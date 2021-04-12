Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Мы не утверждаем, что будет реальная эскалация. Может быть просто ни в чьих интересах ее начинать". "Для некоторых это (удар по позициям, поддерживаемым Россией – Ред.) значило, что мы были крутыми парнями. Для других это значило, что их сыновья не вернутся домой". "Они хотят заставить Запад бояться силы России, ее мощности. Это не секрет". "Чего они хотят, так это поднять температуру настолько, чтобы показать, как Запад будет колебаться в своей поддержке, что они не видят в нас партнера. Это своеобразный тест". "Украина противостоит России не только ради себя, но для всего Запада. А где США размещает ракеты? Самые ближние – в Польше. Они должны быть здесь".
Пьяный отец радикала Сергея Стерненко, Вячеслав Стерненко, вчера избил у себя во дворе женщину – контролера счетчиков воды. Об этом «ворожому сайту» рассказал глава совета Мологской громады Олег Нимачук.
Инцидент произошел на родине Сергея Стерненко – в селе Садовом Белгород-Днестровского района.
"Елена Маципура проверяла счетчики воды, зашла вечером с разрешения жены Вячеслава Стерненко к ним во двор. Отец Стерненко, Вячеслав Александрович, был уже выпивший. Начал скандалить, угрожать, сорвал с нее сережку, несколько раз толкнул. Сережку сорванную так и не нашли. Сейчас Елену Маципуру везем в больницу, у нее повысилось давление за 200, ей очень плохо" - рассказал голова совета громады.
О произошедшем рассказал очевидец конфликта – председатель коммунхоза Мологской громады Александр Шамрай.
"Вчера с разрешения жены Вячеслава Стерненко зашли с контролером Еленой Маципурой во двор к ним. Вячеслав Стерненко был сильно в подпитии, начал угрожать. Потом он схватил Елену за волосы и начал ее таскать за них. Сорвал сережку с уха. Женщине стало плохо, вызывали Скорую. Отвезли ее в больницу, она там до сих пор лежит. Также вызвали полицию" - подтвердил Александр Шамрай.
По словам учительницы Сергея Стерненко – Ирины Фещенко, вчера после избиения женщины контролера, свидетелей конфликта начал обзванивать и угрожать сам недавно отпущенный под домашний арест радикал.
"Запугивает и говорит, что бы молчали и никому не говорили об этом случае. Говорит, что те, кто расскажет об этом, потом пожалеют", - говорит "ворожому сайту" учительница Сергея Стерненко.
Пьяный отец радикала Сергея Стерненко, Вячеслав Стерненко, вчера избил у себя во дворе женщину – контролера счетчиков воды. Об этом «ворожому сайту» рассказал глава совета Мологской громады Олег Нимачук.
Инцидент произошел на родине Сергея Стерненко – в селе Садовом Белгород-Днестровского района.
"Елена Маципура проверяла счетчики воды, зашла вечером с разрешения жены Вячеслава Стерненко к ним во двор. Отец Стерненко, Вячеслав Александрович, был уже выпивший. Начал скандалить, угрожать, сорвал с нее сережку, несколько раз толкнул. Сережку сорванную так и не нашли. Сейчас Елену Маципуру везем в больницу, у нее повысилось давление за 200, ей очень плохо" - рассказал голова совета громады.
О произошедшем рассказал очевидец конфликта – председатель коммунхоза Мологской громады Александр Шамрай.
"Вчера с разрешения жены Вячеслава Стерненко зашли с контролером Еленой Маципурой во двор к ним. Вячеслав Стерненко был сильно в подпитии, начал угрожать. Потом он схватил Елену за волосы и начал ее таскать за них. Сорвал сережку с уха. Женщине стало плохо, вызывали Скорую. Отвезли ее в больницу, она там до сих пор лежит. Также вызвали полицию" - подтвердил Александр Шамрай.
По словам учительницы Сергея Стерненко – Ирины Фещенко, вчера после избиения женщины контролера, свидетелей конфликта начал обзванивать и угрожать сам недавно отпущенный под домашний арест радикал.
"Запугивает и говорит, что бы молчали и никому не говорили об этом случае. Говорит, что те, кто расскажет об этом, потом пожалеют", - говорит "ворожому сайту" учительница Сергея Стерненко.
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Пьяный отец радикала Сергея Стерненко, Вячеслав Стерненко, вчера избил у себя во дворе женщину – контролера счетчиков воды. Об этом «ворожому сайту» рассказал глава совета Мологской громады Олег Нимачук.
Инцидент произошел на родине Сергея Стерненко – в селе Садовом Белгород-Днестровского района.
"Елена Маципура проверяла счетчики воды, зашла вечером с разрешения жены Вячеслава Стерненко к ним во двор. Отец Стерненко, Вячеслав Александрович, был уже выпивший. Начал скандалить, угрожать, сорвал с нее сережку, несколько раз толкнул. Сережку сорванную так и не нашли. Сейчас Елену Маципуру везем в больницу, у нее повысилось давление за 200, ей очень плохо" - рассказал голова совета громады.
О произошедшем рассказал очевидец конфликта – председатель коммунхоза Мологской громады Александр Шамрай.
"Вчера с разрешения жены Вячеслава Стерненко зашли с контролером Еленой Маципурой во двор к ним. Вячеслав Стерненко был сильно в подпитии, начал угрожать. Потом он схватил Елену за волосы и начал ее таскать за них. Сорвал сережку с уха. Женщине стало плохо, вызывали Скорую. Отвезли ее в больницу, она там до сих пор лежит. Также вызвали полицию" - подтвердил Александр Шамрай.
