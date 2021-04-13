Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
https://censor.net/ru/video_news/325947 ... oncharenko "Посмотрите что делается с энергетикой. Пока Путин бряцает оружием на наших границах мы продолжаем отправлять сотни миллионов гривен за российскую и белорусскую электроэнергию. Скажите мне, что еще должно произойти, чтобы вы наконец вынесли решение чтобы остановить покупку российской электроэнергии?" - заявил парламентарий.
По его словам, импорт разрушает энергосистему Украины, что в конечном итоге приведет к полной потере энергетической независимости.
"Если такими темпами уничтожать собственную энергетику, у нас вообще ничего не останется. 60 лет назад Украина стояла у истоков, когда человек полетел в космос, а сегодня у нас задача как обеспечить страну электроэнергией. До чего довели "слуги". Позор!" - добавил нардеп.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.Источник: https://censor.net/ru/v3259472
Враг на 7:00 13 апреля трижды нарушил "тишину". Зафиксирован один обстрел возле Пивденного и два пересечения линии разграничения российским БПЛА вблизи Майорского, в результате чего погиб один военный. Еще двое получили ранения, их доставили в больницу
В офисе президента отметили, что ОАСК потерял к себе доверие украинцев
Подождите, это уже было "товарищ Берия вышел из доверия", с такой же формулировкой, в своё время, уволили Лужкова
А если серьёзно, то проблема Зеленского не в том, что он неопытный в гос.управлении. Научиться можно всему. Проблема в том, что он в принципе необучаем
Он не пытается решить проблему, а только распустить, уволить, ликвидировать Не нравится состав Верховной Рады ? Распустить указом сомнительной законности Не нравится Тупицкий ? Издать незаконный указ об отмене указа о назначении Не нравится ОАСК ? Ликвидировать
Президент не обещал отомстить за погибших, вместо этого он поставил под сомнение целесообразность решения занять эту позицию в 2018 году, пишет Time. "Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями. Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой", – приводит цитату Зеленского издание.
Высказывание запредельного цинизма. То есть не надо было отвоёвывать собственную территорию, а то гибнут сыновья
Цинизм в том, что это Зеленский предлагал "просто перестать стрелять", это он видел в глазах Путина мира, это он бегает с "перемирием", как с трусами над головой И в результате его "перемирия" гибнут сыновья
Но причина не Зеленском, нет ну что вы, причина в том, сто в 2018 отвоевали часть свой территории
Зеленский не намерен проводить подобные операции, поскольку президент РФ Владимир Путин все еще может решиться на полномасштабное вторжение, которому у Украины будет мало шансов сопротивляться
А ещё недавно Зеленский грозно надувал щёки и топал ножкой, да мы бы, да мы бы в 2014 не дали РФ захватить Крым и часть Донбасса А сейчас мелко дрюзкает в штанишки
Он отмечает, что боевики хотят исключить Казанского в ответ на требования украинской делегации об исключении представителя террористов Майи Пироговой, против которой в Украине открыто уголовное дело.
"Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества", – пишет Гармаш. ... По его словам, российские представители ОРДЛО предложили также два варианта: "игнорировать факт наличия уголовных дел" и продолжать работать с Пироговой и Казанским или продолжать переговоры без участия экспертов и советников
Никакого уголовного дела против Казанского нет
Это попытка протащить террористку в ТКГ. Само собой украинская сторона этого не приемлет. Тогда РФ продолжит блокировку работы ТКГ
За його словами, Україна належить до числа країн, які не витримують "перевірку ідіотами". "У нас інституції ще слабенькі. І загроза, що їх поламають наші ідіоти (знову-таки ідіоти - без образ, просто як категорія - так, як її розуміли спочатку в античній Греції), дуже висока. До сих пір ми витримували цей тягар. але зараз рівень непередбачуваності надто високий, адже ніколи в історії України не було настільки слабкої влади", - сказав Грицак.
От себя, могу только добавить, что именно этому было делегированы все Права диктатора - 73% и большинство в ВР. А получили - ... те, що маємо. "Следующий раз стоит вспомнить о Украинцах?"
innamax2008 написав:Какую государственность, все нужно с нуля строить, судьи взятки берут отрыто, везде круговая порука.
1. Прирівняйте корупцію до зради батьківщини, а корупціонерів – до зрадників, аж до сьомого коліна.
2. Зробіть три професії найбільш високооплачуваними і престижними. Це – військові, лікарі та вчителі.
3. І найголовніше – працюйте, працюйте і працюйте, тому що ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, окрім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.
Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане способом вашого життя, значить, ви домоглися свого”.
Нещодавно увагу привернула стаття ветерана колишньої Радянської Армії, у якій він надав фактично соціально-психологічний портрет нинішньої російської армії. Тієї армії, яка сьомий рік веде війну проти України, окупувала Крим, частину сходу України і знову концентрується на наших кордонах у готовності до наступу.
