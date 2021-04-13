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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7219722072217222 Додано: Вів 13 кві, 2021 20:42 innamax2008 написав: pesikot Что, нормально денег порох платит поскоту за ту грзь которую ты изрыгаешь на президента. Что, нормально денег порох платит поскоту за ту грзь которую ты изрыгаешь на президента.

https://patrioty.org.ua/politic/z-arkhi ... 71756.html

Зараз в Україні найслабша влада в історії країни. Про це український історик, професор Ярослав Грицак заявив "Фактам" в інтерв'ю, яке було опубліковано 9 квітня,



За його словами, Україна належить до числа країн, які не витримують "перевірку ідіотами". "У нас інституції ще слабенькі. І загроза, що їх поламають наші ідіоти (знову-таки ідіоти - без образ, просто як категорія - так, як її розуміли спочатку в античній Греції), дуже висока. До сих пір ми витримували цей тягар. але зараз рівень непередбачуваності надто високий, адже ніколи в історії України не було настільки слабкої влади", - сказав Грицак. Зараз в Україні найслабша влада в історії країни. Про це український історик, професор Ярослав Грицак заявив "Фактам" в інтерв'ю, яке було опубліковано 9 квітня,За його словами,- сказав Грицак.

От себя, могу только добавить, что именно этому было делегированы все Права диктатора - 73% и большинство в ВР.

А получили - ... те, що маємо.

"Следующий раз стоит вспомнить о Украинцах?"

innamax2008 написав: Какую государственность, все нужно с нуля строить, судьи взятки берут отрыто, везде круговая порука. Какую государственность, все нужно с нуля строить, судьи взятки берут отрыто, везде круговая порука.

https://korupciya.com/korupczionery-zra ... rishennya/



1. Прирівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів – до зрадників, аж до сьомого коліна.



2. Зробіть три професії найбільш високооплачуваними і престижними. Це – військові, лікарі та вчителі.



3. І найголовніше – працюйте, працюйте і працюйте, тому що ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, окрім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.



Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане способом вашого життя, значить, ви домоглися свого”.



Нещодавно увагу привернула стаття ветерана колишньої Радянської Армії, у якій він надав фактично соціально-психологічний портрет нинішньої російської армії. Тієї армії, яка сьомий рік веде війну проти України, окупувала Крим, частину сходу України і знову концентрується на наших кордонах у готовності до наступу.



Вартою уваги є констатація факту, що в арміях розвинутих країн не існує управлінь на зразок Головного військово-політичного управління, створеного у 2018 році для формування “надежного и преданного защитника Отечества” (замість Головного управління виховної роботи, яке не впоралося із завданням виховання воїна-патріота).



Віктор Янукович також не розумів, що таке військові традиції і їхнє значення для будівництва армії, передавши комплекс історичних будівель Академії національної оборони України судовій адміністрації. А що ж інші верховні головнокомандувачі? Вони за сім років війни так і не зрозуміли, що значать для справжніх офіцерів військові традиції? Не зрозуміли, що зроблене Януковичем – це плювок в обличчя й образа всього офіцерського корпусу України?



Перевага нашої армії в тому, що її не потрібно додатково політично мотивувати. Вона захищає свою батьківщину від збройного нападу агресора. Але й спрощувати ситуацію не потрібно. Проблеми є й у нас. Наша армія свій патріотичний обов’язок виконає. У мене немає в цьому жодного сумніву.



Але чи виконує свій обов’язок вище політичне керівництво нашої держави?



Саме від нього залежить створення всередині України справжньої “розвинутої країни світу”.



Для створення високоефективної системи оборони України з відповідними людськими стратегічними резервами потрібно створити, на кшталт Швейцарії, Міністерство оборони, молоді, спорту і у справах ветеранів. Військова контррозвідка із СБУ має бути передана у це міністерство. У якому поруч зі Службою воєнної розвідки і контррозвідки мають бути створені органи воєнної юстиції: воєнна прокуратура, військова поліція і військові трибунали. Цивільні служби правопорядку не повинні мати юрисдикції над армією, як це є в усіх розвинутих, демократичних країнах світу.



