Додано: Сер 14 кві, 2021 16:25

Президент США Джо Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Он "дал ясно понять", что США будут действовать решительно. И призвал сбавить напряженность на границе с Украиной. В конце разговора он предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить

Сегодня, 13 апреля, в российский Воронеж прибыли оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер". Об этом сообщается на сайте минобороны России

"Складывается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и их российские кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должна или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию по отношению к Украине", – цитирует NewsMaker записку Шевченко.

В Совете безопасности России заявили об угрозу терактов в оккупированном Крыму, обвинив в этом Украину, США и ряд стран Европейского Союза

Он напомнил, что в 2014 году было освобождено две трети Донбасса. После 2015 года Украина использовала тактику пошагового наступления, при каждой возможности освобождая хотя бы небольшой населенный пункт, или продвигая насколько возможно вперед свои позиции. Россию очень раздражала эта тактика, они назвали ее "ползучим наступлением"

"Да, на войне действительно бывают потери, особенно когда освобождаешь с оружием в руках свою землю. Но более болезненны и неоправданны потери, когда наши военные, ограниченные запретами адекватно реагировать на провокации врага, становятся мишенями, которые расстреливают российские снайперы и убивает вражеская артиллерия", – написал Турчинов.

В президентском законопроекте предусмотрено создать Киевский городской окружной административный суд (КГОАС), ликвидировав Окружной административный суд города Киева

Ітогі подвєдьом. 2021-04-14Российская пропаганда уже преподносит это предложение, как капитуляцию БайденаНо это только мишура.Это Путина ставят на растяжку, откажется - значит, зассцал, не откажется - ему будут объяснять, как ему будут делать больноБудут обстреливать Воронеж ?Мем начинает приобретать действительностьЗеленский опять послушал российских агентов и подставилсяВся политическая ответственность будет на нёмЧто похищение произошло, что он теперь игнорит Санду.А ведь Санду высказывала поддержку УкраинеНа месте жителей Крыма я бы начал нервничатьПотому что, РФ и своих граждан взрывало, чтобы Пуйло на трон зашёлА жителей Крыма точно жалеть не будутПастору - решпектЗамена шила на мылоЗеленский не юрист, он всю учёбу проКВНил, у него нет даже базовых знаний юриспруденции. И он даже не хотел эти знания получить