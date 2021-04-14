Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.
Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.
Где стендапер Данилов, который выступал против термина Донбасс? Тут - на официальном сайте президента несколько раз употреблено слово Донбасс. Где персональные санкции против Зе ?
Kudrjavuy написав:Третий вопрос: Законодательно, даже при овоще принимался "закон" о преследовании "судей", с ... ответственностью, если их Решение будет отменено ЕСПЧ - И ШО???? "Имеют" судей, тех, кто не в коррупционной системе.
В компетенцию ЕСПЧ не входит отмена решений национальных органов.
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.
Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.
Где стендапер Данилов, который выступал против термина Донбасс? Тут - на официальном сайте президента несколько раз употреблено слово Донбасс. Где персональные санкции против Зе ?
Alex2007 написав:я думаю дальше смело можно инициировать ликвидацию Печерского суда Киева, Приморского суда Одессы. Та кули - вообще нах все суды отменить и всех к чертям разогнать. Бубочка теряет дах все быстрее.
Очередной брат по разуму песикоту. Как раз обязанность и право ВР и президента решать такие проблемы, а ОАСК давно превратился в преступную организацию. Вопрос о его ликвидации уже стоит много лет.
гениальный ты наш, если ты не заметил, то у нас вся государственная машина со ВСЕМИ органами власти давно превратилась в преступную организацию, особой разницы с обычными бандитами нет.
unicdima написав:Кличка однозначно пруть в президенти.
Краще вже боксер, ніж комік чи кремлівська шістка. Халявщики вже перетікають до Юлі, а приколісти можуть і до боксера. По приколу.
Тобі мало того, що твориться в Києві? Київ став малопридатним для проживання, раніше він мені подобався, а зараз вже ні. 1 Кияни найбільше часу в світі простоюють в пробках(все через халтурні ремонти по півроку, ні однієї нової розвязки за мерства Кличка, обмеження руху транспорту через тупі дії урбанастів) 2 Київ на перших місцях у світі по забрудненню повітря, все через пробки, бо промисловості немає. 3 Дороги в Києві найгірші з усіх європейських столиць. 4 Практично не будуються нові школи та дитсадки. 5 місто надзвичайно грязне. і т.д.