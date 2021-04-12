Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517
Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна
Зеленський за 2 роки зробив один хороший крок - закрив канали Медведчука. І все згадують тільки про це. Вам не здається ще це трошки замало для двох років президенства?
Дехто з попередніх президентів і такого не зробив ...
Порошенко зробив в десять разів більше. Аналогічні поступки - закриття російських сайтів(ВК и т.д.), забрав Приватбанк. Але він і в економіці і в воєнній сфері і в газовій зробив багато, а Зе нічого.
Schmit написав:При всем их нежелании воевать придется. Иначе это будет позорный развал НАТО.
НАТО це недієздатна, імпотентна організація, як і всі ці ОБСЄ, ООН, ПАРЄ. По суті НАТО існує тільки на папері, от Турція якби в НАТО але в неї конфлікт з США та Грецією. Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.
unicdima написав:Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.
Там є багатонаціональі війська НАТО на ротаційній основі, скоро будуть і на постійній основі, як в Польщі. https://iz.ru/1111942/andrei-razumovski ... voisk-ssha В разі конфлікта, НАТО автоматично стане на захист Прибалтики, тому Путлер туди не полізе, на відміну від Лугандона.