Пьяный отец радикала Сергея Стерненко, Вячеслав Стерненко, вчера избил у себя во дворе женщину – контролера счетчиков воды . Об этом «ворожому сайту» рассказал глава совета Мологской громады Олег Нимачук.



Инцидент произошел на родине Сергея Стерненко – в селе Садовом Белгород-Днестровского района.



"Елена Маципура проверяла счетчики воды, зашла вечером с разрешения жены Вячеслава Стерненко к ним во двор. Отец Стерненко, Вячеслав Александрович, был уже выпивший. Начал скандалить, угрожать, сорвал с нее сережку, несколько раз толкнул. Сережку сорванную так и не нашли. Сейчас Елену Маципуру везем в больницу, у нее повысилось давление за 200, ей очень плохо" - рассказал голова совета громады.



О произошедшем рассказал очевидец конфликта – председатель коммунхоза Мологской громады Александр Шамрай.



"Вчера с разрешения жены Вячеслава Стерненко зашли с контролером Еленой Маципурой во двор к ним. Вячеслав Стерненко был сильно в подпитии, начал угрожать. Потом он схватил Елену за волосы и начал ее таскать за них. Сорвал сережку с уха. Женщине стало плохо, вызывали Скорую. Отвезли ее в больницу, она там до сих пор лежит. Также вызвали полицию" - подтвердил Александр Шамрай.



По словам учительницы Сергея Стерненко – Ирины Фещенко, вчера после избиения женщины контролера, свидетелей конфликта начал обзванивать и угрожать сам недавно отпущенный под домашний арест радикал.



"Запугивает и говорит, что бы молчали и никому не говорили об этом случае. Говорит, что те, кто расскажет об этом, потом пожалеют", - говорит "ворожому сайту" учительница Сергея Стерненко.