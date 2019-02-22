Додано: Пон 12 кві, 2021 19:48

pesikot написав: detroytred написав: Почекайте)))

Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.

А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.



ЗЕ дав формального і головне! - демонстаційного (оскільки профполітики програли артисту-юмористу) копняка традиційним елітам політиків. Все. Крапка. На цьому його місія закінчена.

Еліти повинні зробити висновки та почати працювати не на себе, а на країну, суспільство. Почекайте)))Опоненти ЗЕ від нього очікували зраду зрадную.А про те, що може мало позитивного зробити навіть уяви не було.ЗЕ дав формального і головне! - демонстаційного (оскільки профполітики програли артисту-юмористу) копняка традиційним елітам політиків. Все. Крапка. На цьому його місія закінчена.Еліти повинні зробити висновки та почати працювати не на себе, а на країну, суспільство.

Яке ж ти дурне



Який копняк елітам ? Коломойский себя чувствует прекрасно

Олигархи удваивают свои состояния.



Жду, когда Зеленский сделает копняк Коломойскому



А до этого момента - завали своё хлебало Яке ж ти дурнеЯкий копняк елітам ? Коломойский себя чувствует прекрасноОлигархи удваивают свои состояния.Жду, когда Зеленский сделает копняк КоломойскомуА до этого момента - завали своё хлебало

Дурний - це ти.Бо рефлексуєш, коли тобі я порадив навчитися читати.По буквах -- " коняка традиційним елітам ПОЛІТИКІВ".Тобто замість чергового традиційного політика -- артист, не політик от слова зовсім.Констатую факт- ти вчетверте відмовчався, злився на відповісти за свою власну брехню-наклеп (про агента, учьотки).Брехунець...До речі, ота тітка збрехала про розп'ятого хлопчика і відповідає зараз, жаліє.Ти точно также дибільно нагло тупо збрехав про росагента, учьотки.Але не жалієш тільки тому, що не відповідаєш за цю свою брехню.Відповів би 2 куе., то теж жалів би.Але головне -- навчився (як та тітка тепер) не брехати.Поки ж, що кисильови, що ти спокійнісінько брешуть собі.Бо відповідальності за свої брехливі слова нуль.Які проблеми?Я спокійно "заткнуся", коли ти хероїчно зважися відповісти 2 куе. за свої ж слова-брехню на мою адресу. Перевірка в СБУ і все.От тоді давай свої поради про заткнутися.А поки ти оцими тупими викидами зливаєшся зі свого очкування та змоги відповісти грошима.Мені побоку твої хероїчні поради.