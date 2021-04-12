RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7214721572167217
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:19

  Puente написав:
  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд
Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе
https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517

Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна

Зеленський за 2 роки зробив один хороший крок - закрив канали Медведчука.
І все згадують тільки про це.
Вам не здається ще це трошки замало для двох років президенства?


Дехто з попередніх президентів і такого не зробив ...

Порошенко зробив в десять разів більше.
Аналогічні поступки - закриття російських сайтів(ВК и т.д.), забрав Приватбанк.
Але він і в економіці і в воєнній сфері і в газовій зробив багато, а Зе нічого.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:34

  Schmit написав:При всем их нежелании воевать придется. Иначе это будет позорный развал НАТО.

НАТО це недієздатна, імпотентна організація, як і всі ці ОБСЄ, ООН, ПАРЄ.
По суті НАТО існує тільки на папері, от Турція якби в НАТО але в неї конфлікт з США та Грецією.
Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 10.06.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:02

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.

Там є багатонаціональі війська НАТО на ротаційній основі, скоро будуть і на постійній основі, як в Польщі.
https://iz.ru/1111942/andrei-razumovski ... voisk-ssha
В разі конфлікта, НАТО автоматично стане на захист Прибалтики, тому Путлер туди не полізе, на відміну від Лугандона.
lapay
 
Повідомлень: 12140
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 1384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:20

  lapay написав:
  unicdima написав:Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.
Там є багатонаціональі війська НАТО на ротаційній основі, скоро будуть і на постійній основі, як в Польщі.
https://iz.ru/1111942/andrei-razumovski ... voisk-ssha
В разі конфлікта, НАТО автоматично стане на захист Прибалтики, тому Путлер туди не полізе, на відміну від Лугандона.

Если там будут стоять американцы - скорее всего не полезет.
Если американцев не будет - европейцев-натовцев отзовут собственные правительства, чтобы не ссориться с рашкой, или они сами сбегут, а пятая колонна гостеприимно распахнет двери.
Всё это уже было с небольшими вариациями между мировыми войнами.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18058
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2143 раз.
Подякували: 2950 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:23

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Если там будут стоять американцы - скорее всего не полезет.

В Литві 500 американців, ротація через кожні півроку. В інших країнах теж повинні бути.
lapay
 
Повідомлень: 12140
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 1384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:42

  Starikan написав:
  Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд
Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе
https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517
Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна

Если РФ захватит, например, прибалтов (членов НАТО), никто и мизинцем не пошевелит. А в глубине души натовцы-европейцы облегченно вздохнут.
Вы можете себе представить каких-нибудь бельгийцев, воюющих против России (а тем более немцев, лучших друзей путина)? Пусть даже и без применения ей ОМП?
ЗЕ, как всегда, ляпнул, не подумав ни о реальности, ни о последствиях.

Уже обговорювали, що в такому разі штати залишають за собою право на локальне застосування малопотужних ядерних зарядів. Це швидко остудить гарячі голови.
Плюс така кампанія підірве і так слабку економіку рашки.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9709
З нами з: 18.06.08
Подякував: 31 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:09

Кратко. 2021-04-12

Кратко. 2021-04-12

1) На Донбассе от вражеского обстрела погиб боец ВСУ
В районе проведения ООС на Донбассе в результате прицельного вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий

2) Крушение рейса МН17 на Донбассе: СМИ обнародовали аудиозаписи с участием Гиркина
В день авиакатастрофы, 17 июля, Дубинский заявляет, что имеет прямой контакт с Москвой, а также говорит о ракетной установке "Бук" на подконтрольной боевикам территории
...
Анализ переговоров также говорит о том, что влияние России на боевиков Донбассе возрастало. Москва была вовлечена в военно-стратегические решения, а террористы получали от РФ средства связи, защищенные от прослушки. Утверждается, что к поставкам аппаратуры имело отношение ФСБ

3) Зеленский заявил о готовности Украины к российскому вторжению
С 2014 года это может быть каждый день. Они (Россия – ред.) готовы, но мы тоже готовы, потому что это наша земля и наша территория

Подозреваю, что Бубочка совершенно не понимает всей серьёзности ситуации

4) Огромный лагерь российских войск на границе с Украиной показали изнутри (видео)
Журналисты британского телеканала Sky News засняли изнутри военный лагерь России, который разместился возле границы с Украиной под Воронежем

Донбасс. Украинские военные показали укрепления боевиков РФ в гражданском объекте – видео
Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады Эдельвейс опубликовали в Facebook видео с насосной станцией, на которой боевики гибридной армии РФ в нарушение норм международного гуманитарного права обустроили позиции

В случае чего, российская пропаганда начнёт верещать о том, как злобные укры обстреливают гражданские объекты жизнеобеспечения

5) Пегов, Стешин, Кот. Россия уже высадила в Донецке "пропагандистский десант"
Стешин – пропагандист из Комсомольской правды. Семен Пегов – основатель пропагандистского проекта WarGonzo, Кот – экс-журналист пропагандистского агентства РФ NewsFront

А вот и пропагандонов отправили в ОРДЛО

6) "Я жалею". Как живет женщина, придумавшая фейк о "распятом мальчике" для пропаганды РФ
Теперь она "не подтверждает, и не опровергает" свою историю. Но все еще верит в нее. При этом сама женщина, которая помогала сеять ненависть, теперь живет в России. И там, по ее словам, столкнулась с ненавистью к себе, потому что она из Украины

Но жалеет она не о своём вранье, а жалеет, что за своё враньё не получила никакого профита. Даже совсем наоборот

Предателей нигде и никто не любит
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5796
З нами з: 31.08.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 7214721572167217
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9659)
12.04.2021 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.