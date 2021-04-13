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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7219722072217222
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:36

Re: Політичні дискусії

Кстати хотел спросить.

была поездка Президента.
https://www.president.gov.ua/ru/news/pr ... basi-67857
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.

Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.


Где стендапер Данилов, который выступал против термина Донбасс? Тут :!: - на официальном сайте президента несколько раз употреблено слово Донбасс. :shock: :shock: Где персональные санкции против Зе ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:43

  Kudrjavuy написав:Третий вопрос: Законодательно, даже при овоще принимался "закон" о преследовании "судей", с ... ответственностью, если их Решение будет отменено ЕСПЧ - И ШО????
"Имеют" судей, тех, кто не в коррупционной системе.

В компетенцию ЕСПЧ не входит отмена решений национальных органов.
tumos
 
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