Закарбуємо ще раз: допоки вчитель, лікар і офіцер не стануть найбільш престижними, високооплачуваними та високошанованими в нашому суспільстві професіями, малий і середній бізнес – головною рушійною силою розбудови української економіки, а Бог, свобода, культура і духовність – найвищими духовними цінностями українського народу, годі й думати, що наші в черговий раз відновлені державність і незалежність будуть гарантовано захищені в реальному світі, що нас оточує – резюмував Смешко. 1. Прирівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів – до зрадників, аж до сьомого коліна.2. Зробіть три професії найбільш високооплачуваними і престижними. Це – військові, лікарі та вчителі.3. І найголовніше – працюйте, працюйте і працюйте, тому що ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, окрім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане способом вашого життя, значить, ви домоглися свого”.Нещодавно увагу привернула стаття ветерана колишньої Радянської Армії, у якій він надав фактично соціально-психологічний портрет нинішньої російської армії. Тієї армії, яка сьомий рік веде війну проти України, окупувала Крим, частину сходу України і знову концентрується на наших кордонах у готовності до наступу.Вартою уваги є констатація факту, що в арміях розвинутих країн не існує управлінь на зразок Головного військово-політичного управління, створеного у 2018 році для формування “надежного и преданного защитника Отечества” (замість Головного управління виховної роботи, яке не впоралося із завданням виховання воїна-патріота).Віктор Янукович також не розумів, що таке військові традиції і їхнє значення для будівництва армії, передавши комплекс історичних будівель Академії національної оборони України судовій адміністрації. А що ж інші верховні головнокомандувачі? Вони за сім років війни так і не зрозуміли, що значать для справжніх офіцерів військові традиції? Не зрозуміли, що зроблене Януковичем – це плювок в обличчя й образа всього офіцерського корпусу України?Перевага нашої армії в тому, що її не потрібно додатково політично мотивувати. Вона захищає свою батьківщину від збройного нападу агресора. Але й спрощувати ситуацію не потрібно. Проблеми є й у нас. Наша армія свій патріотичний обов’язок виконає. У мене немає в цьому жодного сумніву.Але чи виконує свій обов’язок вище політичне керівництво нашої держави?Саме від нього залежить створення всередині України справжньої “розвинутої країни світу”.Для створення високоефективної системи оборони України з відповідними людськими стратегічними резервами потрібно створити, на кшталт Швейцарії, Міністерство оборони, молоді, спорту і у справах ветеранів. Військова контррозвідка із СБУ має бути передана у це міністерство. У якому поруч зі Службою воєнної розвідки і контррозвідки мають бути створені органи воєнної юстиції: воєнна прокуратура, військова поліція і військові трибунали. Цивільні служби правопорядку не повинні мати юрисдикції над армією, як це є в усіх розвинутих, демократичних країнах світу.Закарбуємо ще раз: допоки вчитель, лікар і офіцер не стануть найбільш престижними, високооплачуваними та високошанованими в нашому суспільстві професіями, малий і середній бізнес – головною рушійною силою розбудови української економіки, а Бог, свобода, культура і духовність – найвищими духовними цінностями українського народу, годі й думати, що наші в черговий раз відновлені державність і незалежність будуть гарантовано захищені в реальному світі, що нас оточує – резюмував Смешко.

В данном тексте "три профессии" - вопрос спорный ИХ 11! (одинадцать)



Третий вопрос: Законодательно, даже при овоще принимался "закон" о преследовании "судей", с ... ответственностью, если их Решение будет отменено ЕСПЧ - И ШО????

"Имеют" судей, тех, кто не в коррупционной системе.

Именнно ЧЕСТНЫХ.

Зварыч вам в руку...

А ,... даже Правовых методов влияния на них больше, чем достаточно.

Подход должен быть только не гоп-стоп в быту: "не одноразовый"

Это Вам о перспективах "реформы": https://sud.ua/ru/news/blog/179541-spra ... cho-nikoli От себя, могу только добавить, что именно этому было делегированы все Права диктатора - 73% и большинство в ВР.А получили - ... те, що маємо."Следующий раз стоит вспомнить о Украинцах?"В данном тексте "три профессии" - вопрос спорный ИХ 11! (одинадцать)Третий вопрос: Законодательно, даже при овоще принимался "закон" о преследовании "судей", с ... ответственностью, если их Решение будет отменено ЕСПЧ - И ШО????"Имеют" судей, тех, кто не в коррупционной системе.Именнно ЧЕСТНЫХ.Зварыч вам в руку...А ,... даже Правовых методов влияния на них больше, чем достаточно.Подход должен быть только не гоп-стоп в быту: "не одноразовый"Это Вам о перспективах "реформы": Kudrjavuy

Повідомлень: 8775 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 886 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 кві, 2021 20:52

Или интересами Украины открыто торгуют иноземцы?



https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

13.‎04.‎2021



Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.

Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече. 13.‎04.‎2021Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.

- И их "кто-то" их публично продаёт?

Вот этим? смотри с видео https://www.dialog.ua/ukraine/227389_1618314978 - Это чего, "Прикол"?Или интересами Украины открыто торгуют иноземцы?- И их "кто-то" их публично продаёт?Вот этим? смотри с видео Kudrjavuy

Повідомлень: 8775 З нами з: 20.09.12 Подякував: 705 раз. Подякували: 886 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7219722072217222 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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