крок - закрив канали Медведчука. І все згадують тільки про це. Вам не здається ще це трошки замало для двох років президенства?
Starikan написав:Если РФ захватит, например, прибалтов (членов НАТО), никто и мизинцем не пошевелит. А в глубине души натовцы-европейцы облегченно вздохнут. Вы можете себе представить каких-нибудь бельгийцев, воюющих против России (а тем более немцев, лучших друзей путина)? Пусть даже и без применения ей ОМП? ЗЕ, как всегда, ляпнул, не подумав ни о реальности, ни о последствиях.
Будуть воювати 100%. Можливо не сильно. Але війну точно об'являть. Але в першу чергу вдарять економічно. Всі контакти в нуль. Захід вже ГОТОВИЙ до альтернативи нафти/газу. + араби нікуди не дінуться. А при нафті в 100$-120$ славцевої нафти/газу э дофіга і в США. А Рашка не самодостатня країна, це не СРСР. На одному Китаї(і ще не факт що Китай буде торгувати з Рашкою) вони довго не протягнуть.
Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517
Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна
Зеленський за 2 роки зробив один хороший крок - закрив канали Медведчука. І все згадують тільки про це. Вам не здається ще це трошки замало для двох років президенства?
Дехто з попередніх президентів і такого не зробив ...