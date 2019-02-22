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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7215721672177218
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:17

  detroytred написав:Почекайте)))
Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.
А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.

ЗЕ дав формального і головне! - демонстаційного (оскільки профполітики програли артисту-юмористу) копняка традиційним елітам політиків. Все. Крапка. На цьому його місія закінчена.
Еліти повинні зробити висновки та почати працювати не на себе, а на країну, суспільство.

Яке ж ти дурне

Який копняк елітам ? Коломойский себя чувствует прекрасно
Олигархи удваивают свои состояния.

Жду, когда Зеленский сделает копняк Коломойскому

А до этого момента - завали своё хлебало :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:48

  pesikot написав:
  detroytred написав:Почекайте)))
Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.
А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.

ЗЕ дав формального і головне! - демонстаційного (оскільки профполітики програли артисту-юмористу) копняка традиційним елітам політиків. Все. Крапка. На цьому його місія закінчена.
Еліти повинні зробити висновки та почати працювати не на себе, а на країну, суспільство.

Яке ж ти дурне

Який копняк елітам ? Коломойский себя чувствует прекрасно
Олигархи удваивают свои состояния.

Жду, когда Зеленский сделает копняк Коломойскому

А до этого момента - завали своё хлебало :)

Дурний - це ти.
Бо рефлексуєш, коли тобі я порадив навчитися читати.
По буквах -- " коняка традиційним елітам ПОЛІТИКІВ".
Тобто замість чергового традиційного політика -- артист, не політик от слова зовсім.


Констатую факт- ти вчетверте відмовчався, злився на відповісти за свою власну брехню-наклеп (про агента, учьотки).
Брехунець...

До речі, ота тітка збрехала про розп'ятого хлопчика і відповідає зараз, жаліє.
Ти точно также дибільно нагло тупо збрехав про росагента, учьотки.
Але не жалієш тільки тому, що не відповідаєш за цю свою брехню.

Відповів би 2 куе., то теж жалів би.
Але головне -- навчився (як та тітка тепер) не брехати.

Поки ж, що кисильови, що ти спокійнісінько брешуть собі.
Бо відповідальності за свої брехливі слова нуль.

Які проблеми?
Я спокійно "заткнуся", коли ти хероїчно зважися відповісти 2 куе. за свої ж слова-брехню на мою адресу. Перевірка в СБУ і все.
От тоді давай свої поради про заткнутися.
А поки ти оцими тупими викидами зливаєшся зі свого очкування та змоги відповісти грошима.

Мені побоку твої хероїчні поради.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:53

  detroytred написав:Почекайте)))
Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.
А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.

По- перше ми таки дочекались зради. Вагнерівнці.
А по-друге ніхто ніякої знади від нього не чекав. Навіть я за нього не голосував але ніякої зради не чекав.
  detroytred написав:А так, як і усі папердники, надурив. Пообіцяв і не зробив.
В даному випадку -- про саджати...

Типова маніпуляція. Всі папередники погані.
Якщо у вас всі папередники одинакові - розмова на цьому закінчена.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 12 кві, 2021 20:11, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:06

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Почекайте)))
Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.
А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.

По- перше ми таки дочекались зради. Вагнерівнці.
А по-друге ніхто ніякої знади від нього не чекав. Навіть я за нього не голосував але ніякої знади не чекав.
  detroytred написав:А так, як і усі папердники, надурив. Пообіцяв і не зробив.
В даному випадку -- про саджати...

Типова маніпуляція. Всі папередники погані.
Якщо у вас всі папередники одинакові - розмова на цьому закінчена.

Дійсно - яка може бути розмова, коли треба доводити, що опоненти ЗЕ клеймили його прорашенським?!


Дійсно - маніпуляція.
При чому тут "пагані"????
Коли я порівняв їх конкретно за ОДНИМ критерієм -- обіцяти й не виконувати обіцянки.
Ось за цим критерієм -- однакові.
Ви ж з якогось дива взяли величезне узагальнення -- пагані.

До речі, може (підкреслю - може. Бо це окреме питання. Ще й за такою невизначеною ознакою -- гарні, пагані) й пагані всі.
Що не відміняє розглядання в площині -- хто більш паганий, хто менш. Тобто не однакові, як Ви визначили в мене.
Уж вибачайте, до меркелів і тещо (які однозначно гарні) всіх наших ну уж ніяк я віднести не можу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:17

Щоб не голословити, цитати (таких багато):

" Читайте американских военных экспертов, зарубежных политологов (если не верите патриотично настроенным нашим). Донбасс будет тлеть ровно столько, сколько туда будет подбрасывать дрова Путин, а он может делать это еще долгие и долгие годы. И единственная возможность остановить войну не военным путем - это принять все условия Путина - капитулировать. И это то, что сделают Тимошенко или Зеленский. И чего не допустит Порох."
Пт 22 фев, 2019 18:07
Політичні дискусіїЗеленский+сдаст&sid=6e3498bedb347a7e27b9f063d1b13f25#p4590305

"И я уверен,что и Зелень,и баба Юля популисты по принуждению от Коломойского и других олигархов,которые зговорились,чтобы во что бы то не стало скинуть антироссийского Пороха и сдать Украину Путину в таёжный союз.."
detroytred
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  #<1 ... 7215721672177218
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