Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.
Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.
Где стендапер Данилов, который выступал против термина Донбасс? Тут - на официальном сайте президента несколько раз употреблено слово Донбасс. Где персональные санкции против Зе ?
Kudrjavuy написав:Третий вопрос: Законодательно, даже при овоще принимался "закон" о преследовании "судей", с ... ответственностью, если их Решение будет отменено ЕСПЧ - И ШО???? "Имеют" судей, тех, кто не в коррупционной системе.
В компетенцию ЕСПЧ не входит отмена решений национальных органов.
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.
Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.
Где стендапер Данилов, который выступал против термина Донбасс? Тут - на официальном сайте президента несколько раз употреблено слово Донбасс. Где персональные санкции против Зе ?
Зеленский не тырит по карманам . Он и те кто за ним стоит тырят всю страну . Не нравится судья конституцинного суда уволим . Не нравится окружной суд потому что он принимает не удобные решения , расспустим . По сути это судебный и конституцинный переворот .Не нравятся каналы , закроем . Наступление на опозиционные СМИ. Зеленский и его комманда преступники . Под нашим молччаливым соглачием мы оказались в стране правового нигилизма .