Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517
Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна
Зеленський за 2 роки зробив один хороший крок - закрив канали Медведчука. І все згадують тільки про це. Вам не здається ще це трошки замало для двох років президенства?
Дехто з попередніх президентів і такого не зробив ...
Порошенко зробив в десять разів більше. Аналогічні поступки - закриття російських сайтів(ВК и т.д.), забрав Приватбанк. Але він і в економіці і в воєнній сфері і в газовій зробив багато, а Зе нічого.
Schmit написав:При всем их нежелании воевать придется. Иначе это будет позорный развал НАТО.
НАТО це недієздатна, імпотентна організація, як і всі ці ОБСЄ, ООН, ПАРЄ. По суті НАТО існує тільки на папері, от Турція якби в НАТО але в неї конфлікт з США та Грецією. Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.
unicdima написав:Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.
Там є багатонаціональі війська НАТО на ротаційній основі, скоро будуть і на постійній основі, як в Польщі. https://iz.ru/1111942/andrei-razumovski ... voisk-ssha В разі конфлікта, НАТО автоматично стане на захист Прибалтики, тому Путлер туди не полізе, на відміну від Лугандона.
unicdima написав:Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.
Там є багатонаціональі війська НАТО на ротаційній основі, скоро будуть і на постійній основі, як в Польщі. https://iz.ru/1111942/andrei-razumovski ... voisk-ssha В разі конфлікта, НАТО автоматично стане на захист Прибалтики, тому Путлер туди не полізе, на відміну від Лугандона.
Если там будут стоять американцы - скорее всего не полезет. Если американцев не будет - европейцев-натовцев отзовут собственные правительства, чтобы не ссориться с рашкой, или они сами сбегут, а пятая колонна гостеприимно распахнет двери. Всё это уже было с небольшими вариациями между мировыми войнами.
Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517 Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна
Если РФ захватит, например, прибалтов (членов НАТО), никто и мизинцем не пошевелит. А в глубине души натовцы-европейцы облегченно вздохнут. Вы можете себе представить каких-нибудь бельгийцев, воюющих против России (а тем более немцев, лучших друзей путина)? Пусть даже и без применения ей ОМП? ЗЕ, как всегда, ляпнул, не подумав ни о реальности, ни о последствиях.
Уже обговорювали, що в такому разі штати залишають за собою право на локальне застосування малопотужних ядерних зарядів. Це швидко остудить гарячі голови. Плюс така кампанія підірве і так слабку економіку рашки.
В день авиакатастрофы, 17 июля, Дубинский заявляет, что имеет прямой контакт с Москвой, а также говорит о ракетной установке "Бук" на подконтрольной боевикам территории ... Анализ переговоров также говорит о том, что влияние России на боевиков Донбассе возрастало. Москва была вовлечена в военно-стратегические решения, а террористы получали от РФ средства связи, защищенные от прослушки. Утверждается, что к поставкам аппаратуры имело отношение ФСБ
Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады Эдельвейс опубликовали в Facebook видео с насосной станцией, на которой боевики гибридной армии РФ в нарушение норм международного гуманитарного права обустроили позиции
В случае чего, российская пропаганда начнёт верещать о том, как злобные укры обстреливают гражданские объекты жизнеобеспечения
Теперь она "не подтверждает, и не опровергает" свою историю. Но все еще верит в нее. При этом сама женщина, которая помогала сеять ненависть, теперь живет в России. И там, по ее словам, столкнулась с ненавистью к себе, потому что она из Украины
Но жалеет она не о своём вранье, а жалеет, что за своё враньё не получила никакого профита. Даже совсем наоборот