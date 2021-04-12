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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7218721972207221
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:32

https://censor.net/ru/video_news/325947 ... oncharenko
"Посмотрите что делается с энергетикой. Пока Путин бряцает оружием на наших границах мы продолжаем отправлять сотни миллионов гривен за российскую и белорусскую электроэнергию. Скажите мне, что еще должно произойти, чтобы вы наконец вынесли решение чтобы остановить покупку российской электроэнергии?" - заявил парламентарий.

По его словам, импорт разрушает энергосистему Украины, что в конечном итоге приведет к полной потере энергетической независимости.

"Если такими темпами уничтожать собственную энергетику, у нас вообще ничего не останется. 60 лет назад Украина стояла у истоков, когда человек полетел в космос, а сегодня у нас задача как обеспечить страну электроэнергией. До чего довели "слуги". Позор!" - добавил нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.Источник: https://censor.net/ru/v3259472

Но это сегодняшний день::::
http://girnyk.dn.ua/news/kak_gornjaki_s ... 4-10-17919

Казалось бы кому то выгодно???
Читай по буквам:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... yh-poshlin
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:36

Ітогі подвєдьом. 2021-04-13

Ітогі подвєдьом. 2021-04-13

1) Боевики сбросили гранаты возле Майорского: один боец погиб, еще двое ранены
Враг на 7:00 13 апреля трижды нарушил "тишину". Зафиксирован один обстрел возле Пивденного и два пересечения линии разграничения российским БПЛА вблизи Майорского, в результате чего погиб один военный. Еще двое получили ранения, их доставили в больницу

2) Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева (видео)
В офисе президента отметили, что ОАСК потерял к себе доверие украинцев

Подождите, это уже было "товарищ Берия вышел из доверия", с такой же формулировкой, в своё время, уволили Лужкова

А если серьёзно, то проблема Зеленского не в том, что он неопытный в гос.управлении. Научиться можно всему. Проблема в том, что он в принципе необучаем

Он не пытается решить проблему, а только распустить, уволить, ликвидировать
Не нравится состав Верховной Рады ? Распустить указом сомнительной законности
Не нравится Тупицкий ? Издать незаконный указ об отмене указа о назначении
Не нравится ОАСК ? Ликвидировать

3) Вскоре Россия удвоит численность своих войск у границ Украины - ОП
Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что Россия вскоре вдвое увеличит численность своих войск вдоль границ Украины

Если это правда, то что делает наш президент

4) Донбасс. Зеленский усомнился в решении взять под контроль военные позиции у Шумов – Time
Президент не обещал отомстить за погибших, вместо этого он поставил под сомнение целесообразность решения занять эту позицию в 2018 году, пишет Time.
"Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями. Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой", – приводит цитату Зеленского издание.

Высказывание запредельного цинизма.
То есть не надо было отвоёвывать собственную территорию, а то гибнут сыновья

Цинизм в том, что это Зеленский предлагал "просто перестать стрелять", это он видел в глазах Путина мира, это он бегает с "перемирием", как с трусами над головой
И в результате его "перемирия" гибнут сыновья

Но причина не Зеленском, нет ну что вы, причина в том, сто в 2018 отвоевали часть свой территории

Зеленский не намерен проводить подобные операции, поскольку президент РФ Владимир Путин все еще может решиться на полномасштабное вторжение, которому у Украины будет мало шансов сопротивляться

А ещё недавно Зеленский грозно надувал щёки и топал ножкой, да мы бы, да мы бы в 2014 не дали РФ захватить Крым и часть Донбасса
А сейчас мелко дрюзкает в штанишки

5) Представители боевиков в ТКГ захотели исключить из переговоров Казанского
Он отмечает, что боевики хотят исключить Казанского в ответ на требования украинской делегации об исключении представителя террористов Майи Пироговой, против которой в Украине открыто уголовное дело.

"Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества", – пишет Гармаш.
...
По его словам, российские представители ОРДЛО предложили также два варианта: "игнорировать факт наличия уголовных дел" и продолжать работать с Пироговой и Казанским или продолжать переговоры без участия экспертов и советников

Никакого уголовного дела против Казанского нет

Это попытка протащить террористку в ТКГ.
Само собой украинская сторона этого не приемлет.
Тогда РФ продолжит блокировку работы ТКГ

6) В "За майбутнє" прокомментировали решения судов по результатам выборов в 87-м округе
Виновные в искажении результатов народного волеизъявления должны быть наказаны, а члены ОИК, причастные к этому, – внесены Центризбиркомом в черный список

Я не в восторге от партии "За майбах", но то, как цинично по полному беспределу тянули Вирастюка в Верховну Раду - это за гранью

Кстати, это может быть сценарий выборов Зеленского на второй срок.
Когда будут тащить его за уши

7) Провальный флешмоб: на сессию горсовета Славянска принесли флаг России (видео)
По словам активиста, таким флешмобом он хотел привлечь внимание к продолжающимся военным действиям, чтобы ситуация 2014 года не повторилась в Славянске в будущем
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:56

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Кстати, это может быть сценарий выборов Зеленского на второй срок.
Когда будут тащить его за уши

Тоді йому куплять квиток на Хайфу, і покажуть його на Майдані.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:09

lapay
У Украины нет планов возвращать оккупированные территории военным путем, - Данилов
https://www.ostro.org/general/society/news/609936/
13.04.2021 14:59.

У Украины сегодня нет планов возвращать временно оккупированные территории военным путем. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, - сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации российской гибридной агрессии на востоке Украины.

Особый упор Алексей Данилов сделал на то, что Украина стремится решить конфликт на востоке нашего государства прежде всего политико-дипломатическим путем.

"В Украине на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное - это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", - отметил секретарь СНБО.

"Гарант", уже вроде как и не Гарант Конституции Украины и не "Верховный", а так... :mrgreen:
И Почему только сейчас озвучили? :shock:
Хотя, с чем имеем дело все понимают, но сделать ничего не могут. :oops:
Kudrjavuy
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