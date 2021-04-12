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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7217721872197220 Додано: Пон 12 кві, 2021 23:20 andrijk777 написав: По- перше ми таки дочекались зради. Вагнерівнці.

По- перше ми таки дочекались зради. Вагнерівнці.

А кстати, где обещанное Гордоном и Бутусовым сенсационное расследование Bellingcat о вагнеровцах?

Вроде 5 апреля плюс-минус пару дней уже прошли?

https://gordonua.com/ukr/news/worldnews ... 44047.html А кстати, где обещанное Гордоном и Бутусовым сенсационное расследование Bellingcat о вагнеровцах?Вроде 5 апреля плюс-минус пару дней уже прошли? Tegularius Повідомлень: 1453 З нами з: 11.02.14 Подякував: 193 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 кві, 2021 01:33 Цитаты президента:



"Мы не утверждаем, что будет реальная эскалация. Может быть просто ни в чьих интересах ее начинать".

"Для некоторых это (удар по позициям, поддерживаемым Россией – Ред.) значило, что мы были крутыми парнями. Для других это значило, что их сыновья не вернутся домой".

"Они хотят заставить Запад бояться силы России, ее мощности. Это не секрет".

"Чего они хотят, так это поднять температуру настолько, чтобы показать, как Запад будет колебаться в своей поддержке, что они не видят в нас партнера. Это своеобразный тест".

"Украина противостоит России не только ради себя, но для всего Запада. А где США размещает ракеты? Самые ближние – в Польше. Они должны быть здесь". Ukrainian

Повідомлень: 9716 З нами з: 18.06.08 Подякував: 31 раз. Подякували: 675 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 кві, 2021 09:17 Отец радикала Сергея Стерненко, Вячеслав Стерненко, вчера избил у себя во дворе женщину – контролера счетчиков воды . Об этом «ворожому сайту» рассказал глава совета Мологской громады Олег Нимачук.



Инцидент произошел на родине Сергея Стерненко – в селе Садовом Белгород-Днестровского района.



"Елена Маципура проверяла счетчики воды, зашла вечером с разрешения жены Вячеслава Стерненко к ним во двор. Отец Стерненко, Вячеслав Александрович, был уже выпивший. Начал скандалить, угрожать, сорвал с нее сережку, несколько раз толкнул. Сережку сорванную так и не нашли. Сейчас Елену Маципуру везем в больницу, у нее повысилось давление за 200, ей очень плохо" - рассказал голова совета громады.



О произошедшем рассказал очевидец конфликта – председатель коммунхоза Мологской громады Александр Шамрай.



"Вчера с разрешения жены Вячеслава Стерненко зашли с контролером Еленой Маципурой во двор к ним. Вячеслав Стерненко был сильно в подпитии, начал угрожать. Потом он схватил Елену за волосы и начал ее таскать за них. Сорвал сережку с уха. Женщине стало плохо, вызывали Скорую. Отвезли ее в больницу, она там до сих пор лежит. Также вызвали полицию" - подтвердил Александр Шамрай.



По словам учительницы Сергея Стерненко – Ирины Фещенко, вчера после избиения женщины контролера, свидетелей конфликта начал обзванивать и угрожать сам недавно отпущенный под домашний арест радикал.



"Запугивает и говорит, что бы молчали и никому не говорили об этом случае. Говорит, что те, кто расскажет об этом, потом пожалеют", - говорит "ворожому сайту" учительница Сергея Стерненко. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14434 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7900 раз. Подякували: 3818 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7217721872197220 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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