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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7215721672177218 Додано: Пон 12 кві, 2021 19:17 detroytred написав: Почекайте)))

Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.

А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.



ЗЕ дав формального і головне! - демонстаційного (оскільки профполітики програли артисту-юмористу) копняка традиційним елітам політиків. Все. Крапка. На цьому його місія закінчена.

Еліти повинні зробити висновки та почати працювати не на себе, а на країну, суспільство. Почекайте)))Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.ЗЕ дав формального і головне! - демонстаційного (оскільки профполітики програли артисту-юмористу) копняка традиційним елітам політиків. Все. Крапка. На цьому його місія закінчена.Еліти повинні зробити висновки та почати працювати не на себе, а на країну, суспільство.

Яке ж ти дурне



Який копняк елітам ? Коломойский себя чувствует прекрасно

Олигархи удваивают свои состояния.



Жду, когда Зеленский сделает копняк Коломойскому



А до этого момента - завали своё хлебало Яке ж ти дурнеЯкий копняк елітам ? Коломойский себя чувствует прекрасноОлигархи удваивают свои состояния.Жду, когда Зеленский сделает копняк КоломойскомуА до этого момента - завали своё хлебало pesikot

Повідомлень: 5797 З нами з: 31.08.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 1128 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 19:48 pesikot написав: detroytred написав: Почекайте)))

Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.

А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.



ЗЕ дав формального і головне! - демонстаційного (оскільки профполітики програли артисту-юмористу) копняка традиційним елітам політиків. Все. Крапка. На цьому його місія закінчена.

Еліти повинні зробити висновки та почати працювати не на себе, а на країну, суспільство. Почекайте)))Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.ЗЕ дав формального і головне! - демонстаційного (оскільки профполітики програли артисту-юмористу) копняка традиційним елітам політиків. Все. Крапка. На цьому його місія закінчена.Еліти повинні зробити висновки та почати працювати не на себе, а на країну, суспільство.

Яке ж ти дурне



Який копняк елітам ? Коломойский себя чувствует прекрасно

Олигархи удваивают свои состояния.



Жду, когда Зеленский сделает копняк Коломойскому



А до этого момента - завали своё хлебало Яке ж ти дурнеЯкий копняк елітам ? Коломойский себя чувствует прекрасноОлигархи удваивают свои состояния.Жду, когда Зеленский сделает копняк КоломойскомуА до этого момента - завали своё хлебало

Дурний - це ти.

Бо рефлексуєш, коли тобі я порадив навчитися читати.

По буквах -- " коняка традиційним елітам ПОЛІТИКІВ".

Тобто замість чергового традиційного політика -- артист, не політик от слова зовсім.





Констатую факт- ти вчетверте відмовчався, злився на відповісти за свою власну брехню-наклеп (про агента, учьотки).

Брехунець...



До речі, ота тітка збрехала про розп'ятого хлопчика і відповідає зараз, жаліє.

Ти точно также дибільно нагло тупо збрехав про росагента, учьотки.

Але не жалієш тільки тому, що не відповідаєш за цю свою брехню.



Відповів би 2 куе., то теж жалів би.

Але головне -- навчився (як та тітка тепер) не брехати.



Поки ж, що кисильови, що ти спокійнісінько брешуть собі.

Бо відповідальності за свої брехливі слова нуль.



Які проблеми?

Я спокійно "заткнуся", коли ти хероїчно зважися відповісти 2 куе. за свої ж слова-брехню на мою адресу. Перевірка в СБУ і все.

От тоді давай свої поради про заткнутися.

А поки ти оцими тупими викидами зливаєшся зі свого очкування та змоги відповісти грошима.



Мені побоку твої хероїчні поради. Дурний - це ти.Бо рефлексуєш, коли тобі я порадив навчитися читати.По буквах -- " коняка традиційним елітам ПОЛІТИКІВ".Тобто замість чергового традиційного політика -- артист, не політик от слова зовсім.Констатую факт- ти вчетверте відмовчався, злився на відповісти за свою власну брехню-наклеп (про агента, учьотки).Брехунець...До речі, ота тітка збрехала про розп'ятого хлопчика і відповідає зараз, жаліє.Ти точно также дибільно нагло тупо збрехав про росагента, учьотки.Але не жалієш тільки тому, що не відповідаєш за цю свою брехню.Відповів би 2 куе., то теж жалів би.Але головне -- навчився (як та тітка тепер) не брехати.Поки ж, що кисильови, що ти спокійнісінько брешуть собі.Бо відповідальності за свої брехливі слова нуль.Які проблеми?Я спокійно "заткнуся", коли ти хероїчно зважися відповісти 2 куе. за свої ж слова-брехню на мою адресу. Перевірка в СБУ і все.От тоді давай свої поради про заткнутися.А поки ти оцими тупими викидами зливаєшся зі свого очкування та змоги відповісти грошима.Мені побоку твої хероїчні поради. detroytred

Повідомлень: 24184 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1988 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 19:53 detroytred написав: Почекайте)))

Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.

А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.

Почекайте)))Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.

По- перше ми таки дочекались зради. Вагнерівнці.

