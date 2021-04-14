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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7220722172227223
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:58

  pesikot написав:
  unicdima написав:1 Кияни найбільше часу в світі простоюють в пробках

Доказать в цифрах можешь ? или, как обычно, брешешь

В пробках Киев стоял ещё задолго до Кличко, так что, не трынди
И не вали всё с больной головы на здоровую

Брешут тут лише ви порохаті.
Ти навіть новини на цьому сайті не читаєш.
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:00

  lapay написав:
  unicdima написав:Кличка однозначно пруть в президенти.

Краще вже боксер, ніж комік чи кремлівська шістка. Халявщики вже перетікають до Юлі, а приколісти можуть і до боксера. По приколу.


В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:02

unicdima, видели переписку жены судьи Чауса и Грановского?
последние 3-4 поста в картинках

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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:09

  Вкладчик1234 написав:unicdima, видели переписку жены судьи Чауса и Грановского?
последние 3-4 поста в картинках

https://t.me/joker_ukr

нет. потом гляну, треба й працювати :D
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:25

Ітогі подвєдьом. 2021-04-14

Ітогі подвєдьом. 2021-04-14

1) В результате обстрелов боевиков в ООС один защитник погиб и еще три бойца ранены

2) Байден позвонил Путину. Предложил встречу на нейтральной территории – "поговорить"
Президент США Джо Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Он "дал ясно понять", что США будут действовать решительно. И призвал сбавить напряженность на границе с Украиной. В конце разговора он предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить

Российская пропаганда уже преподносит это предложение, как капитуляцию Байдена
Но это только мишура.

Это Путина ставят на растяжку, откажется - значит, зассцал, не откажется - ему будут объяснять, как ему будут делать больно

3) Стягивание войск РФ у границ Украины. В Воронеж привезли "Искандеры"
Сегодня, 13 апреля, в российский Воронеж прибыли оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер". Об этом сообщается на сайте минобороны России

Будут обстреливать Воронеж ?
Мем начинает приобретать действительность

4) Похищение Чауса. Санду дважды пыталась поговорить с Зеленским, но безуспешно – NewsMaker
"Складывается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и их российские кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должна или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию по отношению к Украине", – цитирует NewsMaker записку Шевченко.

Зеленский опять послушал российских агентов и подставился
Вся политическая ответственность будет на нём

Что похищение произошло, что он теперь игнорит Санду.
А ведь Санду высказывала поддержку Украине

5) В Совбезе России заявили об "угрозе терактов" в Крыму, обвинив Украину, ЕС и США
В Совете безопасности России заявили об угрозу терактов в оккупированном Крыму, обвинив в этом Украину, США и ряд стран Европейского Союза

На месте жителей Крыма я бы начал нервничать
Потому что, РФ и своих граждан взрывало, чтобы Пуйло на трон зашёл
А жителей Крыма точно жалеть не будут

6) Ответ на упрек за взятие Шумов. Турчинов напомнил Зеленскому о его желании умереть за Крым
Он напомнил, что в 2014 году было освобождено две трети Донбасса. После 2015 года Украина использовала тактику пошагового наступления, при каждой возможности освобождая хотя бы небольшой населенный пункт, или продвигая насколько возможно вперед свои позиции. Россию очень раздражала эта тактика, они назвали ее "ползучим наступлением"

"Да, на войне действительно бывают потери, особенно когда освобождаешь с оружием в руках свою землю. Но более болезненны и неоправданны потери, когда наши военные, ограниченные запретами адекватно реагировать на провокации врага, становятся мишенями, которые расстреливают российские снайперы и убивает вражеская артиллерия", – написал Турчинов.

Пастору - решпект

7) Стало известно, чем Зеленский предлагает заменить ОАСК после его ликвидации
В президентском законопроекте предусмотрено создать Киевский городской окружной административный суд (КГОАС), ликвидировав Окружной административный суд города Киева

Замена шила на мыло

Зеленский не юрист, он всю учёбу проКВНил, у него нет даже базовых знаний юриспруденции. И он даже не хотел эти знания получить
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:59

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит

Це вже новим нічого не світитеме, бо вже наїлись нових. Зеленський, поки що, лідер, тільки чи надовго, з такими зашкварами, по всіх фронтах?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:09

  lapay написав:
  unicdima написав:Тобі мало того, що твориться в Києві?

Кияни дещо іншої думки, тому і обрали його в один тур.
Загальноукраїнські позиції Кличка теж непогані:
Це найбільш конкурентноспроможня кандидатура на пост президента, з досвідом роботи "на землі", і без закидонів непрофесіонала, як зараз.

Более четверти опрошенных не знают, кто у нас премьер и спикер ВР 8)
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