RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7219722072217222
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:36

Re: Політичні дискусії

Кстати хотел спросить.

была поездка Президента.
https://www.president.gov.ua/ru/news/pr ... basi-67857
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.

Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.


Где стендапер Данилов, который выступал против термина Донбасс? Тут :!: - на официальном сайте президента несколько раз употреблено слово Донбасс. :shock: :shock: Где персональные санкции против Зе ?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2886
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1423 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:43

  Kudrjavuy написав:Третий вопрос: Законодательно, даже при овоще принимался "закон" о преследовании "судей", с ... ответственностью, если их Решение будет отменено ЕСПЧ - И ШО????
"Имеют" судей, тех, кто не в коррупционной системе.

В компетенцию ЕСПЧ не входит отмена решений национальных органов.
tumos
 
Повідомлень: 1639
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:17

  Alex2007 написав:Кстати хотел спросить.

была поездка Президента.
https://www.president.gov.ua/ru/news/pr ... basi-67857
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.

Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.


Где стендапер Данилов, который выступал против термина Донбасс? Тут :!: - на официальном сайте президента несколько раз употреблено слово Донбасс. :shock: :shock: Где персональные санкции против Зе ?

зачем серьёзно воспринимать бред неадеквата?... ;)
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5220
З нами з: 06.08.08
Подякував: 284 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:17

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2111
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:48

  unicdima написав:
  Alex2007 написав:я думаю дальше смело можно инициировать ликвидацию Печерского суда Киева, Приморского суда Одессы. Та кули - вообще нах все суды отменить и всех к чертям разогнать. :lol: :mrgreen: Бубочка теряет дах все быстрее.

Очередной брат по разуму песикоту.
Как раз обязанность и право ВР и президента решать такие проблемы, а ОАСК давно превратился в преступную организацию. Вопрос о его ликвидации уже стоит много лет.


гениальный ты наш, если ты не заметил, то у нас вся государственная машина со ВСЕМИ органами власти давно превратилась в преступную организацию, особой разницы с обычными бандитами нет.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2886
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1423 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:02

Re: Політичні дискусії

https://uk-ua.facebook.com/merkieva/vid ... 964167486/
Кличка однозначно пруть в президенти.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 10.06.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:10

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Кличка однозначно пруть в президенти.

Краще вже боксер, ніж комік чи кремлівська шістка. Халявщики вже перетікають до Юлі, а приколісти можуть і до боксера. По приколу.
lapay
 
Повідомлень: 12154
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 1384 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7219722072217222
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.