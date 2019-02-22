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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 кві, 2021 19:17
detroytred написав:
Почекайте)))
Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.
А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.
ЗЕ дав формального і головне! - демонстаційного (оскільки профполітики програли артисту-юмористу) копняка традиційним елітам політиків. Все. Крапка. На цьому його місія закінчена.
Еліти повинні зробити висновки та почати працювати не на себе, а на країну, суспільство.
Яке ж ти дурне
Який копняк елітам ? Коломойский себя чувствует прекрасно
Олигархи удваивают свои состояния.
Жду, когда Зеленский сделает копняк Коломойскому
А до этого момента - завали своё хлебало
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Додано: Пон 12 кві, 2021 19:48
pesikot написав: detroytred написав:
Почекайте)))
Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.
А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.
ЗЕ дав формального і головне! - демонстаційного (оскільки профполітики програли артисту-юмористу) копняка традиційним елітам політиків. Все. Крапка. На цьому його місія закінчена.
Еліти повинні зробити висновки та почати працювати не на себе, а на країну, суспільство.
Яке ж ти дурне
Який копняк елітам ? Коломойский себя чувствует прекрасно
Олигархи удваивают свои состояния.
Жду, когда Зеленский сделает копняк Коломойскому
А до этого момента - завали своё хлебало
Дурний - це ти.
Бо рефлексуєш, коли тобі я порадив навчитися читати.
По буквах -- " коняка традиційним елітам ПОЛІТИКІВ".
Тобто замість чергового традиційного політика -- артист, не політик от слова зовсім.
Констатую факт- ти вчетверте відмовчався, злився на відповісти за свою власну брехню-наклеп (про агента, учьотки).
Брехунець...
До речі, ота тітка збрехала про розп'ятого хлопчика і відповідає зараз, жаліє.
Ти точно также дибільно нагло тупо збрехав про росагента, учьотки.
Але не жалієш тільки тому, що не відповідаєш за цю свою брехню.
Відповів би 2 куе., то теж жалів би.
Але головне -- навчився (як та тітка тепер) не брехати.
Поки ж, що кисильови, що ти спокійнісінько брешуть собі.
Бо відповідальності за свої брехливі слова нуль.
Які проблеми?
Я спокійно "заткнуся", коли ти хероїчно зважися відповісти 2 куе. за свої ж слова-брехню на мою адресу. Перевірка в СБУ і все.
От тоді давай свої поради про заткнутися.
А поки ти оцими тупими викидами зливаєшся зі свого очкування та змоги відповісти грошима.
Мені побоку твої хероїчні поради.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 19:53
detroytred написав:
Почекайте)))
Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.
А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.
По- перше ми таки дочекались зради. Вагнерівнці.
А по-друге ніхто ніякої знади від нього не чекав. Навіть я за нього не голосував але ніякої зради не чекав.
detroytred написав:
А так, як і усі папердники, надурив. Пообіцяв і не зробив.
В даному випадку -- про саджати...
Типова маніпуляція. Всі папередники погані.
Якщо у вас всі папередники одинакові - розмова на цьому закінчена.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 12 кві, 2021 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 20:06
andrijk777 написав: detroytred написав:
Почекайте)))
Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.
А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.
По- перше ми таки дочекались зради. Вагнерівнці.
А по-друге ніхто ніякої знади від нього не чекав. Навіть я за нього не голосував але ніякої знади не чекав.
detroytred написав:
А так, як і усі папердники, надурив. Пообіцяв і не зробив.
В даному випадку -- про саджати...
Типова маніпуляція. Всі папередники погані.
Якщо у вас всі папередники одинакові - розмова на цьому закінчена.
Дійсно - яка може бути розмова, коли треба доводити, що опоненти ЗЕ клеймили його прорашенським?!
Дійсно - маніпуляція.
При чому тут "пагані"????
Коли я порівняв їх конкретно за ОДНИМ критерієм -- обіцяти й не виконувати обіцянки.
Ось за цим критерієм -- однакові.
Ви ж з якогось дива взяли величезне узагальнення -- пагані.
До речі, може (підкреслю - може. Бо це окреме питання. Ще й за такою невизначеною ознакою -- гарні, пагані) й пагані всі.
Що не відміняє розглядання в площині -- хто більш паганий, хто менш. Тобто не однакові, як Ви визначили в мене.
Уж вибачайте, до меркелів і тещо (які однозначно гарні) всіх наших ну уж ніяк я віднести не можу.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 20:17
Щоб не голословити, цитати (таких багато):
" Читайте американских военных экспертов, зарубежных политологов (если не верите патриотично настроенным нашим). Донбасс будет тлеть ровно столько, сколько туда будет подбрасывать дрова Путин, а он может делать это еще долгие и долгие годы. И единственная возможность остановить войну не военным путем - это принять все условия Путина - капитулировать. И это то, что сделают Тимошенко или Зеленский. И чего не допустит Порох."
Пт 22 фев, 2019 18:07Політичні дискусії
Зеленский+сдаст&sid=6e3498bedb347a7e27b9f063d1b13f25#p4590305
"И я уверен,что и Зелень,и баба Юля популисты по принуждению от Коломойского и других олигархов,которые зговорились,чтобы во что бы то не стало скинуть антироссийского Пороха и сдать Украину Путину в таёжный союз.."
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Додано: Пон 12 кві, 2021 20:43
detroytred написав:
единственная возможность остановить войну
Чи була можливість в американців та англійців зупинити Сталіна/Гітлера? З пуйлом аналогічно, поки йому роги не обломають він не заспокоїться
Те що Зеленский просить більше допомоги він США та конкретні діі а не слова по членству в НАТО не схоже на капітуляцію
А на питання кореспондента CNN що членство України в НАТО може мати наслідки війни, він відповідає а що зараз не війна.
Единий спосіб закінчити війну це членство України в НАТО , інших немає
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Додано: Пон 12 кві, 2021 20:54
Ukrainian написав:
Единий спосіб закінчити війну це членство України в НАТО , інших немає
Цей сценарій практично нереальний.
НАТО не візьме воюючу країну до себе - мені це очевидно. Це ж просто мега-глупо.
А закінчиться війна - тоді ок, можна приймати.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 20:59
andrijk777 написав: Ukrainian написав:
Единий спосіб закінчити війну це членство України в НАТО , інших немає
Цей сценарій практично нереальний.
НАТО не візьме воюючу країну до себе - мені це очевидно. Це ж просто мега-глупо.
А закінчиться війна - тоді ок, можна приймати.
Значить і кінця війни не буде і Зеленський це прекрасно розуміє.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 21:07
Ukrainian написав: andrijk777 написав: Ukrainian написав:
Единий спосіб закінчити війну це членство України в НАТО , інших немає
Цей сценарій практично нереальний.
НАТО не візьме воюючу країну до себе - мені це очевидно. Це ж просто мега-глупо.
А закінчиться війна - тоді ок, можна приймати.
Значить і кінця війни не буде і Зеленський це прекрасно розуміє.
За Зеленського 100% кінця війни не буде.
Коли Путін "закінчиться", війна закінчиться, я майже впевнений.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 21:30
andrijk777 написав:
За Зеленського 100% кінця війни не буде.
Коли Путін "закінчиться", війна закінчиться, я майже впевнений.
В заходу є важелі економічного тиску (відключити від Свіфт, нафтове ембарго і тд) на рашку, якими вони не поспішають користуватись. Розв’язавши руки пуйлові.
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