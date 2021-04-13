Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
За його словами, Україна належить до числа країн, які не витримують "перевірку ідіотами". "У нас інституції ще слабенькі. І загроза, що їх поламають наші ідіоти (знову-таки ідіоти - без образ, просто як категорія - так, як її розуміли спочатку в античній Греції), дуже висока. До сих пір ми витримували цей тягар. але зараз рівень непередбачуваності надто високий, адже ніколи в історії України не було настільки слабкої влади", - сказав Грицак.
От себя, могу только добавить, что именно этому было делегированы все Права диктатора - 73% и большинство в ВР. А получили - ... те, що маємо. "Следующий раз стоит вспомнить о Украинцах?"
innamax2008 написав:Какую государственность, все нужно с нуля строить, судьи взятки берут отрыто, везде круговая порука.
1. Прирівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів – до зрадників, аж до сьомого коліна.
2. Зробіть три професії найбільш високооплачуваними і престижними. Це – військові, лікарі та вчителі.
3. І найголовніше – працюйте, працюйте і працюйте, тому що ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, окрім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.
Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане способом вашого життя, значить, ви домоглися свого”.
Нещодавно увагу привернула стаття ветерана колишньої Радянської Армії, у якій він надав фактично соціально-психологічний портрет нинішньої російської армії. Тієї армії, яка сьомий рік веде війну проти України, окупувала Крим, частину сходу України і знову концентрується на наших кордонах у готовності до наступу.
Вартою уваги є констатація факту, що в арміях розвинутих країн не існує управлінь на зразок Головного військово-політичного управління, створеного у 2018 році для формування “надежного и преданного защитника Отечества” (замість Головного управління виховної роботи, яке не впоралося із завданням виховання воїна-патріота).
Віктор Янукович також не розумів, що таке військові традиції і їхнє значення для будівництва армії, передавши комплекс історичних будівель Академії національної оборони України судовій адміністрації. А що ж інші верховні головнокомандувачі? Вони за сім років війни так і не зрозуміли, що значать для справжніх офіцерів військові традиції? Не зрозуміли, що зроблене Януковичем – це плювок в обличчя й образа всього офіцерського корпусу України?
Перевага нашої армії в тому, що її не потрібно додатково політично мотивувати. Вона захищає свою батьківщину від збройного нападу агресора. Але й спрощувати ситуацію не потрібно. Проблеми є й у нас. Наша армія свій патріотичний обов’язок виконає. У мене немає в цьому жодного сумніву.
Але чи виконує свій обов’язок вище політичне керівництво нашої держави?
Саме від нього залежить створення всередині України справжньої “розвинутої країни світу”.
Для створення високоефективної системи оборони України з відповідними людськими стратегічними резервами потрібно створити, на кшталт Швейцарії, Міністерство оборони, молоді, спорту і у справах ветеранів. Військова контррозвідка із СБУ має бути передана у це міністерство. У якому поруч зі Службою воєнної розвідки і контррозвідки мають бути створені органи воєнної юстиції: воєнна прокуратура, військова поліція і військові трибунали. Цивільні служби правопорядку не повинні мати юрисдикції над армією, як це є в усіх розвинутих, демократичних країнах світу.
Закарбуємо ще раз: допоки вчитель, лікар і офіцер не стануть найбільш престижними, високооплачуваними та високошанованими в нашому суспільстві професіями, малий і середній бізнес – головною рушійною силою розбудови української економіки, а Бог, свобода, культура і духовність – найвищими духовними цінностями українського народу, годі й думати, що наші в черговий раз відновлені державність і незалежність будуть гарантовано захищені в реальному світі, що нас оточує – резюмував Смешко.
В данном тексте "три профессии" - вопрос спорный ИХ 11! (одинадцать)
Третий вопрос: Законодательно, даже при овоще принимался "закон" о преследовании "судей", с ... ответственностью, если их Решение будет отменено ЕСПЧ - И ШО???? "Имеют" судей, тех, кто не в коррупционной системе. Именнно ЧЕСТНЫХ. Зварыч вам в руку... А ,... даже Правовых методов влияния на них больше, чем достаточно. Подход должен быть только не гоп-стоп в быту: "не одноразовый" Это Вам о перспективах "реформы": https://sud.ua/ru/news/blog/179541-spra ... cho-nikoli Резюмирую только выводы, ибо там много букаФФ:
............................................................................ Чому в Україні неможлива справжня та ефективна судова реформа? З тих же самих підстав, що і будь-яка інша: управлінська, медична, освітня тощо. Жодна реформа в Україні не буде належним чином реалізована, поки не буде проведена реформа українського парламенту. Як лише наш парламент не називають: зібрання коміків, кухарок, фотографів. Нещодавно додалися мікроби і бактерії. У минулому році я писав, яким має бути український парламент. Але це все, як вода в пісок. Смуток. Приречена держава приреченого народу.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 13 кві, 2021 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро. Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
pesikot написав:Не нравится Тупицкий ? Издать незаконный указ об отмене указа о назначении Не нравится ОАСК ? Ликвидировать
Порохаті як завжди на захисті самих кончених гнид. Своє до свого.
До тебе ніяк не доходить, що все потрібно робити законно, особливо гаранту Конституції. Інакше ті "кончені гниди" пізніше спокійно поновляться на посадах, відсудять собі недоотримані зарплати та ще й отримають величезні компенсації з бюджету.