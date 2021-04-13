Додано: Вів 13 кві, 2021 17:36

Враг на 7:00 13 апреля трижды нарушил "тишину". Зафиксирован один обстрел возле Пивденного и два пересечения линии разграничения российским БПЛА вблизи Майорского, в результате чего погиб один военный. Еще двое получили ранения, их доставили в больницу

В офисе президента отметили, что ОАСК потерял к себе доверие украинцев

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что Россия вскоре вдвое увеличит численность своих войск вдоль границ Украины

Президент не обещал отомстить за погибших, вместо этого он поставил под сомнение целесообразность решения занять эту позицию в 2018 году, пишет Time.

"Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями. Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой", – приводит цитату Зеленского издание.

Зеленский не намерен проводить подобные операции, поскольку президент РФ Владимир Путин все еще может решиться на полномасштабное вторжение, которому у Украины будет мало шансов сопротивляться

Он отмечает, что боевики хотят исключить Казанского в ответ на требования украинской делегации об исключении представителя террористов Майи Пироговой, против которой в Украине открыто уголовное дело.



"Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества", – пишет Гармаш.

...

По его словам, российские представители ОРДЛО предложили также два варианта: "игнорировать факт наличия уголовных дел" и продолжать работать с Пироговой и Казанским или продолжать переговоры без участия экспертов и советников



Виновные в искажении результатов народного волеизъявления должны быть наказаны, а члены ОИК, причастные к этому, – внесены Центризбиркомом в черный список

По словам активиста, таким флешмобом он хотел привлечь внимание к продолжающимся военным действиям, чтобы ситуация 2014 года не повторилась в Славянске в будущем

Ітогі подвєдьом. 2021-04-13Подождите, это уже было "товарищ Берия вышел из доверия", с такой же формулировкой, в своё время, уволили ЛужковаА если серьёзно, то проблема Зеленского не в том, что он неопытный в гос.управлении. Научиться можно всему.Он не пытается решить проблему, а только распустить, уволить, ликвидироватьНе нравится состав Верховной Рады ? Распустить указом сомнительной законностиНе нравится Тупицкий ? Издать незаконный указ об отмене указа о назначенииНе нравится ОАСК ? ЛиквидироватьЕсли это правда, то что делает наш президентВысказывание запредельного цинизма.То есть не надо было отвоёвывать собственную территорию, а то гибнут сыновьяЦинизм в том, что это Зеленский предлагал "просто перестать стрелять", это он видел в глазах Путина мира, это он бегает с "перемирием", как с трусами над головойИ в результате его "перемирия" гибнут сыновьяНо причина не Зеленском, нет ну что вы, причина в том, сто в 2018 отвоевали часть свой территорииА ещё недавно Зеленский грозно надувал щёки и топал ножкой, да мы бы, да мы бы в 2014 не дали РФ захватить Крым и часть ДонбассаА сейчас мелко дрюзкает в штанишкиНикакого уголовного дела против Казанского нетЭто попытка протащить террористку в ТКГ.Само собой украинская сторона этого не приемлет.Тогда РФ продолжит блокировку работы ТКГЯ не в восторге от партии "За майбах", но то, как цинично по полному беспределу тянули Вирастюка в Верховну Раду - это за граньюКстати, это может быть сценарий выборов Зеленского на второй срок.Когда будут тащить его за уши