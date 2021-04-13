Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
За його словами, Україна належить до числа країн, які не витримують "перевірку ідіотами". "У нас інституції ще слабенькі. І загроза, що їх поламають наші ідіоти (знову-таки ідіоти - без образ, просто як категорія - так, як її розуміли спочатку в античній Греції), дуже висока. До сих пір ми витримували цей тягар. але зараз рівень непередбачуваності надто високий, адже ніколи в історії України не було настільки слабкої влади", - сказав Грицак.
От себя, могу только добавить, что именно этому было делегированы все Права диктатора - 73% и большинство в ВР. А получили - ... те, що маємо. "Следующий раз стоит вспомнить о Украинцах?"
innamax2008 написав:Какую государственность, все нужно с нуля строить, судьи взятки берут отрыто, везде круговая порука.
1. Прирівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів – до зрадників, аж до сьомого коліна.
2. Зробіть три професії найбільш високооплачуваними і престижними. Це – військові, лікарі та вчителі.
3. І найголовніше – працюйте, працюйте і працюйте, тому що ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, окрім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.
Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане способом вашого життя, значить, ви домоглися свого”.
Нещодавно увагу привернула стаття ветерана колишньої Радянської Армії, у якій він надав фактично соціально-психологічний портрет нинішньої російської армії. Тієї армії, яка сьомий рік веде війну проти України, окупувала Крим, частину сходу України і знову концентрується на наших кордонах у готовності до наступу.
Вартою уваги є констатація факту, що в арміях розвинутих країн не існує управлінь на зразок Головного військово-політичного управління, створеного у 2018 році для формування “надежного и преданного защитника Отечества” (замість Головного управління виховної роботи, яке не впоралося із завданням виховання воїна-патріота).
Віктор Янукович також не розумів, що таке військові традиції і їхнє значення для будівництва армії, передавши комплекс історичних будівель Академії національної оборони України судовій адміністрації. А що ж інші верховні головнокомандувачі? Вони за сім років війни так і не зрозуміли, що значать для справжніх офіцерів військові традиції? Не зрозуміли, що зроблене Януковичем – це плювок в обличчя й образа всього офіцерського корпусу України?
Перевага нашої армії в тому, що її не потрібно додатково політично мотивувати. Вона захищає свою батьківщину від збройного нападу агресора. Але й спрощувати ситуацію не потрібно. Проблеми є й у нас. Наша армія свій патріотичний обов’язок виконає. У мене немає в цьому жодного сумніву.
Але чи виконує свій обов’язок вище політичне керівництво нашої держави?
Саме від нього залежить створення всередині України справжньої “розвинутої країни світу”.
Для створення високоефективної системи оборони України з відповідними людськими стратегічними резервами потрібно створити, на кшталт Швейцарії, Міністерство оборони, молоді, спорту і у справах ветеранів. Військова контррозвідка із СБУ має бути передана у це міністерство. У якому поруч зі Службою воєнної розвідки і контррозвідки мають бути створені органи воєнної юстиції: воєнна прокуратура, військова поліція і військові трибунали. Цивільні служби правопорядку не повинні мати юрисдикції над армією, як це є в усіх розвинутих, демократичних країнах світу.
Закарбуємо ще раз: допоки вчитель, лікар і офіцер не стануть найбільш престижними, високооплачуваними та високошанованими в нашому суспільстві професіями, малий і середній бізнес – головною рушійною силою розбудови української економіки, а Бог, свобода, культура і духовність – найвищими духовними цінностями українського народу, годі й думати, що наші в черговий раз відновлені державність і незалежність будуть гарантовано захищені в реальному світі, що нас оточує – резюмував Смешко.
В данном тексте "три профессии" - вопрос спорный ИХ 11! (одинадцать)
Третий вопрос: Законодательно, даже при овоще принимался "закон" о преследовании "судей", с ... ответственностью, если их Решение будет отменено ЕСПЧ - И ШО???? "Имеют" судей, тех, кто не в коррупционной системе. Именнно ЧЕСТНЫХ. Зварыч вам в руку... А ,... даже Правовых методов влияния на них больше, чем достаточно. Подход должен быть только не гоп-стоп в быту: "не одноразовый" Это Вам о перспективах "реформы": https://sud.ua/ru/news/blog/179541-spra ... cho-nikoli
Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро. Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.