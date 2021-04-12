Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517
Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна
Зеленський за 2 роки зробив один хороший крок - закрив канали Медведчука. І все згадують тільки про це. Вам не здається ще це трошки замало для двох років президенства?
Дехто з попередніх президентів і такого не зробив ...
Порошенко зробив в десять разів більше. Аналогічні поступки - закриття російських сайтів(ВК и т.д.), забрав Приватбанк. Але він і в економіці і в воєнній сфері і в газовій зробив багато, а Зе нічого.
Schmit написав:При всем их нежелании воевать придется. Иначе это будет позорный развал НАТО.
НАТО це недієздатна, імпотентна організація, як і всі ці ОБСЄ, ООН, ПАРЄ. По суті НАТО існує тільки на папері, от Турція якби в НАТО але в неї конфлікт з США та Грецією. Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.
unicdima написав:Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.
Там є багатонаціональі війська НАТО на ротаційній основі, скоро будуть і на постійній основі, як в Польщі. https://iz.ru/1111942/andrei-razumovski ... voisk-ssha В разі конфлікта, НАТО автоматично стане на захист Прибалтики, тому Путлер туди не полізе, на відміну від Лугандона.
unicdima написав:Якщо Росія нападе на країни Прибалтики то НАТО буде проводити наради та висловлювати глибоке занепокоєння.
Там є багатонаціональі війська НАТО на ротаційній основі, скоро будуть і на постійній основі, як в Польщі. https://iz.ru/1111942/andrei-razumovski ... voisk-ssha В разі конфлікта, НАТО автоматично стане на захист Прибалтики, тому Путлер туди не полізе, на відміну від Лугандона.
Если там будут стоять американцы - скорее всего не полезет. Если американцев не будет - европейцев-натовцев отзовут собственные правительства, чтобы не ссориться с рашкой, или они сами сбегут, а пятая колонна гостеприимно распахнет двери. Всё это уже было с небольшими вариациями между мировыми войнами.
Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517 Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна
Если РФ захватит, например, прибалтов (членов НАТО), никто и мизинцем не пошевелит. А в глубине души натовцы-европейцы облегченно вздохнут. Вы можете себе представить каких-нибудь бельгийцев, воюющих против России (а тем более немцев, лучших друзей путина)? Пусть даже и без применения ей ОМП? ЗЕ, как всегда, ляпнул, не подумав ни о реальности, ни о последствиях.
Уже обговорювали, що в такому разі штати залишають за собою право на локальне застосування малопотужних ядерних зарядів. Це швидко остудить гарячі голови. Плюс така кампанія підірве і так слабку економіку рашки.
В день авиакатастрофы, 17 июля, Дубинский заявляет, что имеет прямой контакт с Москвой, а также говорит о ракетной установке "Бук" на подконтрольной боевикам территории ... Анализ переговоров также говорит о том, что влияние России на боевиков Донбассе возрастало. Москва была вовлечена в военно-стратегические решения, а террористы получали от РФ средства связи, защищенные от прослушки. Утверждается, что к поставкам аппаратуры имело отношение ФСБ
Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады Эдельвейс опубликовали в Facebook видео с насосной станцией, на которой боевики гибридной армии РФ в нарушение норм международного гуманитарного права обустроили позиции
В случае чего, российская пропаганда начнёт верещать о том, как злобные укры обстреливают гражданские объекты жизнеобеспечения
Теперь она "не подтверждает, и не опровергает" свою историю. Но все еще верит в нее. При этом сама женщина, которая помогала сеять ненависть, теперь живет в России. И там, по ее словам, столкнулась с ненавистью к себе, потому что она из Украины
Но жалеет она не о своём вранье, а жалеет, что за своё враньё не получила никакого профита. Даже совсем наоборот
Ukrainian написав:Чому при Порошенко Медведчука ніхто не турбував а при Зеленскому почали торбити? Канали закрили, санкції наклали, яхту арештували і тд Зеленский: Членство в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе https://www.dw.com/ru/zelenskij-nato-ed ... a-57109517
Я скажу навіть більше коли країна в НАТО в країну починають вкладати гроші, ствоються нові робочі місця, добробут громадян росте. Інвесторам потрібні гарантії що їх майно не захопить сусідня країна
Зеленський за 2 роки зробив один хороший крок - закрив канали Медведчука. І все згадують тільки про це. Вам не здається ще це трошки замало для двох років президенства?
Почекайте))) Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную. А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.
ЗЕ дав формального і головне! - демонстаційного (оскільки профполітики програли артисту-юмористу) копняка традиційним елітам політиків. Все. Крапка. На цьому його місія закінчена. Еліти повинні зробити висновки та почати працювати не на себе, а на країну, суспільство.
Якщо б притягнув до відповідальності, то да -- можна було сказати, що реального повного копняка. Тобто ще збільшив шанси для висновків.
А так, як і усі папердники, надурив. Пообіцяв і не зробив. В даному випадку -- про саджати...
On board the aging presidential chopper, which retains a degree of well-worn comfort, Zelensky shouts above the engine noise of how the US is a "good friend" of Ukraine, but that President Biden "must do more," to deter Russia and help bring this conflict to an end. More weapons, more money to fight, and, crucially, more support to join NATO, the Western military alliance where an attack on one member commits all to respond, he explained. "If they [the US] see Ukraine in NATO, they have to say it directly, and do it. Not words," Zelensky told CNN. https://edition.cnn.com/2021/04/12/euro ... index.html
Вірно говорить
But the chances of that are slim, amid concerns that moving Ukraine closer to NATO membership would provoke Moscow, possibly fueling a broader conflict. "Maybe you are right," Zelensky responds. "But what now is going on? What we do here? What do our people do here? They fight." At the front line, Zelensky led a minute of silence for the fallen. With or without NATO, this is his country's reality. Ukraine is at war.