Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Кличка однозначно пруть в президенти.
Краще вже боксер, ніж комік чи кремлівська шістка. Халявщики вже перетікають до Юлі, а приколісти можуть і до боксера. По приколу.
В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит
Президент США Джо Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Он "дал ясно понять", что США будут действовать решительно. И призвал сбавить напряженность на границе с Украиной. В конце разговора он предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить
Российская пропаганда уже преподносит это предложение, как капитуляцию Байдена Но это только мишура.
Это Путина ставят на растяжку, откажется - значит, зассцал, не откажется - ему будут объяснять, как ему будут делать больно
"Складывается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и их российские кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должна или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию по отношению к Украине", – цитирует NewsMaker записку Шевченко.
Зеленский опять послушал российских агентов и подставился Вся политическая ответственность будет на нём
Что похищение произошло, что он теперь игнорит Санду. А ведь Санду высказывала поддержку Украине
Он напомнил, что в 2014 году было освобождено две трети Донбасса. После 2015 года Украина использовала тактику пошагового наступления, при каждой возможности освобождая хотя бы небольшой населенный пункт, или продвигая насколько возможно вперед свои позиции. Россию очень раздражала эта тактика, они назвали ее "ползучим наступлением"
"Да, на войне действительно бывают потери, особенно когда освобождаешь с оружием в руках свою землю. Но более болезненны и неоправданны потери, когда наши военные, ограниченные запретами адекватно реагировать на провокации врага, становятся мишенями, которые расстреливают российские снайперы и убивает вражеская артиллерия", – написал Турчинов.
zРадио написав:В 2024-м Зеленский будет уже не комиком, а президентом с большим опытом. Плюс у Разумкова есть политический капитал, и вряд ли он его успеет растерять. Ну и однозначно будет кто-то новый, о ком мы сейчас даже не думаем. Мне имхается, что Кличко ничего, кроме Киева, не светит
Це вже новим нічого не світитеме, бо вже наїлись нових. Зеленський, поки що, лідер, тільки чи надовго, з такими зашкварами, по всіх фронтах?
unicdima написав:Тобі мало того, що твориться в Києві?
Кияни дещо іншої думки, тому і обрали його в один тур. Загальноукраїнські позиції Кличка теж непогані: Це найбільш конкурентноспроможня кандидатура на пост президента, з досвідом роботи "на землі", і без закидонів непрофесіонала, як зараз.
Более четверти опрошенных не знают, кто у нас премьер и спикер ВР