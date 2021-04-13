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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7219722072217222>
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:32

https://censor.net/ru/video_news/325947 ... oncharenko
"Посмотрите что делается с энергетикой. Пока Путин бряцает оружием на наших границах мы продолжаем отправлять сотни миллионов гривен за российскую и белорусскую электроэнергию. Скажите мне, что еще должно произойти, чтобы вы наконец вынесли решение чтобы остановить покупку российской электроэнергии?" - заявил парламентарий.

По его словам, импорт разрушает энергосистему Украины, что в конечном итоге приведет к полной потере энергетической независимости.

"Если такими темпами уничтожать собственную энергетику, у нас вообще ничего не останется. 60 лет назад Украина стояла у истоков, когда человек полетел в космос, а сегодня у нас задача как обеспечить страну электроэнергией. До чего довели "слуги". Позор!" - добавил нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.Источник: https://censor.net/ru/v3259472

Но это сегодняшний день::::
http://girnyk.dn.ua/news/kak_gornjaki_s ... 4-10-17919

Казалось бы кому то выгодно???
Читай по буквам:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... yh-poshlin

А казалось бы, если было бы у нас "Государство":
Момент закупать уголь для Ж/Д, для иных электростанций, для комммунального сектора, ан нет - блокада, саботаж, разрушение энергетики, экономики,....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 13 кві, 2021 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:36

Ітогі подвєдьом. 2021-04-13

Ітогі подвєдьом. 2021-04-13

1) Боевики сбросили гранаты возле Майорского: один боец погиб, еще двое ранены
Враг на 7:00 13 апреля трижды нарушил "тишину". Зафиксирован один обстрел возле Пивденного и два пересечения линии разграничения российским БПЛА вблизи Майорского, в результате чего погиб один военный. Еще двое получили ранения, их доставили в больницу

2) Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева (видео)
В офисе президента отметили, что ОАСК потерял к себе доверие украинцев

Подождите, это уже было "товарищ Берия вышел из доверия", с такой же формулировкой, в своё время, уволили Лужкова

А если серьёзно, то проблема Зеленского не в том, что он неопытный в гос.управлении. Научиться можно всему. Проблема в том, что он в принципе необучаем

Он не пытается решить проблему, а только распустить, уволить, ликвидировать
Не нравится состав Верховной Рады ? Распустить указом сомнительной законности
Не нравится Тупицкий ? Издать незаконный указ об отмене указа о назначении
Не нравится ОАСК ? Ликвидировать

3) Вскоре Россия удвоит численность своих войск у границ Украины - ОП
Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что Россия вскоре вдвое увеличит численность своих войск вдоль границ Украины

Если это правда, то что делает наш президент

4) Донбасс. Зеленский усомнился в решении взять под контроль военные позиции у Шумов – Time
Президент не обещал отомстить за погибших, вместо этого он поставил под сомнение целесообразность решения занять эту позицию в 2018 году, пишет Time.
"Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями. Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой", – приводит цитату Зеленского издание.

Высказывание запредельного цинизма.
То есть не надо было отвоёвывать собственную территорию, а то гибнут сыновья

Цинизм в том, что это Зеленский предлагал "просто перестать стрелять", это он видел в глазах Путина мира, это он бегает с "перемирием", как с трусами над головой
И в результате его "перемирия" гибнут сыновья

Но причина не Зеленском, нет ну что вы, причина в том, сто в 2018 отвоевали часть свой территории

Зеленский не намерен проводить подобные операции, поскольку президент РФ Владимир Путин все еще может решиться на полномасштабное вторжение, которому у Украины будет мало шансов сопротивляться

А ещё недавно Зеленский грозно надувал щёки и топал ножкой, да мы бы, да мы бы в 2014 не дали РФ захватить Крым и часть Донбасса
А сейчас мелко дрюзкает в штанишки

5) Представители боевиков в ТКГ захотели исключить из переговоров Казанского
Он отмечает, что боевики хотят исключить Казанского в ответ на требования украинской делегации об исключении представителя террористов Майи Пироговой, против которой в Украине открыто уголовное дело.

"Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества", – пишет Гармаш.
...
По его словам, российские представители ОРДЛО предложили также два варианта: "игнорировать факт наличия уголовных дел" и продолжать работать с Пироговой и Казанским или продолжать переговоры без участия экспертов и советников

Никакого уголовного дела против Казанского нет

Это попытка протащить террористку в ТКГ.
Само собой украинская сторона этого не приемлет.
Тогда РФ продолжит блокировку работы ТКГ

6) В "За майбутнє" прокомментировали решения судов по результатам выборов в 87-м округе
Виновные в искажении результатов народного волеизъявления должны быть наказаны, а члены ОИК, причастные к этому, – внесены Центризбиркомом в черный список

Я не в восторге от партии "За майбах", но то, как цинично по полному беспределу тянули Вирастюка в Верховну Раду - это за гранью

Кстати, это может быть сценарий выборов Зеленского на второй срок.
Когда будут тащить его за уши

7) Провальный флешмоб: на сессию горсовета Славянска принесли флаг России (видео)
По словам активиста, таким флешмобом он хотел привлечь внимание к продолжающимся военным действиям, чтобы ситуация 2014 года не повторилась в Славянске в будущем
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:56

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Кстати, это может быть сценарий выборов Зеленского на второй срок.
Когда будут тащить его за уши

Тоді йому куплять квиток на Хайфу, і покажуть його на Майдані.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:59

unicdimaЗеленский крассавчик! Делает все, что может в насквозь прогнившей стране. В Украине нужно распустить всю судебную власть ( систему), ну может за исключением Верховного суда и Антикоррупционного. В стране, где население хоть как то может повлиять и измененить законодательную или исполнительную власть, путем выборов или революций, судебная власть живет отдельно от граждан, они (граждане) на нее никак повлиять не могут, ответственности судьи в стране никакой не несут, свою отвественность перед гражданами сами отменяют, при этом содержаться за счет народа Украины, на уровне судей богатейших стран мира и работают исключительнот на ахметова, пинчука, коломойского и других руководителей ОПГ. Фактически суды приватизированы криминалом в лице олигархических групп. В стране на данный момент работают только Президент и РНБО, борются с коррумпированной системой всеми доступными средствами.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:14

  innamax2008 написав:unicdimaЗеленский крассавчик! Делает все, что может в насквозь прогнившей стране. В Украине нужно распустить всю судебную власть ( систему), ну может за исключением Верховного суда и Антикоррупционного. В стране, где население хоть как то может повлиять и измененить законодательную или исполнительную власть, путем выборов или революций, судебная власть живет отдельно от граждан, они (граждане) на нее никак повлиять не могут, ответственности судьи в стране никакой не несут, свою отвественность перед гражданами сами отменяют, при этом содержаться за счет народа Украины, на уровне судей богатейших стран мира и работают исключительнот на ахметова, пинчука, коломойского и других руководителей ОПГ. Фактически суды приватизированы криминалом в лице олигархических групп. В стране на данный момент работают только Президент и РНБО, борются с коррумпированной системой всеми доступными средствами.

Звичайно красавчик, раз такі лохи як ти ведуться на його популізм. :mrgreen:
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:27

andrijk777 Сам ты лох, здесь нет никакого популизма, единственный метод в правовом поле решить вопрос этого зашквареного суда.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:42

innamax2008
А вот и гышпанец проснулся
По сути, российский бот

Который радуется, что Зеленский разрушает изнутри государственность Украины
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:44

  innamax2008 написав:andrijk777 Сам ты лох, здесь нет никакого популизма, единственный метод в правовом поле решить вопрос этого зашквареного суда.

