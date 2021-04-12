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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7217721872197220
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 23:20

  andrijk777 написав:По- перше ми таки дочекались зради. Вагнерівнці.

А кстати, где обещанное Гордоном и Бутусовым сенсационное расследование Bellingcat о вагнеровцах?
Вроде 5 апреля плюс-минус пару дней уже прошли?
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews ... 44047.html
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 01:33

Цитаты президента:

"Мы не утверждаем, что будет реальная эскалация. Может быть просто ни в чьих интересах ее начинать".
"Для некоторых это (удар по позициям, поддерживаемым Россией – Ред.) значило, что мы были крутыми парнями. Для других это значило, что их сыновья не вернутся домой".
"Они хотят заставить Запад бояться силы России, ее мощности. Это не секрет".
"Чего они хотят, так это поднять температуру настолько, чтобы показать, как Запад будет колебаться в своей поддержке, что они не видят в нас партнера. Это своеобразный тест".
"Украина противостоит России не только ради себя, но для всего Запада. А где США размещает ракеты? Самые ближние – в Польше. Они должны быть здесь".
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