Вартою уваги є констатація факту, що в арміях розвинутих країн не існує управлінь на зразок Головного військово-політичного управління, створеного у 2018 році для формування “надежного и преданного защитника Отечества” (замість Головного управління виховної роботи, яке не впоралося із завданням виховання воїна-патріота).
Віктор Янукович також не розумів, що таке військові традиції і їхнє значення для будівництва армії, передавши комплекс історичних будівель Академії національної оборони України судовій адміністрації. А що ж інші верховні головнокомандувачі? Вони за сім років війни так і не зрозуміли, що значать для справжніх офіцерів військові традиції? Не зрозуміли, що зроблене Януковичем – це плювок в обличчя й образа всього офіцерського корпусу України?
Перевага нашої армії в тому, що її не потрібно додатково політично мотивувати. Вона захищає свою батьківщину від збройного нападу агресора. Але й спрощувати ситуацію не потрібно. Проблеми є й у нас. Наша армія свій патріотичний обов’язок виконає. У мене немає в цьому жодного сумніву.
Але чи виконує свій обов’язок вище політичне керівництво нашої держави?
Саме від нього залежить створення всередині України справжньої “розвинутої країни світу”.
Для створення високоефективної системи оборони України з відповідними людськими стратегічними резервами потрібно створити, на кшталт Швейцарії, Міністерство оборони, молоді, спорту і у справах ветеранів. Військова контррозвідка із СБУ має бути передана у це міністерство. У якому поруч зі Службою воєнної розвідки і контррозвідки мають бути створені органи воєнної юстиції: воєнна прокуратура, військова поліція і військові трибунали. Цивільні служби правопорядку не повинні мати юрисдикції над армією, як це є в усіх розвинутих, демократичних країнах світу.
Закарбуємо ще раз: допоки вчитель, лікар і офіцер не стануть найбільш престижними, високооплачуваними та високошанованими в нашому суспільстві професіями, малий і середній бізнес – головною рушійною силою розбудови української економіки, а Бог, свобода, культура і духовність – найвищими духовними цінностями українського народу, годі й думати, що наші в черговий раз відновлені державність і незалежність будуть гарантовано захищені в реальному світі, що нас оточує – резюмував Смешко.
В данном тексте "три профессии" - вопрос спорный ИХ 11! (одинадцать)
Третий вопрос: Законодательно, даже при овоще принимался "закон" о преследовании "судей", с ... ответственностью, если их Решение будет отменено ЕСПЧ - И ШО???? "Имеют" судей, тех, кто не в коррупционной системе. Именнно ЧЕСТНЫХ. Зварыч вам в руку... А ,... даже Правовых методов влияния на них больше, чем достаточно. Подход должен быть только не гоп-стоп в быту: "не одноразовый" Это Вам о перспективах "реформы": https://sud.ua/ru/news/blog/179541-spra ... cho-nikoli Резюмирую только выводы, ибо там много букаФФ:
............................................................................ Чому в Україні неможлива справжня та ефективна судова реформа? З тих же самих підстав, що і будь-яка інша: управлінська, медична, освітня тощо. Жодна реформа в Україні не буде належним чином реалізована, поки не буде проведена реформа українського парламенту. Як лише наш парламент не називають: зібрання коміків, кухарок, фотографів. Нещодавно додалися мікроби і бактерії. У минулому році я писав, яким має бути український парламент. Але це все, як вода в пісок. Смуток. Приречена держава приреченого народу.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 13 кві, 2021 21:43, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Не нравится Тупицкий ? Издать незаконный указ об отмене указа о назначении Не нравится ОАСК ? Ликвидировать
Порохаті як завжди на захисті самих кончених гнид. Своє до свого.
До тебе ніяк не доходить, що все потрібно робити законно, особливо гаранту Конституції. Інакше ті "кончені гниди" пізніше спокійно поновляться на посадах, відсудять собі недоотримані зарплати та ще й отримають величезні компенсації з бюджету.
unicdima написав:Порохаті як завжди на захисті самих кончених гнид. Своє до свого.
До тебе ніяк не доходить, що все потрібно робити законно, особливо гаранту Конституції. Інакше ті "кончені гниди" пізніше спокійно поновляться на посадах, відсудять собі недоотримані зарплати та ще й отримають величезні компенсації з бюджету.
І що там незаконного?
Наприклад по Тупицькому – читай статтю 149-1 Конституції. По мертвечукам, звинуваченим у фінансуванні тероризму, кримінальних проваджень і запобіжних заходів немає досі, а є санкції, які згідно закону вводяться лише проти недосяжних для Феміди іноземців, а не власних громадян. Лише питання часу, коли всі ці страждальці через суди повернуть собі все з компенсаціями.