Гышпанец, рассуждает о "правовом поле"

Не там никакого правого поля
Но российские боты, как ты, радуются беззаконию
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:53

  zРадио написав:
  lapay написав:Асоціація це не тільки квоти, про які ти так печешся. В першу чергу, це зобов'язання привести своє законодавство і судочинство до європейських стандартів.


А вот и тот, кто не читал :mrgreen: Там все разделы, кроме DCFTA и отраслевого сотрудничества (т.е. той самой зоны свободной торговли), декларативные - ни механизмов реализации, ни механизмов контроля. Хотя с высоты сегодняшнего дня это можно и без прочтения понять.

Но меня веселит другое - не твоя манипуляция о том, что участники майдана понимали содержание договора, а твоя манипуляция, что прогрессивность (реальная, хоть и декларативная) политической части - это достаточное основание, чтобы проигнорировать дискриминационные условия экономической части! А ты не забыл, что мы - итак небогатая страна, положившая на плаху этого сотрудничества треть экспорта?!

Возьми сейчас и поменяй род деятельности с существенным уменьшением дохода в расчете на какие-то будущие никем не гарантированные перспективы - а то разглагольствовать оно легко, а как насчет реальных действий?

PS: на этом я точно завершаю дискуссию. Но ответ твой обязуюсь прочитать

Подходим к сути???
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
В полном объёме всё там не найдёте.
Это регламентируется совокупностью ряда отдельных международных обязательств.

Суть была изложена неоднократно.
1. Экологическая безопасность.
Снижение выбросов, экология, "Киотский договор" квоты на выбросы,... и т.д.
Суть происходящего:
В Украине была мощная базовая промышленность энергетика, угледобыча, металлургия, базовое машиностроение, ...- замкнутая система.
2. Получили: сверхконкурентные отрасля - коррупционным путём ликвидированы(машиностроение). Основа: металлургия, коксохимия, транспорт, ... - стали убыточными - ликвидированы.
По пути ликвидировано практически вся Промышленность высокотехнологическая. Это не прикол, а факт - ввозим "финскую сталь польского производства".
И одновременно вырезаем на металолом "жемчужины" - заводы с замкнутым циклом.
.....................
Это касается не только промышленности - С/Х -?
Уничтожается исторический национальный производитель в угоду ... ВЫВОДА СРЕДСТВ.
Физически уничтожено база Украины.
.................................
Лёгкая промышленность -?
- Это вообще, "классика жанра" - одеть солдат было не во что.
....................................
... на самокатах официально запустили процесс тотальной ликвидации Украины - путём вывода оборотных средств Государства Украина из экономики.
....................................
Официально, сейчас Правительство(и еже с ними) - ни что более, как "церемониальная надстройка" - английская королева.

Как это выглядит? Я не зря "мечу икру" столько лет здесь чужие носом пихают, не представляя всего объёма трагедии Украины:
https://www.dialog.ua/ukraine/227069_1617807997
Зображення

Но оно даже не представляет, что веерными включениями, и прочим фаршем они загнаны в средние века. Вынуждены вести натуральный образ хозяйствования, что бы выжить - и перспектив НЕТ - вернее есть одна сбежать с Украины, кто ещё может. Ведь жизнь, в "телевизоре" только у своры лицедеев, утративших чувство ориентации.
И это не только Мариупольская кондитерская фабрика - "всё", всё под чистую, вырезано, уничтожено, предварительно ворами "приватизировано" выеразано, продано вывезено.
В то время, пока порно-актёры выводят остатки средств, за вырезанные заводы, и промышленность. Те же оборонные заводы, транспортные цепочки, специалисты,.....
Остались, судя по коменту животные живущие в "телевизоре"(Пианисты, у которых всё хорошо, как и у их хозяев)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:01

pesikot Что, нормально денег порох платит поскоту за ту грзь которую ты изрыгаешь на президента. Какую государственность, все нужно с нуля строить, судьи взятки берут отрыто, везде круговая порука.
innamax2008
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