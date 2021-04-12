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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7216721772187219 Додано: Пон 12 кві, 2021 21:55 Schmit

Повідомлень: 2107 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 21:56 Ukrainian написав: andrijk777 написав: За Зеленського 100% кінця війни не буде.

Коли Путін "закінчиться", війна закінчиться, я майже впевнений. За Зеленського 100% кінця війни не буде.Коли Путін "закінчиться", війна закінчиться, я майже впевнений.

В заходу є важелі економічного тиску (відключити від Свіфт, нафтове ембарго і тд) на рашку, якими вони не поспішають користуватись. Розв’язавши руки пуйлові. В заходу є важелі економічного тиску (відключити від Свіфт, нафтове ембарго і тд) на рашку, якими вони не поспішають користуватись. Розв’язавши руки пуйлові.

Все правильно роблять. Я б теж так робив.

Ці важелі впливу це на крайній випадок. Після їх застосунку страшити Путіна вже буде нічим.

Крім того не потрібно забувати що Грузія, Україна, Карабах вважаються зоною впливу Росії, ну так історично склалось. Нажаль у Заходу(їх лідерів) живе ще насліддя СРСР, тому так в'яло вони реагують. Все правильно роблять. Я б теж так робив.Ці важелі впливу це на крайній випадок. Після їх застосунку страшити Путіна вже буде нічим.Крім того не потрібно забувати що Грузія, Україна, Карабах вважаються зоною впливу Росії, ну так історично склалось. Нажаль у Заходу(їх лідерів) живе ще насліддя СРСР, тому так в'яло вони реагують. andrijk777

Повідомлень: 2999 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 21:56 Ukrainian написав: andrijk777 написав: За Зеленського 100% кінця війни не буде.

Коли Путін "закінчиться", війна закінчиться, я майже впевнений. За Зеленського 100% кінця війни не буде.Коли Путін "закінчиться", війна закінчиться, я майже впевнений. В заходу є важелі економічного тиску (відключити від Свіфт, нафтове ембарго і тд) на рашку, якими вони не поспішають користуватись. Розв’язавши руки пуйлові. В заходу є важелі економічного тиску (відключити від Свіфт, нафтове ембарго і тд) на рашку, якими вони не поспішають користуватись. Розв’язавши руки пуйлові.

Не спешат, потому что

1) слишком много средств вложили в проект "мировая бензоколонка", которые надо отбить,

2) боятся союза РФ с Китаем, который в Анкоридже разговаривал с американцами на грани ультиматумов. Не спешат, потому что1) слишком много средств вложили в проект "мировая бензоколонка", которые надо отбить,2) боятся союза РФ с Китаем, который в Анкоридже разговаривал с американцами на грани ультиматумов. Starikan 2 Повідомлень: 18061 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2143 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 22:11 Ukrainian написав: andrijk777 написав: За Зеленського 100% кінця війни не буде.

Коли Путін "закінчиться", війна закінчиться, я майже впевнений. За Зеленського 100% кінця війни не буде.Коли Путін "закінчиться", війна закінчиться, я майже впевнений.

В заходу є важелі економічного тиску (відключити від Свіфт, нафтове ембарго і тд) на рашку, якими вони не поспішають користуватись. Розв’язавши руки пуйлові. В заходу є важелі економічного тиску (відключити від Свіфт, нафтове ембарго і тд) на рашку, якими вони не поспішають користуватись. Розв’язавши руки пуйлові.

Захід не може бути більш проукраїнським, ніж сама українська влада. Навіщо їм самим вводити якісь додаткові санкції на шкоду собі, якщо влада на міжнародному рівні цього не добивається, два роки демонструє готовність йти на будь-які поступки пуйлу, зупиняє всі реформи, не посилює армію. Захід не може бути більш проукраїнським, ніж сама українська влада. Навіщо їм самим вводити якісь додаткові санкції на шкоду собі, якщо влада на міжнародному рівні цього не добивається, два роки демонструє готовність йти на будь-які поступки пуйлу, зупиняє всі реформи, не посилює армію. Schmit

Повідомлень: 2107 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7216721772187219 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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