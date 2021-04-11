Наш источник сообщает, что американские «think tanks» (аналитические центры) просчитали, что для США и Британии выгодно было разменять некую «маленькую часть» Украины (условно говоря полностью Донецкую и Луганскую область отдать под ЛДНР/Россию) на блокировку и полное уничтожение кейса Северного Потока – 2 и многих других «ништяков», которые получат условные «англосаксы».

По закрытым аналитическим данным, такой исход событий давал бы всем сторонам свои «ништяки», а также давал бы новые «козыря» в международной игре против России, и также в санкционном кейсе. Эта «маленькая война» полностью бы «убила» разговоры в кулуарах европейского лобби, что надо восстанавливать бизнес с Россией и отказываться от санкционной политики, которая в первую очередь бьет по ЕС (Британия и США не заинтересованы в укреплении Европы, так как они все равно являются их конкурентами в глобальной игре).

Зеленскому эта «игра» преподносилось как возможность перезаключить минские соглашения, которые бы под давлением западного мира, Россия вынуждена была прописать и подписать на более лаконичных и мягких условиях для Украины и носили бы они название к примеру «Стамбульские соглашения».

Россияне эту игру вскрыли по своим источникам, поэтому реакция была жесткой и незамедлительной, а со всех экранов звучал месседж, что никто останавливаться не будет если Киев начнет боевые действия, это будет «началом конца Украины» (так заявил Дмитрий Козак, который как все знают, человек не особо публичный).

Все официальные лица РФ озвучивали «скрытый месседж», что «новая война» быстрой не будет и она закончится только в том случае, если «падет официальный Киев – подпишет капитуляцию». Как поясняет источник – эти смысловые месседжи были адресованы Зеленскому, которого «некие» лобби группы «подталкивали» начать локальный конфликт.

Сейчас этот кейс поставлен на паузу, но угроза начала войны не исчезла. Просто все стороны подняли ставки, идут торги.