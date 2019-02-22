pesikot написав: detroytred написав:
Почекайте)))
Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.
А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.
ЗЕ дав формального і головне! - демонстаційного (оскільки профполітики програли артисту-юмористу) копняка традиційним елітам політиків. Все. Крапка. На цьому його місія закінчена.
Еліти повинні зробити висновки та почати працювати не на себе, а на країну, суспільство.
Яке ж ти дурне
Який копняк елітам ? Коломойский себя чувствует прекрасно
Олигархи удваивают свои состояния.
Жду, когда Зеленский сделает копняк Коломойскому
А до этого момента - завали своё хлебало
Дурний - це ти.
Бо рефлексуєш, коли тобі я порадив навчитися читати.
По буквах -- " коняка традиційним елітам ПОЛІТИКІВ".
Тобто замість чергового традиційного політика -- артист, не політик от слова зовсім.
Констатую факт- ти вчетверте відмовчався, злився на відповісти за свою власну брехню-наклеп (про агента, учьотки).
Брехунець...
До речі, ота тітка збрехала про розп'ятого хлопчика і відповідає зараз, жаліє.
Ти точно также дибільно нагло тупо збрехав про росагента, учьотки.
Але не жалієш тільки тому, що не відповідаєш за цю свою брехню.
Відповів би 2 куе., то теж жалів би.
Але головне -- навчився (як та тітка тепер) не брехати.
Поки ж, що кисильови, що ти спокійнісінько брешуть собі.
Бо відповідальності за свої брехливі слова нуль.
Які проблеми?
Я спокійно "заткнуся", коли ти хероїчно зважися відповісти 2 куе. за свої ж слова-брехню на мою адресу. Перевірка в СБУ і все.
От тоді давай свої поради про заткнутися.
А поки ти оцими тупими викидами зливаєшся зі свого очкування та змоги відповісти грошима.
Мені побоку твої хероїчні поради.