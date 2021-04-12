Додано: Вів 13 кві, 2021 01:33

Цитаты президента:



"Мы не утверждаем, что будет реальная эскалация. Может быть просто ни в чьих интересах ее начинать".

"Для некоторых это (удар по позициям, поддерживаемым Россией – Ред.) значило, что мы были крутыми парнями. Для других это значило, что их сыновья не вернутся домой".

"Они хотят заставить Запад бояться силы России, ее мощности. Это не секрет".

"Чего они хотят, так это поднять температуру настолько, чтобы показать, как Запад будет колебаться в своей поддержке, что они не видят в нас партнера. Это своеобразный тест".

"Украина противостоит России не только ради себя, но для всего Запада. А где США размещает ракеты? Самые ближние – в Польше. Они должны быть здесь".