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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7220722172227223>
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:36

Re: Політичні дискусії

Кстати хотел спросить.

была поездка Президента.
https://www.president.gov.ua/ru/news/pr ... basi-67857
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.

Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.


Где стендапер Данилов, который выступал против термина Донбасс? Тут :!: - на официальном сайте президента несколько раз употреблено слово Донбасс. :shock: :shock: Где персональные санкции против Зе ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:43

  Kudrjavuy написав:Третий вопрос: Законодательно, даже при овоще принимался "закон" о преследовании "судей", с ... ответственностью, если их Решение будет отменено ЕСПЧ - И ШО????
"Имеют" судей, тех, кто не в коррупционной системе.

В компетенцию ЕСПЧ не входит отмена решений национальных органов.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 11:17

  Alex2007 написав:Кстати хотел спросить.

была поездка Президента.
https://www.president.gov.ua/ru/news/pr ... basi-67857
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.

Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники. Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников.


Где стендапер Данилов, который выступал против термина Донбасс? Тут :!: - на официальном сайте президента несколько раз употреблено слово Донбасс. :shock: :shock: Где персональные санкции против Зе ?

зачем серьёзно воспринимать бред неадеквата?... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:17

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:48

  unicdima написав:
  Alex2007 написав:я думаю дальше смело можно инициировать ликвидацию Печерского суда Киева, Приморского суда Одессы. Та кули - вообще нах все суды отменить и всех к чертям разогнать. :lol: :mrgreen: Бубочка теряет дах все быстрее.

Очередной брат по разуму песикоту.
Как раз обязанность и право ВР и президента решать такие проблемы, а ОАСК давно превратился в преступную организацию. Вопрос о его ликвидации уже стоит много лет.


гениальный ты наш, если ты не заметил, то у нас вся государственная машина со ВСЕМИ органами власти давно превратилась в преступную организацию, особой разницы с обычными бандитами нет.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:02

Re: Політичні дискусії

https://uk-ua.facebook.com/merkieva/vid ... 964167486/
Кличка однозначно пруть в президенти.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:10

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Кличка однозначно пруть в президенти.

Краще вже боксер, ніж комік чи кремлівська шістка. Халявщики вже перетікають до Юлі, а приколісти можуть і до боксера. По приколу.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:39

  lapay написав:
  unicdima написав:Кличка однозначно пруть в президенти.

Краще вже боксер, ніж комік чи кремлівська шістка. Халявщики вже перетікають до Юлі, а приколісти можуть і до боксера. По приколу.

Тобі мало того, що твориться в Києві?
Київ став малопридатним для проживання, раніше він мені подобався, а зараз вже ні.
1 Кияни найбільше часу в світі простоюють в пробках(все через халтурні ремонти по півроку, ні однієї нової розвязки за мерства Кличка, обмеження руху транспорту через тупі дії урбанастів)
2 Київ на перших місцях у світі по забрудненню повітря, все через пробки, бо промисловості немає.
3 Дороги в Києві найгірші з усіх європейських столиць.
4 Практично не будуються нові школи та дитсадки.
5 місто надзвичайно грязне.
і т.д.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:48

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Тобі мало того, що твориться в Києві?

Кияни дещо іншої думки, тому і обрали його в один тур.
Загальноукраїнські позиції Кличка теж непогані:
Зображення

Це найбільш конкурентноспроможня кандидатура на пост президента, з досвідом роботи "на землі", і без закидонів непрофесіонала, як зараз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:53

  unicdima написав:1 Кияни найбільше часу в світі простоюють в пробках

Доказать в цифрах можешь ? или, как обычно, брешешь

В пробках Киев стоял ещё задолго до Кличко, так что, не трынди
И не вали всё с больной головы на здоровую
pesikot
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