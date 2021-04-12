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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7214721572167217
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:19

  Puente написав:
  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд
Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе
https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517

Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна

Зеленський за 2 роки зробив один хороший крок - закрив канали Медведчука.
І все згадують тільки про це.
Вам не здається ще це трошки замало для двох років президенства?


Дехто з попередніх президентів і такого не зробив ...

Порошенко зробив в десять разів більше.
Аналогічні поступки - закриття російських сайтів(ВК и т.д.), забрав Приватбанк.
Але він і в економіці і в воєнній сфері і в газовій зробив багато, а Зе нічого.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:34

  Schmit написав:При всем их нежелании воевать придется. Иначе это будет позорный развал НАТО.

НАТО це недієздатна, імпотентна організація, як і всі ці ОБСЄ, ООН, ПАРЄ.
По суті НАТО існує тільки на папері, от Турція якби в НАТО але в неї конфлікт з США та Грецією.
Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:02

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.

Там є багатонаціональі війська НАТО на ротаційній основі, скоро будуть і на постійній основі, як в Польщі.
https://iz.ru/1111942/andrei-razumovski ... voisk-ssha
В разі конфлікта, НАТО автоматично стане на захист Прибалтики, тому Путлер туди не полізе, на відміну від Лугандона.
lapay
 
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