По словам учительницы Сергея Стерненко – Ирины Фещенко, вчера после избиения женщины контролера, свидетелей конфликта начал обзванивать и угрожать сам недавно отпущенный под домашний арест радикал.
"Запугивает и говорит, что бы молчали и никому не говорили об этом случае. Говорит, что те, кто расскажет об этом, потом пожалеют", - говорит "ворожому сайту" учительница Сергея Стерненко.
Я так понимаю учительница Сергея Стерненко – Ирины Фещенко для вас главный ньюзмейкер.
Пьяный отец радикала Сергея Стерненко, Вячеслав Стерненко, вчера избил у себя во дворе женщину – контролера счетчиков воды. Об этом «ворожому сайту» рассказал глава совета Мологской громады Олег Нимачук.
Инцидент произошел на родине Сергея Стерненко – в селе Садовом Белгород-Днестровского района.
"Елена Маципура проверяла счетчики воды, зашла вечером с разрешения жены Вячеслава Стерненко к ним во двор. Отец Стерненко, Вячеслав Александрович, был уже выпивший. Начал скандалить, угрожать, сорвал с нее сережку, несколько раз толкнул. Сережку сорванную так и не нашли. Сейчас Елену Маципуру везем в больницу, у нее повысилось давление за 200, ей очень плохо" - рассказал голова совета громады.
О произошедшем рассказал очевидец конфликта – председатель коммунхоза Мологской громады Александр Шамрай.
"Вчера с разрешения жены Вячеслава Стерненко зашли с контролером Еленой Маципурой во двор к ним. Вячеслав Стерненко был сильно в подпитии, начал угрожать. Потом он схватил Елену за волосы и начал ее таскать за них. Сорвал сережку с уха. Женщине стало плохо, вызывали Скорую. Отвезли ее в больницу, она там до сих пор лежит. Также вызвали полицию" - подтвердил Александр Шамрай.
По словам учительницы Сергея Стерненко – Ирины Фещенко, вчера после избиения женщины контролера, свидетелей конфликта начал обзванивать и угрожать сам недавно отпущенный под домашний арест радикал.
"Запугивает и говорит, что бы молчали и никому не говорили об этом случае. Говорит, что те, кто расскажет об этом, потом пожалеют", - говорит "ворожому сайту" учительница Сергея Стерненко.
lapay написав:Асоціація це не тільки квоти, про які ти так печешся. В першу чергу, це зобов'язання привести своє законодавство і судочинство до європейських стандартів.
А вот и тот, кто не читал Там все разделы, кроме DCFTA и отраслевого сотрудничества (т.е. той самой зоны свободной торговли), декларативные - ни механизмов реализации, ни механизмов контроля. Хотя с высоты сегодняшнего дня это можно и без прочтения понять.
Но меня веселит другое - не твоя манипуляция о том, что участники майдана понимали содержание договора, а твоя манипуляция, что прогрессивность (реальная, хоть и декларативная) политической части - это достаточное основание, чтобы проигнорировать дискриминационные условия экономической части! А ты не забыл, что мы - итак небогатая страна, положившая на плаху этого сотрудничества треть экспорта?! Возьми сейчас и поменяй род деятельности с существенным уменьшением дохода в расчете на какие-то будущие никем не гарантированные перспективы - а то разглагольствовать оно легко, а как насчет реальных действий?
PS: на этом я точно завершаю дискуссию. Но ответ твой обязуюсь прочитать
Подходим к сути???
В полном объёме всё там не найдёте. Это регламентируется совокупностью ряда отдельных международных обязательств.
Суть была изложена неоднократно. 1. Экологическая безопасность. Снижение выбросов, экология, "Киотский договор" квоты на выбросы,... и т.д. Суть происходящего: В Украине была мощная базовая промышленность энергетика, угледобыча, металлургия, базовое машиностроение, ...- замкнутая система. 2. Получили: сверхконкурентные отрасля - коррупционным путём ликвидированы(машиностроение - запад против него НЕКОНКУРЕНТЕН тем более технологически). Основа: металлургия, коксохимия, транспорт, ... - стали убыточными - ликвидированы. По пути ликвидировано практически вся Промышленность высокотехнологическая. Это не прикол, а факт - ввозим "финскую сталь польского производства". И одновременно вырезаем на металолом "жемчужины" - заводы с замкнутым циклом. ..................... Это касается не только промышленности - С/Х -? Уничтожается исторический национальный производитель в угоду ... ВЫВОДА СРЕДСТВ. Физически уничтожено база Украины. ................................. Лёгкая промышленность -? - Это вообще, "классика жанра" - одеть солдат было не во что. .................................... ... на самокатах официально запустили процесс тотальной ликвидации Украины - путём вывода оборотных средств Государства Украина из экономики. .................................... Официально, сейчас Правительство(и еже с ними) - ни что более, как "церемониальная надстройка" - английская королева.
Но он даже не представляет, что веерными включениями, и прочим фаршем они загнаны в средние века. Вынуждены вести натуральный образ хозяйствования, что бы выжить - и перспектив НЕТ - вернее есть одна сбежать с Украины, кто ещё может. В то время, пока порно-актёры выводят остатки средств, за вырезанные заводы, и промышленность. Те же оборонные заводы, транспортные цепочки, специалисты,.....