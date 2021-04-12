Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
https://censor.net/ru/video_news/325947 ... oncharenko "Посмотрите что делается с энергетикой. Пока Путин бряцает оружием на наших границах мы продолжаем отправлять сотни миллионов гривен за российскую и белорусскую электроэнергию. Скажите мне, что еще должно произойти, чтобы вы наконец вынесли решение чтобы остановить покупку российской электроэнергии?" - заявил парламентарий.
По его словам, импорт разрушает энергосистему Украины, что в конечном итоге приведет к полной потере энергетической независимости.
"Если такими темпами уничтожать собственную энергетику, у нас вообще ничего не останется. 60 лет назад Украина стояла у истоков, когда человек полетел в космос, а сегодня у нас задача как обеспечить страну электроэнергией. До чего довели "слуги". Позор!" - добавил нардеп.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.Источник: https://censor.net/ru/v3259472
Враг на 7:00 13 апреля трижды нарушил "тишину". Зафиксирован один обстрел возле Пивденного и два пересечения линии разграничения российским БПЛА вблизи Майорского, в результате чего погиб один военный. Еще двое получили ранения, их доставили в больницу
В офисе президента отметили, что ОАСК потерял к себе доверие украинцев
Подождите, это уже было "товарищ Берия вышел из доверия", с такой же формулировкой, в своё время, уволили Лужкова
А если серьёзно, то проблема Зеленского не в том, что он неопытный в гос.управлении. Научиться можно всему. Проблема в том, что он в принципе необучаем
Он не пытается решить проблему, а только распустить, уволить, ликвидировать Не нравится состав Верховной Рады ? Распустить указом сомнительной законности Не нравится Тупицкий ? Издать незаконный указ об отмене указа о назначении Не нравится ОАСК ? Ликвидировать
Президент не обещал отомстить за погибших, вместо этого он поставил под сомнение целесообразность решения занять эту позицию в 2018 году, пишет Time. "Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями. Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой", – приводит цитату Зеленского издание.
Высказывание запредельного цинизма. То есть не надо было отвоёвывать собственную территорию, а то гибнут сыновья
Цинизм в том, что это Зеленский предлагал "просто перестать стрелять", это он видел в глазах Путина мира, это он бегает с "перемирием", как с трусами над головой И в результате его "перемирия" гибнут сыновья
Но причина не Зеленском, нет ну что вы, причина в том, сто в 2018 отвоевали часть свой территории
Зеленский не намерен проводить подобные операции, поскольку президент РФ Владимир Путин все еще может решиться на полномасштабное вторжение, которому у Украины будет мало шансов сопротивляться
А ещё недавно Зеленский грозно надувал щёки и топал ножкой, да мы бы, да мы бы в 2014 не дали РФ захватить Крым и часть Донбасса А сейчас мелко дрюзкает в штанишки
Он отмечает, что боевики хотят исключить Казанского в ответ на требования украинской делегации об исключении представителя террористов Майи Пироговой, против которой в Украине открыто уголовное дело.
"Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества", – пишет Гармаш. ... По его словам, российские представители ОРДЛО предложили также два варианта: "игнорировать факт наличия уголовных дел" и продолжать работать с Пироговой и Казанским или продолжать переговоры без участия экспертов и советников
Никакого уголовного дела против Казанского нет
Это попытка протащить террористку в ТКГ. Само собой украинская сторона этого не приемлет. Тогда РФ продолжит блокировку работы ТКГ
У Украины сегодня нет планов возвращать временно оккупированные территории военным путем. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, - сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
Отмечается, что во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации российской гибридной агрессии на востоке Украины.
Особый упор Алексей Данилов сделал на то, что Украина стремится решить конфликт на востоке нашего государства прежде всего политико-дипломатическим путем.
"В Украине на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем. Все остальное - это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", - отметил секретарь СНБО.
"Гарант", уже вроде как и не Гарант Конституции Украины и не "Верховный", а так... И Почему только сейчас озвучили? Хотя, с чем имеем дело все понимают, но сделать ничего не могут.