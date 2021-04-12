Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Мы не утверждаем, что будет реальная эскалация. Может быть просто ни в чьих интересах ее начинать". "Для некоторых это (удар по позициям, поддерживаемым Россией – Ред.) значило, что мы были крутыми парнями. Для других это значило, что их сыновья не вернутся домой". "Они хотят заставить Запад бояться силы России, ее мощности. Это не секрет". "Чего они хотят, так это поднять температуру настолько, чтобы показать, как Запад будет колебаться в своей поддержке, что они не видят в нас партнера. Это своеобразный тест". "Украина противостоит России не только ради себя, но для всего Запада. А где США размещает ракеты? Самые ближние – в Польше. Они должны быть здесь".
Отец радикала Сергея Стерненко, Вячеслав Стерненко, вчера избил у себя во дворе женщину – контролера счетчиков воды. Об этом «ворожому сайту» рассказал глава совета Мологской громады Олег Нимачук.
Инцидент произошел на родине Сергея Стерненко – в селе Садовом Белгород-Днестровского района.
"Елена Маципура проверяла счетчики воды, зашла вечером с разрешения жены Вячеслава Стерненко к ним во двор. Отец Стерненко, Вячеслав Александрович, был уже выпивший. Начал скандалить, угрожать, сорвал с нее сережку, несколько раз толкнул. Сережку сорванную так и не нашли. Сейчас Елену Маципуру везем в больницу, у нее повысилось давление за 200, ей очень плохо" - рассказал голова совета громады.
О произошедшем рассказал очевидец конфликта – председатель коммунхоза Мологской громады Александр Шамрай.
"Вчера с разрешения жены Вячеслава Стерненко зашли с контролером Еленой Маципурой во двор к ним. Вячеслав Стерненко был сильно в подпитии, начал угрожать. Потом он схватил Елену за волосы и начал ее таскать за них. Сорвал сережку с уха. Женщине стало плохо, вызывали Скорую. Отвезли ее в больницу, она там до сих пор лежит. Также вызвали полицию" - подтвердил Александр Шамрай.
По словам учительницы Сергея Стерненко – Ирины Фещенко, вчера после избиения женщины контролера, свидетелей конфликта начал обзванивать и угрожать сам недавно отпущенный под домашний арест радикал.
"Запугивает и говорит, что бы молчали и никому не говорили об этом случае. Говорит, что те, кто расскажет об этом, потом пожалеют", - говорит "ворожому сайту" учительница Сергея Стерненко.