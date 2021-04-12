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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:55
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Додано: Пон 12 кві, 2021 21:56
Ukrainian написав: andrijk777 написав:
За Зеленського 100% кінця війни не буде.
Коли Путін "закінчиться", війна закінчиться, я майже впевнений.
В заходу є важелі економічного тиску (відключити від Свіфт, нафтове ембарго і тд) на рашку, якими вони не поспішають користуватись. Розв’язавши руки пуйлові.
Все правильно роблять. Я б теж так робив.
Ці важелі впливу це на крайній випадок. Після їх застосунку страшити Путіна вже буде нічим.
Крім того не потрібно забувати що Грузія, Україна, Карабах вважаються зоною впливу Росії, ну так історично склалось. Нажаль у Заходу(їх лідерів) живе ще насліддя СРСР, тому так в'яло вони реагують.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 21:56
Ukrainian написав: andrijk777 написав:
За Зеленського 100% кінця війни не буде.
Коли Путін "закінчиться", війна закінчиться, я майже впевнений.
В заходу є важелі економічного тиску (відключити від Свіфт, нафтове ембарго і тд) на рашку, якими вони не поспішають користуватись. Розв’язавши руки пуйлові.
Не спешат, потому что
1) слишком много средств вложили в проект "мировая бензоколонка", которые надо отбить,
2) боятся союза РФ с Китаем, который в Анкоридже разговаривал с американцами на грани ультиматумов.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 22:11
Ukrainian написав: andrijk777 написав:
За Зеленського 100% кінця війни не буде.
Коли Путін "закінчиться", війна закінчиться, я майже впевнений.
В заходу є важелі економічного тиску (відключити від Свіфт, нафтове ембарго і тд) на рашку, якими вони не поспішають користуватись. Розв’язавши руки пуйлові.
Захід не може бути більш проукраїнським, ніж сама українська влада. Навіщо їм самим вводити якісь додаткові санкції на шкоду собі, якщо влада на міжнародному рівні цього не добивається, два роки демонструє готовність йти на будь-які поступки пуйлу, зупиняє всі реформи, не посилює армію.
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