А по-друге ніхто ніякої знади від нього не чекав. Навіть я за нього не голосував але ніякої зради не чекав.

detroytred написав: А так, як і усі папердники, надурив. Пообіцяв і не зробив.

В даному випадку -- про саджати...

А так, як і усі папердники, надурив. Пообіцяв і не зробив.В даному випадку -- про саджати...

Типова маніпуляція. Всі папередники погані.

Якщо у вас всі папередники одинакові - розмова на цьому закінчена. По- перше ми таки дочекались зради. Вагнерівнці.А по-друге ніхто ніякої знади від нього не чекав. Навіть я за нього не голосував але ніякої зради не чекав.Типова маніпуляція. Всі папередники погані.Якщо у вас всі папередники одинакові - розмова на цьому закінчена. Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 12 кві, 2021 20:11, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2996 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 20:06 andrijk777 написав: detroytred написав: Почекайте)))

Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.

А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.

Почекайте)))Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.

По- перше ми таки дочекались зради. Вагнерівнці.

А по-друге ніхто ніякої знади від нього не чекав. Навіть я за нього не голосував але ніякої знади не чекав.

detroytred написав: А так, як і усі папердники, надурив. Пообіцяв і не зробив.

В даному випадку -- про саджати...

А так, як і усі папердники, надурив. Пообіцяв і не зробив.В даному випадку -- про саджати...

Типова маніпуляція. Всі папередники погані.

Якщо у вас всі папередники одинакові - розмова на цьому закінчена. По- перше ми таки дочекались зради. Вагнерівнці.А по-друге ніхто ніякої знади від нього не чекав. Навіть я за нього не голосував але ніякої знади не чекав.Типова маніпуляція. Всі папередники погані.Якщо у вас всі папередники одинакові - розмова на цьому закінчена.

Дійсно - яка може бути розмова, коли треба доводити, що опоненти ЗЕ клеймили його прорашенським?!





Дійсно - маніпуляція.

При чому тут "пагані"????

Коли я порівняв їх конкретно за ОДНИМ критерієм -- обіцяти й не виконувати обіцянки.

Ось за цим критерієм -- однакові.

Ви ж з якогось дива взяли величезне узагальнення -- пагані.



До речі, може (підкреслю - може. Бо це окреме питання. Ще й за такою невизначеною ознакою -- гарні, пагані) й пагані всі.

Що не відміняє розглядання в площині -- хто більш паганий, хто менш. Тобто не однакові, як Ви визначили в мене.

Уж вибачайте, до меркелів і тещо (які однозначно гарні) всіх наших ну уж ніяк я віднести не можу. Дійсно - яка може бути розмова, коли треба доводити, що опоненти ЗЕ клеймили його прорашенським?!Дійсно - маніпуляція.При чому тут "пагані"????Коли я порівняв їх конкретно за ОДНИМ критерієм -- обіцяти й не виконувати обіцянки.Ось за цим критерієм -- однакові.Ви ж з якогось дива взяли величезне узагальнення -- пагані.До речі, може (підкреслю - може. Бо це окреме питання. Ще й за такою невизначеною ознакою -- гарні, пагані) й пагані всі.Що не відміняє розглядання в площині -- хто більш паганий, хто менш. Тобто не однакові, як Ви визначили в мене.Уж вибачайте, до меркелів і тещо (які однозначно гарні) всіх наших ну уж ніяк я віднести не можу. detroytred

Повідомлень: 24184 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1988 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 20:17



" Читайте американских военных экспертов, зарубежных политологов (если не верите патриотично настроенным нашим). Донбасс будет тлеть ровно столько, сколько туда будет подбрасывать дрова Путин, а он может делать это еще долгие и долгие годы. И единственная возможность остановить войну не военным путем - это принять все условия Путина - капитулировать. И это то, что сделают Тимошенко или Зеленский. И чего не допустит Порох."

Пт 22 фев, 2019 18:07

Зеленский+сдаст&sid=6e3498bedb347a7e27b9f063d1b13f25#p4590305



"И я уверен,что и Зелень,и баба Юля популисты по принуждению от Коломойского и других олигархов,которые зговорились,чтобы во что бы то не стало скинуть антироссийского Пороха и сдать Украину Путину в таёжный союз.." Щоб не голословити, цитати (таких багато):" Читайте американских военных экспертов, зарубежных политологов (если не верите патриотично настроенным нашим). Донбасс будет тлеть ровно столько, сколько туда будет подбрасывать дрова Путин, а он может делать это еще долгие и долгие годы. И единственная возможность остановить войну не военным путем - это принять все условия Путина - капитулировать. И это то, что сделают Тимошенко или Зеленский. И чего не допустит Порох."Пт 22 фев, 2019 18:07 Політичні дискусії Зеленский+сдаст&sid=6e3498bedb347a7e27b9f063d1b13f25#p4590305"И я уверен,что и Зелень,и баба Юля популисты по принуждению от Коломойского и других олигархов,которые зговорились,чтобы во что бы то не стало скинуть антироссийского Пороха и сдать Украину Путину в таёжный союз.." detroytred

Повідомлень: 24184 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1988 раз. Подякували: 3207 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7215721672177218 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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